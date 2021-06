93% de las páginas de los mejores fotógrafos no pone marca de agua y otras estadísticas para la construcción de un portfolio web

El portafolio web es una de las herramientas más importantes para la promoción de nuestro trabajo. Es la ventana de un cliente o una agencia para ver nuestro estilo y si es compatible con las necesidades que tienen. En el pasado hemos mencionado la importancia de optimizar nuestras páginas web y las imágenes para un mejor posicionamiento. Y, un estudio realizado por Alex Vita para ForegroundWeb nos muestra cuáles son las tendencias del mercado en diseño web de fotógrafos.

Como menciona Vita en su metodología de estudio, el listado de los 100 fotógrafos más populares se basó en herramientas de análisis de tráfico y seguimiento de redes sociales. Así mismo se hizo un análisis de varios “top fotógrafos de” tomados de listas de internet. Así que el investigador hace la aclaración que pueden no ser los 100 mejores fotógrafos, si se habla subjetivamente sobre el gusto personal de las personas, pero los 100 fotógrafos con mayor tráfico, visitas, likes que hay en el mercado. Esto es, a dónde están llegando los usuarios.

Teniendo esto en cuenta, el proyecto de investigación tiene varias limitaciones, según Vita. No hay una medida objetiva del éxito de los fotógrafos. Hay mediciones relevantes que tienen interpretaciones subjetivas como éxito o felicidad. Hay páginas web que llevan mucho sin ser actualizadas. Hay información que varía mucho debido a cómo fluctua el mercado y en ocasiones hay fotógrafos que eliminan sus páginas y las renuevan bajo otra plataforma, bajo el nombre de una agencia o simplemente las eliminan por siempre, invalidando algo de la información que se pueda presentar.

Sin embargo, este estudio se hace anualmente con el propósito de observar las tendencias y la importancia de ciertos elementos en la página web. Estos son algunos de los resultados más importantes:

El 67% de los fotógrafos tiene su nombre personal en la página web (y la mayoría no pone photography o photographer en el nombre):

La firma fotográfica es un elemento importante. La forma más fácil de reconocimiento es el nombre del fotógrafo, pues es con quien el cliente compartirá más tiempo. Algunos usan firmas artísticas, otros usan la firma de agencia.

En cualquier caso, el estudio sugiere que trabajar con el nombre es señal de ser una persona mucho más fácil de trabajar y da a entender un servicio más personalizado, esto genera más seguridad y confianza para el cliente. Poner Photography o Photographer en el dominio no va a ayudar a nada en el SEO. Se recomienda usar un nombre de marca o artístico cuando el nombre de la persona es complejo en escritura o demasiado largo como lo podría ser alfonsomanolodelasacasiasyrivera.com.

0% de las páginas web tienen música de fondo:

Gracias.

El menú de navegación varía entre dos y 26 secciones:

Las secciones de los fotógrafos pueden tener muchas variaciones. Las páginas más sencillas tienen un inicio con galería, un sobre y la página de contacto. Otras incluyen galerías por años, por temáticas, por exhibiciones. Todo esto es válido, pero hay que mantener un sistema organizado y fácil de navegar para el usuario. El estudio recomienda tener un máximo de 5 a 7 categorías en el menú principal y submenús dentro de ellas cuando se busca expandir o agregar más elementos: Ejemplo, dentro de “Galería” agregar las divisiones de temáticas y dentro de “Exhibiciones” las secciones de eventos.

85% de las páginas no tiene información de contacto en la página principal, 44% no tiene correo en la sección de contacto y 39% no tiene un pie de página:

La información de contacto es muy importante, hemos mencionado que no siempre los clientes van hasta la sección de contacto y que darles la opción de tener nuestra información es necesario. Sin embargo, podemos ver en el estudio que no es una práctica que se aplique mucho. El problema es que hay un mercado importante de clientes que podemos estar perdiendo por ello.

93% de los fotógrafos no le ponen marca de agua a sus imágenes:

Robar imágenes de internet es muy fácil, aún con fotos que tienen marca de agua. Si enserio queréis proteger vuestra información es mejor contratar un servicio de rastreo de uso indebido como Pixsy o Exif.co. La marca de agua usualmente es un elemento distractor que solo daña la composición y el trabajo.

69% de las páginas tiene un blog, pero muchas no han sido actualizadas en más de 2 años:

Hemos hablado sobre la importancia de un blog o contenido donde compartamos nuestra visión y nuestro trabajo fotográfico. Es una práctica que da más autoridad y le da seguridad al cliente. Así mismo nos permite reflexionar sobre nuestro estilo y crear un desarrollo del mismo. El blog es una herramienta útil para SEO, pero si no se maneja con constancia es como si no existiera.

La media de imágenes de un portafolio en línea es de 15-20 imágenes por galería:

Dentro de la depuración de portfolios hemos hablado sobre la cantidad de imágenes óptimas para una web. Este promedio no tiene una ciencia exacta, pero el usuario común no se va a quedar horas viendo cientos de imágenes y usualmente menos de 10 no parece tan profesional. Debido a esto, una buena práctica es no pasar de 20 imágenes. Da un sentido general del estilo, muestra variedad de trabajos y es fácilmente visto en un lapso de tiempo corto.

Os invitamos a leer el estudio completo en ForegroundWeb. ¿Qué os falta en vuestras páginas web?