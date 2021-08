Tras Associated Press, Sony se asocia ahora con PA Media Group, la mayor la mayor agencia de prensa del Reino Unido e Irlanda

Sony Europe ha anunciado un acuerdo con PA Media Group (anteriormente Press Association) en virtud de la cual a partir de ahora los fotógrafos y videografos de esta agencia utilizarán las cámaras, objetivos y demás material fotográfico de la empresa nipona. Este anuncio supone asociarse con la que actualmente es la agencia de prensa más importante del Reino Unido e Irlanda, con más de 90 fotógrafos y periodistas.

Ya el año pasado Sony dio un golpe en el sector de las agencias de noticias al aliarse con Associated Press, una de las mayores agencias de noticias del mundo, y ahora da un nuevo paso al hacer lo propio con PA Media. Y aunque no sea una agencia de nivel mundial, "al ser la agencia de prensa más grande del Reino Unido e Irlanda, el equipo de PA proporciona fotografías de eventos clave durante todo el año, incluidos los principales eventos deportivos anuales, hasta las noticias más importantes y eventos y compromisos oficiales trascendentales".

Photograph: Owen Humphreys / PA

Según la nota de prensa difundida por Sony, el proceso de cambio ya ha comenzado y los fotógrafos de PA ya están recibiendo su nuevo kit de trabajo de forma personal así como la ayuda del equipo de Sony UK Pro para configurar las cámaras. Los equipos están compuestos por cámaras de la familia Sony Alpha de sin espejo full frame, incluidas la Sony FX3 y la Sony A9 II, así como "una amplia selección de objetivos con montura E de Sony, incluidos varios modelos G Master como el FE 24-70 mm F2.8GM, FE 70-200 mm F2.8 GM OSS, FE 135 mm F1.8GM y FE 400 mm F2. 8GM OSS".

Según Sony, gracias a "la introducción del modo de obturador silencioso de fotograma completo de Sony y la captura remota, los periodistas y fotógrafos han podido adaptarse y disparar en situaciones que antes no eran posibles, por ejemplo, disparar de manera silenciosa durante las retransmisiones, un requisito clave para los compromisos oficiales".

Por su parte, desde PA se muestran encantados del acuerdo y señalan que “el obturador silencioso de Sony, los objetivos magníficos, los sensores brillantes y la relación que hemos establecido con ellos durante los últimos años, hicieron que el cambio fuera una elección fácil [...] Es una gran inversión, pero la oportunidad de que todo nuestro equipo utilice el mismo equipo nuevo y de última generación es poco común y realmente vale la pena, y marcará una diferencia real en la calidad de las imágenes que nuestro los clientes ven".

Más información | Sony Europe/ PA Media Group

Foto de portada | England fans along Wembley Way ahead of the UEFA Euro 2020 Final at Wembley Stadium, London. Picture date: Sunday July 11, 2021. Photograph: Zac Goodwin / PA