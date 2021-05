Esto es (casi) todo lo que necesitas saber si estás empezando en fotografía

Si te ha picado el gusanillo de la fotografía, ya sea gracias al móvil y las redes sociales, porque era algo que tenías pendiente o por la razón que sea, es posible que te encuentres ante un mundo desconocido que te resulta complicado. No te preocupes que para eso estamos nosotros; en este artículo vamos a mostrarte las configuraciones, técnicas y reglas básicas de fotografía que debes conocer como fotógrafo principiante y que serán un punto de partida para adentrarte en este mundo de la mejor manera.

Algunas de las cosas que te vamos a contar son muy básicas, mientras que otras son un poco más profundas, pero todas han sido seleccionadas de nuestros archivos específicamente para principiantes y nuevos propietarios de cámaras.

Conceptos básicos de fotografía

1. Modos de disparo

Si no sabes de fotografía y te compras una cámara es posible que no tengas ni idea de qué significan esos pequeños iconos P, A, S, M y demás situados en el dial en la parte superior de la cámara. No te preocupes, en este artículo te explicamos qué significan y para qué sirven los modos de las cámaras más comunes. Conocerlos es básico para empezar a dominar tu cámara y, consecuentemente, la técnica fotográfica.

2. El triángulo de exposición

Se trata de uno de los conceptos más básicos de la fotografía que todo novato debe conocer. Al principio puede resultar un poco lioso pero tranquilo que con estas indicaciones, la práctica y el tiempo llegarás a dominar algo que es la base de todo lo demás que aprenderás en fotografía.

3. El balance de blancos

Uno de los errores más comunes en las fotografías de principiantes se manifiestan en unos colores incorrectos. La culpa es del balance de blancos, una función que sirve para eso y que, a pesar de todos los avances técnicos, es algo en lo que el automatismo de la cámara aún sigue fallando. Pero no te preocupes, con este artículo puedes aprender qué es y cómo usarlo correctamente.

4. El histograma

Se trata de un elemento que resulta muy útil pero que suele dar miedo a los que se enfrentan a él por primera vez. Y es cierto que pueden parecer un poco técnicos, pero es sorprendente lo simple que es interpretar un histograma si sigues estos consejos básicos.

5. Cómo sujetar la cámara

Puede parecer tonto pero es un tema que la mayoría de los propietarios de cámaras pasan por alto sin darse cuenta de que es una lección fundamental de fotografía. Porque si no se sujeta bien la cámara esto puede afectar drásticamente a la calidad de las fotos. La cosa tiene su miga, pero este tutorial para principiantes cubre todo lo que necesitas saber.

6. Cómo enfocar adecuadamente

"Las fotos me salen borrosas" es una queja que se suele escuchar bastante entre los novatos. Un problema que sucede con cierta frecuencia porque no conocen su cámara y, sobre todo, las distintas formas de enfocar que se pueden utilizar.

7. La ansiada nitidez

Conseguir que nuestras fotos sean nítidas es una preocupación de cualquier fotógrafo pero más incluso de los novatos. Para saber qué es lo que puede hacer que tus fotos no lo logren echa un vistazo a este artículo sin precio.

8. La profundidad de campo

Una de las cosas más interesantes que podemos conseguir si controlamos la técnica es el control de la profundidad de campo de nuestras tomas. De esa manera, podrás por ejemplo conseguir que un sujeto resalte del fondo gracias a un fondo borroso.

Consejos de composición

9. Encuadre y composición

Lo más básico en composición es saber que el encuadre no es otra cosa que definir los elementos que van a aparecer en nuestra imagen y que nuestra labor es componer estos elementos para lograr una imagen adecuada. Se trata de algo básico pero fundamental para que los principiantes comiencen a hacer buenas fotos.

10. La regla de los tercios

Una de las mejores herramientas para los principiantes, una regla muy útil que, de manera sencilla, ayuda a los más novatos a conseguir composiciones equilibradas.

11. Un elemento de interés

Hablando de normas, una importante es que en una foto siempre debe haber un elemento principal de interés. Esto podemos lograrlo de muchas maneras, por ejemplo con estas técnicas creativas.

12. Un fondo adecuado

Tener un buen fondo para nuestras fotografías tiene una gran importancia y, sin embargo, esto es algo en lo que suelen flojear los más novatos. Tranquilo, aquí tienes los mejores consejos para corregirlo.

13. El espacio negativo

Otro aspecto de las composiciones que los principiantes no suelen tener en cuenta es el espacio negativo de los fotografías, algo que también tiene su importancia.

14. Marcos en fotografía

Otra técnica muy interesante en composición fotográfica consiste en utilizar marcos en las imágenes, una manera muy útil de centrar la atención de la mirada del espectador en una imagen.

Técnicas avanzadas de disparo

15. Horquillado

Para un novato puede sonar raro pero el horquillado (normalmente de exposición pero también disponible en otras modalidades) es una técnica muy útil para muchas situaciones que conviene conocer y que explicamos aquí.

16. Compensación/ bloqueo de exposición

Muy relacionado con los modos de exposición, hay algunos controles de nuestra cámara que no son tan conocidos pero que conviene conocer; por ejemplo el control de compensación de exposición y el bloqueo de la exposición, técnicas un poco más avanzadas pero que muy pronto pueden ser útiles para los novatos.

17. Disparo con flash

La fotografía con flash, ya sea el integrado en la cámara o uno externo, tiene su miga, pero con la información adecuada no tiene porqué resistirse. Lo primero sería aprender los conceptos básicos, conocer los distintos tipos de flash, los modos de disparo asociados y, finalmente, echar mano de estos consejos.

Cuidado del equipo

18. Mantenimiento habitual

Sin duda, si cuidas de tu equipo lograrás que siga como nuevo el mayor tiempo posible. Y para ello lo mejor es que sigas estos consejos prácticos de limpieza y mantenimiento.

19. Limpiando la cámara

Si, a pesar de todo tenemos que limpiarla, te interesa conocer cómo desinfectarla para mantener el COVID a raya y cómo dejarla como los chorros del oro.

Y con esto hemos acabado; por supuesto esto son solo algunas de las miles de cosas que tienes que aprender para dominar la fotografía, pero estamos seguros de que pueden ser un buen punto de partida y, desde luego, todas muy útiles para ti que estás empezando ¿no te parece?