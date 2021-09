Una paleta de color para GIMP adaptada a los daltónicos

El color es una de las cosas más difíciles de ver y entender. Yo me preocupé de verdad cuando un profesor me preguntó el color de una lata de cola... Por supuesto le respondí que roja, pero él me recordó que nunca sabremos si dos personas verán exactamente igual el mismo tono. Todo se complica si sufres de daltonismo. Esta paleta para GIMP se adapta a la visión daltónica.

El color es un misterio. Depende de muchos factores y la forma de representarlo esta adaptado a una visión ideal. Si tienes problemas para percibir el color algunos programas ofrecen una serie de ayudas para corregir la visión del color. Una especie de gafas que desconozco si realmente funcionan.

¿Seguro que todos vemos el mismo color?

En Adobe Photoshop tenemos que ir al menú Vista>Ajuste de prueba>Daltonismo para ver los archivos con el color adaptado. Si experimentamos con la famosa lata de cola yo veo un tono ligeramente verdoso.

Esto es posible hacerlo también en GIMP, el editor gratuito por excelencia, gracias a la labor de Øyvind Kolås.

La corrección del color para los daltónicos

Es complicado pensar cómo verán los demás el color. Así que verlo con la ausencia de algún tono es más difícil. No me imagino un mundo sin ver mis rojos, mis verdes o mis azules... Así que es una maravilla que piensen en este problema y traten de solucionarlo.

Existen muchos tipos de daltonismo, pero los más comunes son:

Deuteranopia : no ven los tonos verdes.

: no ven los tonos verdes. Protanopia : no ven los tonos rojos.

: no ven los tonos rojos. Tritanopia: no ven los tonos azules.

Lo que ha conseguido Øyvind Kolås es crear una paleta de 16 colores que dan suficiente contraste para las variaciones más comunes del daltonismo y aplicarla en GIMP. Esta paleta está basada en la paleta CGA/ANSI, el estándar básico del color que creó IBM a principios de los años 80.

Los colores que se pueden ver según el contraste de la plantilla

Es muy modesto, pero es un gran avance para conseguir que todo el mundo sea capaz de ver el color de forma estándar. Además se puede adaptar sin problemas al espacio sRGB.

Seguro que a muchos fotógrafos y diseñadores les será útil. A los que percibimos sin problema el color, porque hemos hecho el test de las cartas de Ishihara, nos servirá para hacernos una idea de un mundo distinto.