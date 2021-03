Panasonic redobla su apuesta por el vídeo confirmando el desarrollo de una hipotética Lumix GH6 y actualizaciones para las Lumix S y BGH1

El gigante de la electrónica ha presentado novedades en sus gamas de producto, y aunque en el ámbito fotográfico no las hay (en el sentido estricto de la palabra), sí que han anunciado el lanzamiento de un nuevo concepto de marca denominado Motion.Picture.Perfect, varias actualizaciones de firmware para la Serie S y la Lumix BGH1 y, lo que es más destacado, la confirmación del desarrollo de la sucesora de la Panasonic Lumix GH5, la sin espejo de la casa especializada en vídeo y que, presumiblemente, se denominará Lumix GH6.

Por supuesto el nombre no está confirmado, pero dado que lleva siendo un rumor ya desde 2019 no parece descabellado pensar que se llamará así finalmente. En cualquier caso, la marca "no se ha mojado" y ni ha dado ningún detalle adicional, ni siquiera confirma que vaya a estar lista para 2021.

Un montaje de la hipotética Lumix GH6. Foto de Caneraegg

Actualizaciones para la Serie S y la BGH1

Con el objetivo de "mejorar aún más sus funciones, rendimiento y fácil usabilidad", Panasonic ha anunciado el lanzamiento de varias actualizaciones de firmware para sus cámaras de formato completo de la Serie S y su Box Camera BGH1. En concreto, el 31 de marzo lanzará la versión 2.4 para la Lumix S1H y el seis de abril los firmware 2.0, 1.8 y 2.2 para las Lumix S1, S1R y S5 (respectivamente); por último, ya está disponible el firmware 2.0 para la Lumix BGH1 y la versión 1.1 de la aplicación LUMIX Tether para Multicam.

Como es habitual, estas actualizaciones tienen el objetivo de "mejorar aún más sus funciones, rendimiento y fácil usabilidad" y destacan que son "un elemento clave como servicio de valor añadido de Lumix". En cuanto a las funciones concretas, la más beneficiada es la Lumix S1H (el modelo más potente) a la que se añade la grabación RAW de Apple ProRes y salida y grabación de datos de vídeo Blackmagic RAW de 5.9K en Blackmagic Video Assist 12G HDR, una función que aparece, según la casa, "por primera vez una cámara sin espejo de formato completo".

Por su parte, la Lumix S1 (el modelo original) también contará con grabación RAW de Apple ProRes a través de HDMI a través de un monitor Atomos Ninja V y, entre otras, se habilitará el ISO dual. En cuanto a las Lumix S1R y S5, las actualizaciones son menores y se concretan en algunas correcciones relacionadas con información en pantalla y el modo de ahorro de energía. En cuanto a la curiosa Lumix BGH1, la actualización incluye mejoras para su uso en streaming y la grabación RAW de Apple ProRes de 12 bits vía HDMI.

Por último, como hemos adelantado, la firma ha presentado el nuevo concepto de marca Motion. Picture. Perfect con el que "además de su apuesta constante por la fotografía, busca poner en valor las prestaciones de vídeo de sus productos muy reconocidas en el sector" con la idea de "convertirse en el partner tecnológico de los creadores audiovisuales a través de sus productos y dando rienda suelta a la creatividad". En este sentido, la nota de prensa poner en valor la certificación Netflix recibida para las cámaras LUMIX S1H y BGH1.

Más información | Panasonic