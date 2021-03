Pentax K-3 Mark III, nuevo adelanto en forma de vídeo de la réflex APS-C que promete un mejor visor y un autofoco más avanzado

La empresa japonesa ha desvelado nuevos detalles de la Pentax K-3 Mark III, la que está llamada a ser su "buque insignia" en el segmento de las réflex APS-C. Un modelo que ya se anunció en septiembre de 2019 y, con seguridad, sea de las pocas cámaras DSLR que vea la luz este año (incluso podría ser la única). Y lo ha hecho a través de este vídeo:

Como habéis visto, el vídeo es casi una visita guiada por el sistema de manejo de la cámara y sus funciones avanzadas de control, además de una exhaustiva comparación con la Pentax K-3 Mark II, el modelo al que sustituirá. En especial, en el vídeo muestran el gran avance que habrá en cuanto al visor, gracias a la remodelación del pentaprisma que ofrece un aumento de 1.05x (por el 0.95x de su antecesora).

Otras novedades es la confirmación de que su sensor (de 25.73 Mpíxeles y que ofrecerá una sensibilidad máxima de 1.600.000 ISO) será retroiluminado, y que su sistema AF (de 101 puntos), incluirá funciones de reconocimiento de caras de humanos y animales, y seguimiento avanzado de sujetos, con predicción de movimientos erráticos, lo que puede ser todo un paso adelante en esta marca (que ha flojeado tradicionalmente en este campo).

Por lo demás, también se confirma que no llevará flash incorporado y que la pantalla trasera no tendrá inclinación ni articulación; lo que no queda claro es si será táctil, ni tampoco si la cámara incorporará Astrotracer y GPS, características que sí tiene la K-3 Mark II y que permiten el seguimiento de los cuerpos celestes en astrofotografía, haciendo esta cámara un modelo ideal para los aficionados a esta disciplina.

Lo cierto es que el lanzamiento de la Pentax K-3 Mark III va camino de convertirse en un culebrón, porque aparte de haberse anunciado hace mucho, Ricoh ha modificado la fecha de lanzamiento dos veces. La última estaba fijada para finales de febrero, coincidiendo con la feria CP+ 2021, pero se anunció un nuevo retraso y ahora la marca ya no habla de fechas (ni por supuesto de precios), aunque es de esperar que ya no se retrase mucho más.

Más información | Ricoh