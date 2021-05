Panasonic GH5 II, toma de contacto: un nuevo bastión para las Micro Cuatro Tercios dirigida al vídeo

La nueva Panasonic GH5 II aparece cuatro años después de la presentación de la GH5 original. Ya no será el modelo principal de la marca dentro del sistema Micro Cuatro Tercios orientado al mundo del vídeo. Pero sus prestaciones son totalmente profesionales. En Xataka Foto hemos tenido la oportunidad de probarla y contamos las primeras impresiones.

Este nuevo modelo mejora las prestaciones, como es lógico, de la Lumix GH5. Cuenta con el sensor Digital Live MOS de 20.3 MP con un revestimiento antirreflejo que permite captar todos los detalles y el procesador Venus Engine más veloz y con mejor rendimiento.

Pero quien se compre esta cámara será por las prestaciones del vídeo, así que tenemos la posibilidad de grabar en dos formatos distintos (MOV Y MP4), y llegar hasta el 4K a 4:2:2 de 10 bits a 25p con alto rango dinámico y un amplio espectro de colores al llevar la función V-Log L instalada.

El sistema Micro Cuatro Tercios

También es importante la mejora en el campo del autoenfoque, donde la Lumix GH5 II promete un "AF de alta velocidad y alta precisión". Según reza la publicidad es dos veces más rápido que en el modelo anterior y funciona incluso con objetos más pequeños.

Por supuesto incorpora el sistema Image Stabilizer de cinco ejes que permite utilizar una velocidad de obturación 6,5 pasos más lenta sin comprometer la nitidez de la fotografía.

Iso 200 1/10 f2,8

En definitiva, es una cámara relativamente ligera, con una batería (más grande de lo habitual en esta serie) de 2200 mAh que nos dejará trabajar durante más tiempo con una sola carga y que incorpora la posibilidad de hacer un live streaming de forma inalámbrica con la aplicación móvil de Panasonic.

Con la Panasonic Lumix GH5 II en las manos

Este modelo totalmente nuevo lleva la H en su nombre. Esto quiere decir que estamos ante un modelo de Panasonic orientado al mundo del vídeo. Si queremos hacer fotografía sobre todo deberíamos apostar, en teoría, por otros modelos, como la serie S de formato completo y que tan buena impresión nos ha dado siempre.

Pero en esta primera toma de contacto hemos hecho las fotografías que ilustran el artículo. Y gracias al objetivo Leica 12-60 mm ƒ2.8-4.0 la calidad final es muy alta. Por ahora no hemos podido procesar los archivos RAW pero lo que nos ofrece el formato jpeg deja muy buen sabor de boca.

ISO 200 1/1000 f14

La Panasonic Lumix GH5 II es una cámara con un tamaño muy generoso si atendemos al tamaño del sensor. Sorprende la rotundidad de sus formas y lo bien que se sujeta en la mano. Y no es precisamente ligera. No es una cámara de juguete, es un modelo profesional en todos los sentidos.

A la hora de encenderla por primera vez, todavía tenía el estigma de considerar a las Micro Cuatro Tercios como unas cámaras difíciles de manejar por culpa de los menús enrevesados de las otras marcas. Pero me ha sorprendido gratamente en este sentido.

La zona derecha

Si te detienes a pensar, te sientas con la cámara en un banco a la sombra y empiezas a configurarla a tu gusto, te haces rápidamente con ella. El formato de imagen, la gestión del color, el control del visor electrónico y la pantalla... Y por supuesto todo lo relacionado con el vídeo. En este apartado creo que Panasonic ha progresado mucho. Es una máquina sencilla de utilizar.

Respecto al control de ruido con sensibilidades altas, el auténtico talón de Aquiles de estas cámaras, tenemos que decir que hemos llegado hasta los 12800 ISO en algunas fotografías y el resultado es muy bueno en jpeg. No se observa demasiado tratamiento y confiamos en las posibilidades del archivo bruto.

Iso 12800 1/4000 f3,5

Y gracias al tamaño del cuerpo sellado los botones están bien dimensionados. Desde la enorme rueda de los modos de exposición hasta el botón Display mucho más pequeño pero que no te obliga tener la uña del dedo meñique larga para poder activarlo.

