La siesta de un padre y una hija durante el confinamiento y otros retratos ganadores del certamen LensCulture Portrait Awards 2021

La plataforma Lens Culture ha dado a conocer los resultados de su concurso anual dedicado a los retratos, el LensCulture Portrait Awards 2021. Un certamen en el que se ha destacado 38 trabajos que "representan una maravillosa variedad de estilos y enfoques del arte de la fotografía de retrato".

Conscientes de que "el retrato es un medio poderoso" y popular universalmente, el concurso quiere poner de manifiesto la importancia de los matices, los sentimientos y emociones y las sutiles conexiones que se pueden crear entre el sujeto retratado y el espectador, a través de la cámara de un fotógrafo.

'Orlando' © Priscilla Falcón Moeller. Finalista en los LensCulture Portrait Awards 2021

Como en ediciones anteriores, el certamen se divide en dos grandes apartados: ‘Series’ y ‘Single Images’, categorías donde se evalúan conjuntos de fotos e imágenes individuales (respectivamente). De ambas se elige a tres ganadores a los que se suman siete ‘Jurors´ picks’, distinción especial que cada uno de los miembros del jurado otorga de manera personal a un fotógrafo, y unos cuantos finalistas hasta sumar los 38 trabajos antes mencionados.

Pues bien, este año el ganador en categoría ‘Series’ ha sido el israelí Oded Wagenstein con 'Transparent Curtains: Aging through the Eyes of Gay Elders', una serie sobre la vejez de personas homosexuales. Por su parte, la ganadora en ‘Single Images’ es la británica Lauren Forster por 'Self-portrait with Dad during Lockdown', un autorretrato junto a su padre realizado durante el confinamiento.

'Tae Jung and Ha Ru' © Heun Jung Kim. Finalista en los LensCulture Portrait Awards 2021

Curiosamente, las tres ganadoras de esta categoría de imágenes únicas han sido mujeres que se decantaron por el autorretrato. Lamentablemente, lo que no vamos a encontrar en los elegidos es a ningún español, ya que España no está en la lista de los 19 países (de los cinco continentes) que se han llevado alguna distinción.

En cualquier caso, se trata de algunos de los mejores retratos del año pasado que merece la pena ver. Por eso, como siempre, os dejamos con algunas de las fotos ganadoras, y os remitimos a su página web para ver muchos más interesantes retratos.

Ganadores LensCulture Portrait Awards 2021: Categoría Series

Primer puesto: ‘Transparent Curtains: Aging through the Eyes of Gay Elders’ de Oded Wagenstein (Israel):

Segundo puesto: ‘Shame Less مش عيب’ de Lina Geoushy (Egipto):

Tercer puesto: ‘San Salvatore Covid Hospital’ de Alberto Giuliani (Italia):

Ganadores LensCulture Portrait Awards 2021: Categoría Single Images

Primer puesto: ‘Self-portrait with Dad during Lockdown’ de Lauren Forster (Reino Unido):

Segundo puesto: ‘Essence of the Female’ de Kristina Varaksina (Reino Unido):

Tercer puesto: ‘Vanessa and Kiara’ de Vanessa Leroy (EE.UU):

Menciones especiales del jurado (‘Jurors´picks’)

‘Donoghue Brothers, Irish Travellers, Galway, Ireland 2019’ de Joseph-Philippe Bevillard (Irlanda):

‘AJ, Brighton’ de Rhiannon Adam (Reino Unido):

‘In Australia’ de Tajette OHalloran (Australia):

‘Rest Behind the curtain’ de Michal Solarski (Reino Unido):

‘Women with Headscarves’ de Natela Grigalashvili (Georgia):

‘Paradise Island’ de Alice De Kruijs (Holanda):

‘Fresh Milk. Russia, Bryansk Region, 2004’ de Oleg Videnin (Rusia):

Más información y fotos | Lens Culture

Foto de portada | 'Self-portrait with Dad during Lockdown' © Lauren Forster. Ganadora LensCulture Portrait Awards Single 2021.