El Xiaomi 12 Ultra llevará lentes Leica e iniciará una nueva colaboración entre las marcas china y germana (según los rumores)

Es uno de los smartphones más esperados del año y, como suele ser habitual, se presentará en diferentes formatos. Entre ellos el tope de gama que, supuestamente, se denominará Xiaomi 12 Ultra (ya sin el prefijo "Mi"), y contará con una cámara cuyas lentes vendrán firmadas por Leica. Esto, siempre según los rumores, signficaría que se inaugura una nueva colaboración entre el prestigioso fabricante alemán y una compañía de terminales móviles.

Como contaron los compañeros de Xataka México, esta supuesta colaboración habría surgido de un filtrador chino llamado Digital Chat Station que habría borrado poco después la publicación sin explicación alguna, aunque con tiempo para que un tuitero lo capturara:

Xiaomi is the brand Leica will partner with 👀

Source: Digital Chat Stationhttps://t.co/eKIvpuszEG

*F for Huawei pic.twitter.com/JfpX1orZIC — Imma get the vaccine soon (@chunvn8888) November 15, 2021

Poco después un conocido filtrador enfocado en Huawei publicó una foto en la que confirma esta idea que, consecuentemente, anunciaría el fin de la colaboración entre Leica y Huawei. Una alianza que se ha materializado en numerosos modelos desde que en 2016 presentaran el Huawei P9 con lentes firmadas por Leica.

https://t.co/lWE9IRz6Er pic.twitter.com/qZeaUDUZfG — Teme (特米)😷 (@RODENT950) November 15, 2021

Además, recordemos que hace unos meses se presentó el Leitz Phone 1, un terminal de la germana realizado en colaboración con Sharp, con quien parecen tener también un acuerdo.

El caso es que todo ello parece indicar que sí, que la alianza entre Xiaomi y Leica es una posibilidad bastante real que podría empezar a dar sus frutos en el próximo Xiaomi 12, el nuevo terminal de gama alta de la china, en su versión más exclusiva, el modelo Ultra.

Una versión que, desde hace meses, viene produciendo rumores: primero que si tendría tres cámaras con sensores de 50 MP, luego que tendría un sensor principal de 200 MP y ahora se asegura que tendrá una gran pantalla trasera al estilo del Xiaomi Mi 11 Ultra.

Basándose en esto último, los chicos de Technizo Concept han realizado unos renders para LetsGoDigital Holanda de ese supuesto Xiaomi 12 Ultra con lentes Leica que luciría como estáis viendo en las fotos y se aprecia en este vídeo:

Un diseño bastante atractivo que se asemeja mucho al del citado Xiaomi Mi 11 Ultra pero, como venimos diciendo, con lentes firmadas por Leica quien se habría encargado del diseño óptico. En cualquier caso, todo son especulaciones y tenemos que esperar a la presentación oficial (que, según Gizmochina, será el próximo 16 de diciembre) a ver si todo ello se materializa finalmente y se confirma la que sería una interesante colaboración entre Xiaomi y Leica.

Foto de portada | Capturado del vídeo 'Xiaomi 12 Ultra : Leica Camera First Look Trailer'. Resto de fotografías de Technizo Concept para LetsGoDigital Holanda