Para este tipo de cámaras, orientadas al vídeo, es muy práctica la pantalla táctil LCD de ángulo libre de 3" con una relación de aspecto 3:2 y una resolución de 1840K puntos. La he utilizado a pleno sol y me ha sorprendido la luminosidad que tiene. Hasta el punto que tuve que revisar el brillo para ver si no estaba al máximo.

Pantalla de ángulo libre

El visor electrónico sobresale dentro del cuerpo de forma notoria. Con el tiempo ya muy pocos nos acordamos de los visores réflex. La luminosidad y calidad que tiene el de esta cámara no deja de sorprender. Y es lo que a muchos nos engancha por encima de un teléfono móvil.

Las cualidades del vídeo de la Panasonic Lumix GH5 II

Las prestaciones son profesionales. Y puede ser un segundo cuerpo perfecto para trabajar junto a una S1H, la cámara de formato completo de Panasonic para el vídeo. Y esto son, como decía mi abuela, palabras mayores.

La LUMIX GH5 II graba a 4K 60p 4:2:0 de 10 bits y puede emitir simultáneamente 4K 4:2:2 de 10 bits a través de la conexión HDMI. Y graba sin recorte alguno incluso en 4K/60p. Al contrario que otros modelos que presumen de 4K, al utilizar toda la superficie del sensor, no tenemos que hacer cálculos a la hora de utilizar un objetivo u otro. Con el 12-60 sabemos que estamos grabando con un 24-120 equivalente en 35 mm.

Una buena noticia es que viene instalado de fábrica el V-Log L. Esta función devuelve una imagen muy plana con la información de color completa para trabajar sin limitaciones en el postprocesamiento en Da Vinci Resolve, por ejemplo. Y no tenemos que pagarlo aparte.

La gran ventaja es que si trabajamos con otros modelos de Panasonic será muy fácil igualar el color de la S1H con el de la GH5 II. También tenemos 35 LUTs de conversión y diversos ajustes de la gama profesional Cinelike:

Estos modos crean looks impresionantes con tonos de piel cálidos o delicados matices de luz y sombra, incluso sin la gradación de color sobre el material V-Log. El preajuste Cinelike D2 da prioridad al rango dinámico, mientras que Cinelike V2 prioriza el contraste. También se han añadido L.Monochrome S y L.Classic Neo. Todos estos preajustes también están disponibles en modo anamórfico.

Iso 3200 1/50 f4

Y una de las funciones que más llamará la atención de los usuarios es la transmisión en vivo por cable e inalámbrica para uso en interiores y exteriores, algo que se puede hacer por primera vez con las cámaras de la serie GH. Tan solo necesitamos la cámara y un teléfono con la app LUMIX Sync. Es verdad que solo podemos trabajar con el H-264 a 16 Mbps.

Después de la toma de contacto

La Panasonic Lumix GH5 II es una cámara de fondo. No puedes hacerte una idea de sus funciones solo con unos días en la mano. Requiere hacer muchas pruebas para ver hasta donde es capaz de llegar. Recuerda mucho a la primera versión. El cuerpo ha cambiado mínimamente, así que a los usuarios de Panasonic no les costará hacerse con ella.

Pero al ser una cámara tan avanzada tenemos muchas funciones y posibilidades que exigen un estudio detallado. Panasonic se ha convertido en la más firme defensora del sistema Micro Cuatro Tercios, la mejor apuesta del mundo digital con diferencia.

Iso 200 1/1000 f4

Un sensor pequeño ofrece tantas posibilidades como un sensor más grande pero con un consumo mucho menor y mucha menos temperatura, lo que no es ninguna tonteria si quieres grabar en vídeo 4K con alta calidad. Este modelo además cuenta con futuras actualizaciones de software que permitirán funciones como ajustar el anillo de enfoque según nuestra forma de trabajar.

La Lumix GH5 II saldrá a la venta por 1699€ en el mes de julio. Al estar dentro del programa LUMIX PRO es posible recibir un trato profesional por parte de Panasonic tanto en los paises de origen como en los que estén trabajando. Una cámara que dará mucho que hablar.