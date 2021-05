‘Water geomaids’, capturando la belleza de la natación sincronizada desde la mejor perspectiva, por Brad Walls

Sin duda, la natación sincronizada es uno de los deportes más estéticos que existen (de hecho también se conoce como "natación artística"), pero aún puede serlo más si se capta desde la perspectiva correcta: desde arriba. Eso es lo que nos muestra ‘Water geomaids’, un trabajo que nos enseña esta disciplina en plano cenital gracias al uso de un dron lo que resulta en unas imágenes espectaculares.

Su autor es Brad Walls, quien fue finalista en los recientes Sony World Photography Awards 2021 en dos categorías y de quien ya os hemos mostrado anteriores trabajos que también explotaban la perspectiva aérea y una idea similar: mostrar la belleza de las cosas desde arriba. En este caso su idea es "invitar al público a experimentar otra experiencia íntima y una perspectiva única de la natación sincronizada".

Para ser justos hay que decir que la natación sincronizada sí que suele mostrarse en esta perspectiva en las retransmisiones deportivas de las televisiones, pero ¿cuántas veces se puede disfrutar de esto más allá de los Juegos Olímpicos? Además, no es lo mismo verlo en directo que poder paladear instantáneas como las que muestra este proyecto. De hecho, cuando se le ocurrió la idea, a Brad le sorprendió la escasez de imágenes que capturasen las formas y patrones que crean los nadadores sincronizados.

Por eso se puso manos a la obra y contactó con un equipo de natación sincronizada de Sydney cuyas coreografías corren a cargo de Katrina Ann, una ex-nadadora que compitió en los Juegos de la Commonwealth y en múltiples campeonatos mundiales. La colaboración entre Katrina y Brad dio lugar a una serie de dibujos y formas geométricas que pasaron del papel a la piscina a través de las nadadoras del equipo.

Todas las tomas fueron planificadas meticulosamente, aunque reconocen que aproximadamente un 20% del resultado fue fruto de la improvisación ya que, tal y como comenta el fotógrafo, "no importa la cantidad de planificación que se requiera, siempre habrá algo no planificado que se ve increíble y no podría haber sido planeado".

El resultado son unas tomas de gran belleza que permiten apreciar el duro trabajo detrás de la natación sincronizada. Y es que, tal y como cuenta Katrina, “los nadadores artísticos pasan muchas horas todos los días trabajando para alcanzar la perfección. Con el ojo de Brad para los detalles, la perspectiva y la creatividad, pudimos mostrar nuestro arduo trabajo que a menudo se pierde a simple vista".

Brad Walls | Página web | Instagram

Fotografías de Brad Walls reproducidas con permiso del autor para este artículo