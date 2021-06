¿De verdad crees que esa técnica que has visto en las redes mejora tu trabajo?

Muchas veces nos complicamos la vida con técnicas revolucionarias que dificultan algo que debería ser mucho más fácil. Hay que darse cuenta de que muchas veces nos quedamos con la boca abierta con tutoriales de Adobe Photoshop de mil pasos cuando, con un poco de experiencia, se podría resolver el problema con uno de dos.

Llevo muchos años escribiendo sobre fotografía. He perdido la cuenta pero probablemente lleve más de diez años por las redes. Como profesor de fotografía he leído y escrito sobre cientos de técnicas con Adobe Photoshop. Para mi trabajo personal utilizo muy pocas pero para mis clientes y alumnos siempre intento aportar novedades.

Fotografía original

Y más sabe el diablo por viejo que por diablo. Hay veces que reconoces técnicas para quitarse el sombrero por su sencillez. Pero otras parecen ideadas por neopictorialistas que quieren destacar sobre la masa para simplemente parecer mejores. Y hay que estar atento para no caer en la tentación de parecer mejores en vez de prácticos.

Un vistazo a… 11 RETOQUES FÁCILES de PHOTOSHOP para ser el MAESTRO de la EDICIÓN

Las mejores técnicas de Adobe Photoshop y una que no lo es

El que ideó la separación de frecuencias era un genio, la que desarrolló el dodge&burn hasta las últimas consecuencias merece un monumento... Qué decir de aquel que habló por primera vez de las máscaras de luminosidad.

Pero hay veces que encuentras técnicas de dudosa utilidad, que muchos utilizan, porque no han pensado a fondo si son realmente eficaces o superiores a pasos más sencillos.

En mi búsqueda he encontrado el canal de Lee Varis donde cuestiona la utilidad de la famosa curva horizontal. Esta curva volvió a la palestra de la mano de nuestro admirado Piximperfect. El vídeo en cuestión tiene más de 770.000 visualizaciones...

Y tengo que reconocer que llamó poderosamente mi atención en su momento, allá por el año 2018. No le volví a prestar atención hasta que Photoshopeando sacó tres vídeos sobre el tema. Y gracias a sus razonamientos (qué bueno es) empecé a desconfiar de la técnica.

Por mis clases la he vuelto a retomar hace poco, en la búsqueda de buenos métodos para conseguir excelentes resultados. Así que he vuelto a ver todos los vídeos, he hecho pruebas y he descubierto el canal de Lee Varis del que he hablado antes. Y estamos ante un caso similar al de la famosa y cuestionada hiperfocal.

La famosa curva horizontal

Esta técnica apareció en 2008, cuando la propuso un tal Jakob Rus en un foro de Dan Margulis, uno de los gurus del color digital. Lo más curioso es que se inventó para trabajar en modo Lab (aunque sirve también para RGB) y poco o nada tiene que ver con el planteamiento que hace Unmesh Dinda:

Convertir la imagen a CIELAB (obviamente)

Copie el canal L

Cree una nueva capa y pegue el canal L * en los tres canales (L, a y b).

Establezca el modo de fusión de esta nueva capa en "Luz lineal", y tenga paciencia conmigo, porque en este punto la imagen se verá como una mancha posterizada en blanco y negro. Por lo general, llamo a esta capa algo así como correcciones basadas en L.

Agregue una nueva capa de ajuste de curvas y configúrela como una máscara de recorte.

Haga que las tres curvas - L, a y b - sean completamente planas, es decir, Entrada 0 -> Salida 50, Entrada 100 -> Salida 50 en el canal L, e Entrada -128 -> Salida 0, In 127 -> Out 0 en a y b. En este punto, debería tener una imagen que se vea exactamente como la original, porque el modo de fusión Luz lineal no cambia la capa inferior donde la capa de fusión es gris medio.

Ahora, aquí está la parte divertida: haga algunos puntos a lo largo de esas curvas y deslícelos hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, puede ajustar (desplazar linealmente) los valores L, a y b para varios niveles de fondo de L, con un control mucho más preciso que usar los controles deslizantes de mezcla si o cualquier otra herramienta que conozca. > >

La curva horizontal se vende como el mejor método posible para alterar la luminosidad de la fotografía sin afectar en absoluto a los colores, una auténtica maravilla. La propuesta de Unmesh Dinda es la siguiente:

La curva horizontal sin tocar

Creamos una capa de Tono/Saturación en modo Luz suave y bajamos el valor de Saturación a 0. Creamos una capa de Curvas y ponemos la curva en horizontal ¿cómo? El punto negro 0-128 y el punto blanco 255-128. Esta capa de ajuste tiene que estar como Máscara de recorte (alt+ctrl+G). A partir de este momento solo tenemos que usar la herramienta Ajuste de destino (la mano con la flecha) de la ventana Propiedades de la curva para cambiar a nuestro antojo la imagen sin perder el color nunca y controlando el contraste.

La curva horizontal ya aplicada

Sobre el papel parece uno de los mejores inventos de la historia de Adobe Photoshop. Como además podemos hacer una acción, es muy rápido.

La realidad de la curva horizontal

La realidad de la curva horizontal es que es demasiado compleja en comparación con el método más sencillo que podemos hacer, que no es otro que una capa de ajuste de Curvas en modo Luminosidad. El resultado es el mismo y sin necesidad de utilizar dos capas, una de ellas como máscara de recorte.

Una curva de Luminosidad

Solo hay que utilizar la misma herramienta Ajuste de destino y listo. Ambos resultados son idénticos. Y no solo en la fotografía que estamos utilizando de ejemplo. En la gran mayoría de las que hemos probado no hay una diferencia tan importante que justifique el cambio de técnica.

Los dos métodos juntos ¿Hay alguna diferencia?

No se nota más saturación o una pérdida de contraste significativa. El final de ambas técnicas es el mismo, incluso parece mucho menos agresivo el método tradicional (aunque los dos son no destructivos, por supuesto).

La conclusión final es que deberíamos probar todas las técnicas que llegan a nuestras manos. Pero no podemos darlas por válidas hasta que notemos que mejoran nuestro flujo de trabajo para conseguir nuestro estilo.

No hay que adoptar técnicas de Photoshop sin pensar. La mayoría de las veces lo más sencillo siempre basta y sobra para conseguir el mejor resultado. Hay que saber elegir la técnica adecuada para cada trabajo. Y os aseguramos que si lo hacemos todo bien en el momento del disparo la vida fotográfica será más fácil.