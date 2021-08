Acción gratuita de Adobe para darle un efecto glitch (efecto vhs estropeado para los más sabios) a nuestras fotografías

De vez en cuando traemos a Xataka Foto acciones o plantillas gratuitas para hacer más fácil determinadas técnicas en Adobe Photoshop. En esta ocasión traemos una plantilla directamente de la Creative Cloud que permite recrear el efecto de las viejas películas en vídeo cuando se estropeaban... Y también he descubierto que se llama efecto glitch.

Cuando te pones a buscar por las redes no sabes lo que te vas a encontrar. En esta ocasión, y no recuerdo cómo, he terminado en la página de Adobe Creative Cloud y he visto que regalaban una plantilla para un efecto glitch de la mano de Luis Reyes.

Al principio no sabía de qué se trataba, pero después de ver el aspecto conseguido y buscar un poco por internet he visto que consiste en recrear una fallo analógico en una fotografía digital... como si vieras una y otra vez la misma escena de una antigua cinta vhs y los cabezales desgastaran la fina película.

En esta ocasión solo hay que tener una licencia oficial de Adobe y entrar en la página correspondiente para bajarte la plantilla. Ahora vamos a ver cómo se usa.

Efecto glitch en Adobe Photoshop

Lo primero es elegir una fotografía para darle este efecto. Según comentan lo más importante es trabajar con una fotografía oscura, en clave baja, para conseguir que el resultado final sea más marcado.

Como señalan en Adobe Creative Cloud:

Luis utilizó una cámara para capturar diferentes efectos glitch de pantallas reales de televisores antiguos de tubos de rayos catódicos y los compartió para que pudieras mejorar tus fotos.

Así que lo que estamos viendo es absolutamente real. Los pasos a seguir los explican muy bien, pero vamos a intentar resumirlos aquí.

Lo primero que tenemos que entender es que abrimos una plantilla, un archivo psd con decenas de capas con un tamaño pequeño (apenas 1080x1080). No vamos a ver todas, solo las que necesitemos. Y la más importante es la capa que encontramos en el grupo Step one (primer paso) llamada Double click, change inside:

Las decenas de capas que encontramos en esta plantilla

Cuando encontremos esta capa, que contiene la fotografía de ejemplo, veremos que es un objeto inteligente.

Hacemos doble clic sobre dicha capa y se abrirá un documento nuevo psd . Ahí es donde tenemos que colocar nuestra fotografía con un fondo oscuro simplemente arrastrándola con la herramienta Mover .

sobre dicha capa y se abrirá un documento nuevo . Ahí es donde tenemos que colocar nuestra fotografía con un fondo oscuro simplemente arrastrándola con la herramienta . Una vez colocada tenemos que ajustar su tamaño con el menú Edición>Transformación libre (Ctrl+T) .

. Cuando esté ajustado su tamaño lo más fácil, puesto que el fondo es negro, es ir a Selección>Sujeto para poder crear a continuación una máscara de capa en el icono correspondiente de la ventana Capas.

Resultado final

Y para que todo funcione hay que ir a Archivo>Guardar. Así conseguimos que el nuevo objeto inteligente se guarde en la plantilla que hemos abierto.

Desde este momento lo único que tenemos que hacer es ir abriendo cada una de las carpetas del documento y elegir el efecto que más nos guste. Tan fácil como activar la visibilidad o no de las capas del grupo Glitch trail (el efecto en sí), Color correct (tratamiento del color) y Noise&Pattern (control de ruido).

Aquí podemos jugar con las capas, sus modos de fusión... Todo lo que imagines para conseguir una imagen distinta. Ya nos contaréis lo que habéis conseguido.