La creatividad al poder en las alucinantes imágenes premiadas por el certamen Siena Creative Photo Awards 2021

Desafíar las expectativas del espectador y sorprenderle con un enfoque innovador son las premisas sobre las que se sustenta el Siena Creative Photo Awards, un concurso de fotografía creativa donde lo que se pide es dejar volar la imaginación, experimentar y buscar la originalidad. Justo lo que demuestran las espectaculares imágenes que se han premiado en la edición de este año.

El año pasado ya os enseñamos los ganadores de este certamen que es un apéndice de los Siena Photo Awards pero dedicado a el uso creativo del medio fotográfico en todas sus formas, premiando a fotógrafos que experimenten con distintas técnicas y apuesten por hacer volar su creatividad.

'Fem una Cerveza?' de Céline Pannetier, finalista en categoría Food&Beverage de los Siena Creative Photo Awards 2021

Este año la ganadora absoluta del certamen es la imagen que habéis visto en portada. Se titula ‘The Lake’, es obra del iraní Masoud Mirzaei y fue tomada en el lago Urmia, el más grande de Medio Oriente y el sexto lago de agua salada más grande del planeta Tierra.

Claro que esta es sólo es una de las muchas imaginativas imágenes premiadas que fueron escogidas entre "decenas de miles de imágenes" presentadas a concurso por fotógrafos de 137 países diferentes, y que se presentaron a concurso en 17 categorías (una más que el año pasado).

'Curves' de Julián Negredo Sánchez, finalista en la categoría 'Arquitecture' de los Siena Creative Photo Awards 2021

En cuanto a la participación española, destacar el segundo puesto en categoría Open Theme para el gallego Miguel Gómez Muñiz con una foto que pertenece al proyecto Imaxe Covid, a través del cual seis fotoperiodistas gallegos retrataron el aislamiento provocado en un primer momento por la pandemia del coronavirus.

Pero tampoco podemos olvidarnos citar a varios fotógrafos españoles que han sido finalistas en alguna categoría, como Carmen Pascual (con doble mención en 'Animals & Pets' y 'Fashion'), Julián Negredo Sánchez, Danny Gibert, Helena Aguilar Mayans, la pareja artística formada por Anna Devís y Daniel Rueda y también mencionar a Céline Pannetier, fotógrafa francesa afincada en Barcelona.

'Three Summer Days' de Helena Aguilar Mayans, finalista en categoría Conceptual de los Siena Creative Photo Awards 2021

Todas sus fotos, junto con las que han sido premiadas o han resultados finalistas, podrán verse dentro de la exposición "I Wonder If You Can" que se celebrará durante el Siena Awards Festival el próximo mes de octubre en esta ciudad italiana, y donde también se expondrán los ganadores de otros concursos como los Siena International Photo Awards y los Drone Photo Awards.

Como casi siempre, os dejamos con las fotos premiadas (las ganadoras y subcampeonas de cada una de las categorías) y os recomendamos una visita a la web para ver más llamativas fotografías.

Ganadores de los Siena Creative Photo Awards 2021

Photo of the year: ‘The Lake’ de Masoud Mirzaei

Categoría Conceptual:

Ganador: Jairo Álvarez por ‘Innocence’:

Subcampeón: Debratna Ghosh por ‘Taste of Freedom’:

Categoría Abstract:

Ganador: Filippo Drudi por ‘The Fork #28’:

Subcampeón: Ibrahim Nabeel Salah por ‘Bozell II’:

Categoría Nature & Landscape:

Ganador: Hans Wichmann por ‘Palm Grove’:

Subcampeón: Jun Epifanio Pagalilauan por ‘Gunung Bromo’:

Categoría Nudes:

Ganador: George Mayer por ‘Anima #6’:

Subcampeón: Nikolai Endegor por ‘Statuette’:

Categoría Wedding:

Ganador: Soven Amatya por ‘The Flying Bride’:

Subcampeón: Fabio Mirulla por ‘Light and Shadow’:

Categoría Architecture:

Ganador: Ingun Alette Maehlum por ‘Eternit’:

Subcampeón: Claudio Sericano por ‘Insomnia’:

Categoría Animals/Pets:

Ganador: Pedro Jarque Krebs por ‘Priceless’:

Subcampeón: Jo Sax por ‘Chameleon in the Bedroom’:

Categoría Portraiture:

Ganador: Steve Wise por ‘Robbie’:

Subcampeón: Reiny Bourgonje por ‘African Flower’:

Categoría Still life:

Ganador: Olga Rudenok por ‘Rembrandt Still Life’:

Subcampeón: Iwona Czubek por ‘Still Life With Dandelions’:

Categoría Experimental:

Ganador: Giulio Fabbri por ‘Hotel Paradise’:

Subcampeón: Matthias Jung por ‘When Claudine Drinks Coffee...’:

Categoría Open theme:

Ganador: Eddy Verloes por ‘Losing Our Minds’:

Subcampeón: Miguel Muñiz por ‘Together in the Face of Uncertainty’:

Categoría Beauty:

Ganador: Robert Piccoli por ‘Composed’:

Subcampeón: Kristian Piccoli por ‘My Love Has the Prettiest Rose Petals’:

Categoría Fashion:

Ganador: Zejian Li por ‘The Colorful Fragile Bubbles’:

Subcampeón: Arun Mohanraj por ‘Free Fall’:

Categoría Product:

Ganador: Andre Boto por ‘Car’:

Subcampeón: Carlo Marchi por ‘The Waves’:

Categoría Food&Beverage:

Ganador: Claudio Dell'osa por ‘Fish’:

Subcampeón: Ana Straze por ‘Forbidden Food’:

Categoría Music:

Ganador: Eric Politzer por ‘The Sound of Solitude’:

Subcampeón: Amber Griffin por ‘Visual Symphonic’:

Más información y fotos | Siena Creative Photo Awards

Foto de portada | ‘The Lake’ de Masoud Mirzaei. Photo of The Year en los Siena Creative Photo Awards 2021 (recortada para adaptarla al formato horizontal de portada)