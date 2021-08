'Chavalas', una fotógrafa y sus amigas del barrio

Los que amamos la fotografía estamos en racha si nos fijamos en el mundo del cine. De nuevo tenemos a una fotógrafa de protagonista en otra película española. En este caso nos encontramos con 'Chavalas', de Carol Rodríguez Colás, que podremos ver en los cines a partir del 3 de septiembre.

Hace poco hablábamos del papel de Penélope Cruz en la última de Almodóvar. Ahora nos encontramos con una opera prima en la que la protagonista es una fotógrafa que tiene que volver a su barrio de toda la vida después de intentar triunfar en el mundo de la imagen.

Marta es una chica de barrio que reniega con vergüenza de su pasado y que debe enfrentarse a la realidad. Estamos ante una comedia que ha ganado el Premio del Público del último festival de Málaga. Y esto seguro que es una garantía para disfrutar en el cine y olvidarnos durante un rato de nuestros problemas.

Afortunadamente no vamos a encontrar los tópicos de siempre que tantas veces hemos visto en las series, películas y videos musicales sobre la vida en el extrarradio de las grandes ciudades.

La fotografía en 'Chavalas'

Como podemos leer en la página de la Academia de Cine:

Marta, Desi, Soraya y Bea, amigas inseparables en la adolescencia, vuelven a reencontrarse en el barrio para revivir una auténtica y tragicómica amistad. Una realidad que las obligará a enfrentarse a aquellas adolescentes que fueron y a las mujeres que quieren ser. Casi sin darse cuenta, se ayudarán a tomar decisiones importantes en sus vidas. El paso del tiempo y lo distintas que son no será excusa para que su amistad prevalezca sobre todo lo demás.

La protagonista, Vicky Luengo ('Antidisturbios') pierde su trabajo y tiene que volver a casa de sus padres. Ella es fotógrafa y no ha logrado triunfar. Aparentemente ha cambiado y ya no se ve parte del barrio.

Pero no le queda más remedio que aceptarlo y volver a levantarse. Ella, que creía que iba a comerse el mundo, parece que le cuesta aceptar trabajar como fotógrafa de bodas, bautizos y comuniones en la tienda de un personaje interpretado por José Mota.

Fotograma del tráiler

Por lo que se adivina en el tráiler entran, en clave de comedia, en muchas de las facetas de la fotografía, como la dificultad de triunfar, la difícil cruz de los proyectos y los visionados o el mundo de las bodas, bautizos y comuniones.

Una nueva comedia con fotógrafos

Parece que está más cercana a aquella maravilla que era 'Barrio' (1998) o 'El bola' (2000) que a esa serie que vino después de '7 vidas', 'Aída'.

Es la primera película de Carol Rodríguez Colás. De hecho, después de leer una entrevista en la revista 'Fotogramas', nos encontramos con una película que tira mucho de notas de su vida. Nació y se crio en el barrio de Cornellá. Se licenció en Comunicación Audiovisual y ha ganado premios con sus series fotográficas, dedicadas a la vida en el barrio.

Fotograma del tráiler

De hecho el guion de la película está firmado por su hermana Marina, lo que convierte a esta película en una fuente inagotable de recuerdos para los que han nacido fuera del centro de las grandes ciudades. Y de paso, una buena manera de mirar de otra forma a la fotografía...

Porque no hay nada tan triste como no poder reírse de uno mismo... Y para muchos de los que van con la cámara al hombro será un buen motivo para no tomarse tanto en serio. El día 3 de septiembre intentaré estar al lado de una taquilla para ser feliz.