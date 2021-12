Ojo con las opiniones tóxicas sobre tus fotos por alguno de estos argumentos (que debes ignorar)

Tanto si estás empezando como si ya tienes experiencia, es posible que si muestras tus fotos recibas críticas que no siempre son sinceras. De hecho, incluso pueden llegar a ser perjudiciales para quien no tenga experiencia y se las pueda tomar demasiado en serio. En Internet hay mucho troll malintencionado que sólo critica por envidia u odio sin tener criterio. Las ha contado el fotógrafo Miguel Quiles (de quien ya os hablamos a propósito de otro tema) en el siguiente vídeo:

Como habéis podido ver, el fotógrafo habla de cinco razones concretas por las que pueden criticar nuestras fotografías y que deberíamos directamente ignorar. Hablemos un poco de cada una de ellas porque son interesantes:

Imposible hacer una mala foto de alguien muy guapo

Miguel cuenta que es algo que ha escuchado muchas veces pero que le parece totalmente erróneo. Puede ocurrir muchas cosas para que esto pase, por ejemplo que el fotógrafo o el/la modelo tengan un mal día (o ambos a la vez). También puede ocurrir que el fotógrafo no tiene los conocimientos necesarios de su cámara o de iluminación y estropee una sesión por este motivo o que el modelo no tenga ni idea de lo que debe hacer. Hay muchas causas por las que puede suceder y decirle esto a un fotógrafo probablemente sea un intento de quitarle mérito.

El trabajo de "X" es mejor que el tuyo

Algo que se escucha mucho en redes sociales, sobre todo en grupos de Facebook según Quiles, donde hay gente que afirma que "no se quien lo hace mejor que tú" o "este trabajo habría sido mucho mejor si hubieras hecho X". Una manifestación de mala educación (y de un ego desmesurado) de quien lo dice que no tiene en cuenta que la fotografía como forma de arte es subjetiva. Por ello siempre habrá fotos que nos gusten y otras que podemos llegar a odiar por una razón u otra, sin que eso signifique que no tengan calidad.

Retocar las fotos es trampa

Es algo que se ha hecho desde los albores de la fotografía pero, por alguna razón, aún es criticado por muchas personas (sobre todo novatos dice Miguel) que piensan que el retoque fotográfico es algo "incorrecto". El autor recurre de nuevo al argumento de que la fotografía, como forma de arte, es subjetiva y todo el mundo tiene su propio estilo y derecho a expresarse como quiera en su trabajo (a menos que le pidan algo específico). Eso no debe significar que tenga más o menos éxito en lo que hace ni debe dar pie a que nadie le critique.

No se puede hacer una mala foto con una buena cámara

Un tema muy popular en la Red de Redes, la cuestión de si el equipo hace mejor al fotógrafo es ya muy antígua y para nosotros tiene una respuesta medianamente clara: no necesariamente. Como cuenta Quiles, a veces algo de equipo nuevo puede suponer un empujón para nuestra creatividad pero, en general, el nivel de habilidad de un fotógrafo no mejora por un equipo mejor. Se puede ser un mal fotógrafo con una buena cámara y uno bueno con un equipo malo o anticuado.

Si disparas con luz natural es porque no sabes usar el flash

Muchos fotógrafos que suelen utilizar luz artificial "atacan" a los que sólo usan luz natural acusándoles de hacerlo porque no saben cómo usar los flashes y sugiriendo que su trabajo es peor por ello. Según Quiles esto puede ser cierto en algunos casos pero también puede ser una elección de estilo o un requisito del cliente de turno, y desde luego no significa que no puedan crear excelentes fotografías.

Estas son las cinco opiniones tóxicas que podemos recibir sobre nuestras fotos y que es mejor que ignoremos. Pero nos gustaría conocer vuestra opinión y abrir un debate al respecto ¿qué opináis? ¿os han criticado alguna vez con otro argumento que os parecía injusto? ¿habéis oído muchas veces estos argumentos tóxicos?

Miguel Quiles | Página web | Instagram | YouTube