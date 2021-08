Esta serie de imágenes conceptuales de Andreas Varro denuncian cómo las redes sociales están arruinando nuestras vidas

'Big Brother' 2018. Recopilar: recopilar información. Privado: nadie más puede ver ni oír. La dicotomía del Big Brother Thinkpol está ocurriendo ahora mismo en nuestros hogares. Gratis: no cuesta nada, no necesita ser pagado. ¿Los servicios de reconocimiento de voz son realmente gratuitos? ¿Los servicios de mapas de ubicación son gratuitos? ¿Las cuentas de redes sociales son gratuitas? Libre: no limitado ni controlado, no prisionero, no esclavizado. En casa, con nuestras familias ¿somos realmente libres?