Sony está fabricando el sensor de la Canon EOS R3 (según los rumores)

Una vez se da por seguro que el sensor de la Canon EOS R3 será de 24 Mpíxeles (gracias a los datos EXIF de algunas fotos realizadas en los Juegos Olímpicos de Tokio), algunos medios están especulando con una posibilidad que, cuanto menos, sería llamativa y sentaría un importante precedente: que fuera Sony, y no la propia Canon, quien estuviera fabricando el sensor de la nueva EOS R3.

Y es que, por si hay algún despistado, sería la primera vez que una cámara Canon EOS contara con un sensor digital fabricado por un tercero y, si se confirmara, rompería la tradición de esta casa de fabricar sus propios captores de imagen (salvo algunos modelos de compactas), la única hasta ahora que lo hacía (excepto la propia Sony, claro).

Pero ¿por qué se sospecha que podría ocurrir esto? Pues según cuentan en ThePhoblographer, sólo hay otra cámara Canon que tenga un sensor con esta resolución: la EOS RP, el modelo de entrada a la familia de mirrorless full frame de la casa . Sin embargo, parece evidente que la EOS R3, destinada a convertirse en el modelo de altas prestaciones que los fotógrafos de deporte y naturaleza necesitan, no va a utilizar el mismo sensor que la más sencilla de la familia EOS R.

Además, aunque no hayan dado los datos completos, sí que sabemos que el sensor será un CMOS retroiluminado y de tipo apilado, lo cual debería descartar inmediatamente esta posibilidad. Y entra en juego otra: que el captor de la EOS R3 sea el mismo que el de la Sony A9 II, también de 24 Mpíxeles y con toda la tecnología Sony de retroiluminación y apilamiento detrás, pero con el diseño de Canon que añadiría sus tecnologías de enfoque (Dual Pixel CMOS AF), incluido el Eye Control (sistema de enfoque automático de enfoque ocular), que es una de las cosas más llamativas de la R3.

Sería, por tanto, un híbrido bastante curioso, que mezclaría toda la potencia de proceso que son capaces de ofrecer los sensores Sony con las bondades de las mejores tecnologías fotográficas de Canon. Eso sí, la cuestión de la calidad de imagen quedaría como un interrogante ya que los canonistas están acostumbrados a la excelencia de los sensores Canon y a sus excelente relación señal-ruido, y esta cámara sería... "diferente" (que no peor, muy probablemente).

Pero, ¿cómo han llegado a la conclusión de que el sensor de la R3 podría ser muy similar al de la A9 II? Ya hace algunos meses en Canon Watch hablaban de una curiosa circunstnacia. Al parecer, se dieron cuenta de que en el material promocional de la nueva cámara había habido un pequeño cambio: donde decía que la cámara tendría un sensor "diseñado y fabricado por Canon" se cambió por "desarrollado por Canon". Esto llevo a que varios medios se preguntaran el porqué de este cambio, pequeño pero significativo, y según ThePhoblographer, Canon se habría limitado a contestar que el sensor estaba siendo desarrollado por Canon.

La Sony A9 II con su sensor apilado y retroiluminado de 24 Mpíxeles

Así que la duda está ahí, porque eso podría significar lo que decíamos antes, que sea un sensor "desarrollado" por Canon pero "fabricado" por Sony... O no; pero si así fuera sin duda sentaría un precedente. En el artículo que estamos citando se muestran preocupados por la pérdida de variedad que esto supondría, y se muestran convencidos de que, aunque el CMOS tuviera toda la experiencia de Canon, finalmente en los análisis de DXO los resultados serían similares a los sensores Sony.

No sería la primera vez

De todos modos, aunque pueda sorprender a muchos, no sería la primera vez que Canon colaborara con un rival directo. Porque ¿sabías que la primera cámara Canon que se comercializó, denominada Hansa Canon, estaba hecha en buena parte con piezas Nikon? Pues sí, como os contamos en este extenso artículo sobre la historia de la rivalidad entre estas históricas marcas, tanto el objetivo como la montura, el visor y el telémetro de aquel modelo de 1936 estaban realizados por Nikon.

La Hansa Canon, primera "cámara real" de Canon desarrollada en parte con Nikon como se puede apreciar en el frontal del objetivo. Foto de Wikimedia Commons

El motivo no era otro que la falta de experiencia en esos componentes que tenía Canon, una empresa que se había fundado sólo unos años antes (y algo más tarde que Nikon); por este motivo, recurrió a ella para estas piezas que luego ya empezó a desarrollar de forma propia gracias a la experiencia. Es cierto que hablamos de unos años en los que aquella rivalidad aún no existía, pero no deja de ser una anécdota de lo más curiosa vista con el paso del tiempo. Y, de alguna manera, que Canon echara mano de Sony para fabricar un tipo de sensor en el que no tiene experiencia podría ser una maniobra similar a la de entonces.

De momento sólo queda esperar, primero a que tengamos fecha de presentación oficial de la cámara; y después a ver si llegamos a saber quién ha fabricado el sensor (es de suponer que, si finalmente es Sony, no se difunda oficialmente) de la Canon EOS R3. De momento, sólo podemos especular y, si os parece, abrir un debate ¿qué os parecería que el CMOS de esta cámara tuviera origen Sony?