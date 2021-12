La mejor herramienta para difuminar las máscaras de capa en Adobe Photoshop

En los tiempos que corren, puede que no tenga mucho sentido hablar de cómo difuminar el borde de una selección. Muchos manejamos ya las máscaras de luminosidad o directamente trabajamos con Capture One y sus infinitas posibilidades... Pero resulta que la mayoría de los fotógrafos siguen haciendo las selecciones a mano y luego acuden al Desenfoque gaussiano. Hoy vamos a descubrir que Desvanecer es uno de los mejores inventos de Adobe Photoshop.

El flujo de trabajo más habitual con Adobe Photoshop es revelar la fotografía en Adobe Camera RAW y luego trabajarla por zonas con la ayuda de las herramientas de selección. Es decir, seleccionar con Lazo, elegir una capa de ajuste y difuminar la máscara de capa hasta que no se note su presencia.

Si no lo hacemos bien tendremos halos, cambios evidentes de luminosidad y saturación y la sensación de que hacer estas cosas con Adobe Photoshop no está bien... Pero si tenemos una serie de precauciones el resultado será bueno en la mayoría de los casos.

Una selección

Después de un tiempo he logrado desenmascarar el misterio de Desvanecer, esa herramienta escondida en la ventana Propiedades de las máscaras (solo tienes que pinchar en la máscara y la verás en dicha ventana).

La verdad es que no he encontrado mucha información en las redes. En la mayoría de los casos hablan de ella de pasada y no describen sus virtudes. De hecho solamente la he utilizado en situaciones muy concretas. Más ya he descubierto todo su potencial.

Desvanecer, la herramienta secreta de las máscaras de capa

La mayoría de nosotros, que nos formamos con el primer libro de José María Mellado para pasar del mundo químico al digital, seguimos fieles al Desenfoque gaussiano. Para evitar al máximo la aparición de los halos tenemos que acordarnos de estas tres cosas:

Seleccionar siempre equivocándonos hacia dentro.

No hacer ajustes extremos en las capas.

Corregir los posibles fallos con la herramienta Pincel con una Opacidad baja y una Dureza suave.

Pero, como no es lo mismo seleccionar el borde del mar que un bosque de árboles invernales, es casi seguro que vamos a encontrarnos con problemas. Lo mejor de todo es que son los mismos que teníamos en el laboratorio químico y algunos de esos fallos están considerados como estéticos.

Pero existe otra herramienta igual que el Desenfoque Gaussiano, con virtudes extra. Se llama Desvanecer y la encontramos en la ventana Propiedades, como ya hemos dicho.

La ventana Desvanecer

En la ventana Propiedades se convierte en una herramienta no destructiva para difuminar el borde de la selección y encima en directo. Algo que es imposible de hacer si la aplicamos desde el menú Selección>Modificar>Desvanecer.

El problema es la traducción. Desvanecer aparece en muchas ventanas, más no siempre cumple la misma función ni tiene el mismo nombre. En el idioma original aparece como Feather (Pluma). En español lo llaman Desvanecer, Suavizar... y con misiones distintas.

Vamos a ver cómo funciona en la ventana que hemos comentado:

Hacemos una selección.

Aplicamos el ajuste que necesitemos.

Para difuminar el borde de la selección hacemos clic en la máscara de capa. Así se abre su ventana de Propiedades y pinchamos en Desvanecer .

en la máscara de capa. Así se abre su ventana de y pinchamos en . El efecto del desvanecimiento se ve en directo, como ocurre con el filtro de Desenfoque gaussiano. El resultado varía según la resolución de la imagen y el tamaño de la selección .

. Y lo mejor de todo para el final. Si tenemos que modificar la máscara con la herramienta Pincel, este se comportará con el mismo desvanecimiento, por lo que no tendremos que ajustar en absoluto su Dureza, como ocurre con Desenfoque Gaussiano.

Si os fijáis Pincel está mejor integrado en Desvanecer

Para terminar, recordemos que es una herramienta no destructiva, es decir, podemos volver a ellas todas las veces que necesitemos para ajustarla las veces que sea necesario.

Por estas cuestiones parece que algunas veces no responde como debería. Solo es cuestión de fijarse y aprovechar todo su potencial. El acceso es más directo que el clásico desenfoque, y tiene más funciones ¿Vas a cambiar?