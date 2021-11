Si encontramos el punto de interés de nuestra fotografía la composición será más sencilla

Uno de los grandes problemas de los fotógrafos que empiezan es que tienen muchas dudas a la hora de componer. Hay cientos de artículos, libros y vídeos explicando técnicas y trucos que los terminan sumergiendo en un mar de líneas ficticias que no llevan a ninguna parte, solo a repetirse una y otra vez. Y todo sería más sencillo si antes de llevarse la cámara al ojo analizaran lo que están viendo. Y si eres capaz de trasladar la realidad a un mundo bidimensional, tus fotografías mejorarán rápidamente.

Adelanto, como siempre, que hacer fotografías no es fácil. No te las hacen ni el mejor móvil ni la cámara más moderna, ni los filtros ni la inteligencia artificial. Disparar (o pescar) es un acto creativo que depende enteramente del que esté detrás. Y que una buena técnica no es lo único necesario.

Ahora todos estamos obsesionados con el teléfono, la cámara o el objetivo. Hemos caído en las redes de valorar más el dedo que el objeto que señala. Es increíble la de comentarios que vemos en las redes: 'pues está hecho con el móvil'... 'pues resulta que mi cámara consigue esto'... 'no entiendo que la gente lleve la cámara teniendo este móvil'...

Primero no se valoran ellos mismos como fotógrafos, sino que le dan todas las loas a la máquina. Y segundo que confunden la técnica con la expresión... Pero esto es otra historia.

Basado en el color

Las fotografías salen bien o mal por diferentes motivos. Muchas veces son cosas puntuales y casi siempre tienen que ver con nosotros. La exposición perfecta ya no es un problema porque las cámaras han alcanzado tal nivel que es difícil equivocarse salvo que te empeñes en seguir disparando en Manual.

Todo consiste en saber mirar y trasladar la realidad a un plano bidimensional. En la fotografía es complicado trasladar las sensaciones que nos trasmite el aire, los olores o las vivencias de ese momento. Para conseguirlo tenemos que entender la composición, las normas que nos dictan cómo colocar los elementos. Sin embargo, siempre se olvidan de recomendar lo más importante: el punto de interés.

El punto de interés es la clave de la composición

Si estás empezando te pido que después de leer este artículo vayas a por tus fotografías y te prepares para mirarlas de otra forma. Olvídate de los recuerdos que te inspiran, de lo que te dijo ese youtuber tan famoso para mejorar una fotografía con Adobe Photoshop. Incluso de lo que muchas veces contamos aquí sobre tal programa.

Siéntate con tranquilidad en tu silla de trabajo y mira. Limítate a mirar tus mejores trabajos, los que más te gustan. Los que te llevaron a comprarte una cámara mejor. Y te darás cuenta de una cosa.

Todos tus buenos disparos tienen un punto de interés, un lugar al que pueden mirar los espectadores entre toda la información que tiene una instantánea. Esa es la clave que tenemos que perseguir.** Y si no lo tienen, no son tan buenas como te parecían**.

Aquí no pasa nada

No tiene sentido hacer un paisaje donde todo tiene el mismo protagonismo, donde solo hay cielo y tierra. Esas vistas funcionan en la realidad, pero un espectador fotográfico no puede tener la mirada perdida sin fijarse en nada.

Tiene que saber, inconscientemente, dónde tiene que mirar porque se lo estás diciendo tú. Has hecho la foto y has revelado para conseguir eso. Esto es, has trabajado la visualización, el concepto que introdujo Ansel Adams para explicar cómo hacer una fotografía.

Si antes de llevarte la cámara al ojo, decides qué es lo importante en el encuadre que has elegido, todo vendrá detrás corriendo... La composición empezará a funcionar por sí sola. Es verdad que podemos servirnos de las líneas ficticias para no andar perdido. Pero con el punto de interés el 80% del trabajo está hecho.

El punto de interés es el espacio, lugar u objeto que quieres destacar dentro de la composición. Y tiene que estar muy claro.

El punto de interés es el espacio, lugar u objeto que quieres destacar dentro de la composición. Y tiene que estar muy claro. A partir de esa decisión todo girará en torno a él. Si estás empezando te ayudarán las líneas que se formularon en un libro del siglo XIX, escrito por un pintor que no destacaba.

¿Es un punto de interés el jarrón?

Pero si quieres avanzar de verdad te darás cuenta de lo poderosa que es la luz para dirigir la mirada. O la importancia que tienen los colores para componer. Ahí es cuando entran los grandes maestros que tenemos que entender para mejorar. Y nunca menospreciarlos.

Ahora se insiste mucho en el concepto. Y muchos fundan su carrera en las ideas, pero se olvidan de las imágenes. Tienen que convivir las dos... Esto es otra historia, desde luego.

Así que, a partir de ahora, si te ves atascado con tu trabajo, empieza a fijarte primero en lo que te llama la atención, busca ese punto de interés y tus disparos empezarán a mejorar.