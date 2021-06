Siete mitos de la fotografía de paisaje “tirados por tierra”

La fotografía de paisaje es una de las disciplinas más practicadas y, sin duda, el verano es una buena época para ello. Por eso seguro que son muchos los que se lanzan al campo o el monte esperando obtener buenas fotos armados con su cámara y, probablemente, también cargan con algunos prejuicios sobre este tipo de fotografía que vamos a desmontar.

No es la primera vez que desmontamos mitos alrededor de la fotografía pero en esta ocasión vamos a hacerlo centrándonos en los paisajes y basándonos en lo que cuenta Toma Bonciu, un fotógrafo especializado en el género, en el siguiente vídeo:

Como adelantamos, en el vídeo el fotógrafo desmonta siete mitos y malentendidos alrededor de la fotografía de paisajes con los que nosotros estamos bastante de acuerdo. La idea es ayudar a los más novatos a evitar que caigan en estos errores que están bastante difundidos y, consecuentemente, ayudarles a mejorar sus resultados. Vamos a repasarlos uno por uno:

1. “El equipo no importa”

El listado comienza con uno de esos axiomas que se repiten mil veces. Lo cierto es que para hacer fotos de paisaje en principio no hace falta nada más que una cámara, sea la que sea; y también que una buena cámara, por sofisticada que sea, no va a hacer por nosotros el trabajo más creativo (composición, etc.). Pero también es verdad que para conseguir determinados resultados sí hacen falta ciertos elementos concretos, como un buen trípode, filtros graduados (por ejemplo para conseguir el efecto seda).

Por tanto, el equipo sí importa, siempre que aspires a cierto nivel y quieras conseguir los mejores resultados a nivel técnico.

2. “Usa siempre la regla de los tercios”

Hemos hablado de ella mil veces y siempre decimos que es algo que puede ser útil pero que nunca debe servir para coartar nuestra creatividad. Y en este sentido es justo como debemos entender su uso en foto de paisaje, donde deberíamos tomarla más como una sugerencia de cómo colocar los elementos de la imagen que como algo inmutable que hay que respetar.

De hecho hay muchas situaciones en las que no es aplicable, no es útil o, simplemente, es mejor llevarle la contraria para conseguir un resultado más llamativo.

3. “Utiliza siempre el trípode”

Otra recomendación habitual que no debe tomarse como inmutable. Usarlo suele ser muy útil, pero a veces puede restarnos flexibilidad si nos movemos por terrenos complicados o queremos hacer una toma desde un lugar en el que, directamente, es imposible plantar el trípode. Por eso, no debemos tomarlo con un elemento imprescindible, sino como uno más que puede ayudarnos a conseguir la mayor nitidez en nuestra fotos.

4. “Dispara siempre con ISO bajo”

Otro axioma habitual es que las fotos de paisaje siempre deben hacerse con la sensibilidad más baja que permita nuestra cámara (normalmente ISO 100); lo cierto es que es algo recomendable si, de nuevo, queremos obtener la máxima nitidez y detalle en las imágenes, pero no es algo inmutable. Lo importante es conocer nuestra cámara y saber hasta que nivel de ISO podemos exponer sin que el ruido sea un problema.

A partir de ahí, exponiendo correctamente, podremos utilizar perfectamente ISOs relativamente altos sin que ello suponga un problema.

5. “Toda foto de paisaje necesita retoque”

Otro mito que debemos derribar. Ciertamente sí se puede decir que toda imagen necesita una edición básica, que se limitaría a correcciones leves del histograma y del encuadre y/o perspectiva, pero más allá no tiene porqué ser necesaria. Olvídate de esas espectaculares fotos de paisaje que se ve a la legua que están super-retocadas (por ejemplo muchas de tipo HDR).

No queremos censurarlo, pero el objetivo de un buen fotógrafo de paisaje debe ser conseguir buenas tomas sin que sea necesario un gran retoque posterior.

6. “Nunca hacer fotos a mediodía con luz dura”

Este tema ya lo tratamos hace tiempo porque, al igual que el autor del vídeo, estamos de acuerdo en que no es el mejor escenario pero en absoluto se debe desechar la opción de hacer fotografías con el sol del mediodía. De hecho en este artículo os contamos cómo adaptarnos a este tipo de situaciones y sacarle el mayor partido.

7. “La foto de paisajes es fácil”

El último mito es quizá el más popular, el que dice que simplemente se trata de salir al campo, al bosque o a la montaña y disparar con tu cámara. Detrás de una fotografía hay mucho más, tanto técnicamente como a nivel creativo, y lo mejor es que asumamos que la fotografía se aprende poco a poco y es importante practicar y practicar.

Con esto hemos acabado de hablar de esos mitos que creemos era necesario desmontar; esperamos que os sean útiles y, como siempre, nos gustaría conocer vuestra opinión al respecto. ¿Os habéis visto reflejados en alguno? ¿Se os ocurren más mitos que circulen alrededor de la fotografía de paisaje?

Vía | Fstoppers