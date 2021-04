El desayuno de un cormorán y otras espectaculares fotos finalistas del concurso Bird Photographer of the Year 2021

El que probablemente sea el concurso de fotografía de aves más importante del panorama internacional, el Bird Photographer of the Year, calienta motores en su sexta edición regalándonos algunas espectaculares fotografías de pájaros. Se trata de una selección de los finalistas de este año que optan a alzarse con el título de "Mejor fotógrafo de aves de 2021".

El año pasado ya os mostramos los ganadores del concurso y os contamos que cuatro españoles lograron algún premio para nuestro país. Pues bien, este año de momento tenemos que quedarnos con que entre los finalistas hay un fotógrafo español, en concreto Mario Suárez Porras a quien entrevistamos hace algunos años, y quien ya fue premiado en este mismo concurso en 2018.

© Mario Suárez Porras / Bird Photographer of the Year

Os recordamos que se trata de un certamen de origen británico que pretende celebrar la belleza y diversidad de los pájaros y destina sus beneficios a Birds on the Brink, una organización benéfica dedicada a la conservación de las aves.

En esta sexta edición dicen haber recibido más de 22 mil participaciones de 73 países diferentes, todas ellas optarán a ser premiados en alguna de las ocho categorías a concurso, además de varios premios especiales, con primordial atención, cómo no, al gran premio ‘Bird Photographer of the Year’ que está dotado con 5.000 libras. Todos los premios se desvelarán el uno de septiembre de 2021.

Finalistas Bird Photographer of the Year 2021

Daphne Wong por ‘Black-crowned night-heron’:

© Daphne Wong / Bird Photographer of the Year

Zdeněk Jakl por ‘Mallard duck’:

© Zdeněk Jakl / Bird Photographer of the Year

Mark Williams por ‘Eurasian nuthatch’:

© Mark Williams / Bird Photographer of the Year

Taku Ono por ‘Hooded crane’:

© Taku Ono / Bird Photographer of the Year

Mark Sisson por ‘Southern rockhopper penguin’:

© Mark Sisson / Bird Photographer of the Year

Gail Bisson por ‘Fiery-throated Hummingbird’:

© Gail Bisson / Bird Photographer of the Year

James Wilcox por ‘American Oystercatcher’:

© James Wilcox / Bird Photographer of the Year

Tom Schandy por ‘Gentoo penguin’:

© Tom Schandy / Bird Photographer of the Year

David White por ‘Swallow’:

© David White / Bird Photographer of the Year

Daniel Zhang por ‘Hamerkop’:

© Daniel Zhang / Bird Photographer of the Year

Anupam Chakraborty por ‘Black-tailed godwits’:

© Anupam Chakraborty / Bird Photographer of the Year

Thomas Vijayan por ‘Emperor penguins’:

© Thomas Vijayan / Bird Photographer of the Year

Tzahi Finkelstein por ‘Great cormorant’:

© Tzahi Finkelstein / Bird Photographer of the Year

Fahad Alenezi por ‘White-tailed sea-eagle’:

© Fahad Alenezi / Bird Photographer of the Year

Scott Suriano por ‘Great grey owl’:

© Scott Suriano / Bird Photographer of the Year

Diana Schmies por ‘Mute swan’:

© Diana Schmies / Bird Photographer of the Year

Brian Matthews por ‘European shag’:

© Brian Matthews / Bird Photographer of the Year

Irene Waring por ‘Long-tailed tit’:

© Irene Waring / Bird Photographer of the Year

Eirik Grønningsæter por ‘Southern giant petrel’:

© Eirik Grønningsæter / Bird Photographer of the Year

Brad James por ‘Tufted duck’:

© Brad James / Bird Photographer of the Year

Terry Whittaker por ‘Grey herons’:

© Terry Whittaker / Bird Photographer of the Year

Amanda Cook por ‘Eurasian jackdaw’:

© Amanda Cook / Bird Photographer of the Year

Más información | Bird Photographer of the Year

Foto de portada | ‘Great cormorant’ de Irma Szabo, finalista del concurso Bird Photographer of the Year 2021