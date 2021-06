Soy fotógrafo y esto es lo que haré ahora que Google Fotos no es ilimitado

Desde hoy Google Photos arranca con un nuevo modelo de almacenamiento que comparte junto otras soluciones de la californiana como Google Drive y Gmail. Teniendo esto en cuenta, tan solo quedan 15 GB de almacenamiento en la plataforma. Los fotógrafos de Xataka Foto os contamos cómo el cambio afecta nuestra situación y cómo vamos a actuar al respecto.

En general, el equipo de Xataka Foto usa el software de manera pasiva, lo que este sincroniza con la nube. Por un lado, las soluciones de nube son alternativas y el trabajo tiene un respaldo físico. Por el otro, la herramienta de Google, al ser más enfocada al consumidor no ha sido tan indispensable para un flujo de trabajo más actual.

Pero, vamos a ver qué dice el equipo:

Fernando Sanchez

@ferfotopuntoes

Personalmente he utilizado muy poco Google Fotos para guardar mis fotografías. Llevo tiempo trabajando con Adobe Lightroom cuando hago fotos con el móvil. Hago las fotos y cuando llego a casa se descargan (mediante wifi) en mi ordenador, en una carpeta que enlaza con Adobe Lightroom Classic. Una vez allí meto las fotografías que quiera en las Colecciones del programa y ya las tengo para siempre en mi teléfono sin ocupar espacio alguno en la nube de Adobe.

Parece complicado pero es más rápido hacerlo que contarlo. Por supuesto, también lo guardo todo por triplicado en discos duros, dos en mi casa y un tercero en otro lugar. Y para copias de seguridad en la nube, Amazon Backup, una de las ventajas de Amazon Prime que temo que acabará desapareciendo o subiendo de precio de forma desorbitada.

Óscar Condés

@hoskarxataka

Debo ser de la vieja escuela porque, al enterarme de esto de Google Fotos, no me preocupé lo más mínimo. Soy de los que guardan celosamente las fotos en discos duros (aunque eso no significa que no haya tenido algún disgusto por ello) y no utilizo apenas esta aplicación.

Una bahía de discos es una herramienta útil para quienes dan prioridad al backup físico.

O en realidad sí, porque al llegar el "temido" momento me he dado cuenta de que tenía más fotos allí de las que hubiera imaginado (ya me las he descargado por si las moscas). Por ejemplo fotos de las entradas de mis blogs, o de algún foro donde compartí muchas fotografías.

Aún así, la mayoría de imágenes son copias de las fotos que hago con el móvil, y como procuro hacer backups de la tarjeta SD del móvil en mis discos duros no es algo que me preocupe.

Porque, como creo le pasará a muchos fotógrafos, las fotos que hago con el móvil las considero casuales, de modo que en la nube no suelo tener ninguna foto importante, salvo que sea una copia de alguna imagen que guardo celosamente en algún disco duro.

Sergio Fabara

@kinofabara

Probablemente, del equipo de Xataka Foto soy al que más le afecta este cambio ya que tengo un flujo de trabajo que cada vez se enfoca más en los servicios digitales. Trabajo mucho de manera colaborativa usando distintos software y Google está muy integrada a los flujos de productividad empresarial.

Debido a que mucho de este flujo implica el intercambio de imágenes, vídeos y demás archivos con mis clientes, llevo desde hace un buen tiempo pagando por almacenamiento adicional de Google. Así que con el paso a Google One, el plan de 2TB presenta una solución más económica respecto a lo que tenía anteriormente.

Sin embargo la preocupación con Google Photos es grande, como os conté en un artículo pasado, ya tengo más de 66 GB en fotos y vídeos en esta plataforma (principalmente de gatos y más gatos). Los vídeos son lo que más ocupa espacio. Por eso, tener un almacenamiento ámplio era ideal.

Ahora, visto desde la perspectiva de un fotógrafo que deba elegir a dónde enviar las fotografías para mantener un respaldo en la nube, creo que Flickr es la mejor opción que está en el mercado. Lo comenté cuando recién llegó el anuncio de que Google Photos iba a cambiar y lo reitero ahora, Flickr tiene un servicio muy económico y además cuenta con muchos descuentos y bonos que podemos utilizar los fotógrafos para hacer cosas como comprar un servicio de portfolio digital como SmugMug, obtener descuento en servicios como Adobe y Capture One, imprimir álbumes físicos con descuento y mucho más.

La solución de Google no es la mejor ni la más económica. Así que tal vez, si alguno de vosotros es fotógrafo que requiera un flujo de almacenamiento ligado a la fotografía móvil, lo mejor será ver las demás opciones que el mercado tiene para ofrecer.