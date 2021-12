Estas son las mejores fotografías de 2021 según el concurso Siena International Photo Awards

Concurso de fotografía hay de todo tipo, pero lo más habitual es que estén dedicados a una única disciplina fotográfica. Sin embargo, algunos como el Siena International Photo Awards (SIPA), certamen de origen italiano organizado por la entidad cultural Art Photo Travel, premian imágenes de todo tipo de géneros. Por eso, los vencedores de su séptima edición bien podrían ser las imágenes de este año. Y uno de los ganadores de 2021 es español.

Pero empecemos por la imagen que habéis visto en portada (que hemos tenido que recortar para adaptar al formato de la web), que se ha llevado el título de ‘SIPA Contest Photo of the Year’. Se titula ‘Hardship of Life’, es obra del turco Mehmet Aslan y muestra a un padre que ha perdido una pierna y levanta en brazos a su hijo, nacido sin miembros por culpa de un trastorno congénito causado por los medicamentos que tuvo que tomar su madre tras caer enferma por el gas nervioso inhalado en la guerra en Siria.

‘Flying in The Rain’ de Nicolas Reusens Bodén. Tercer puesto en categoría ‘Animals in their Environment’ del concurso Siena International Photo Awards 2021

Una imagen dura, que hace honor a su título ("la dureza de la vida"), y que fue seleccionada entre decenas de miles de imágenes (no dan el dato concreto) enviadas por fotógrafos de 163 países por un jurado compuesto entre otros Tino Soriano. Uno de nuestros fotógrafos más populares cuenta que los protagonistas de la foto "representan a todas las víctimas de todas las guerras. La humanidad construye primero y luego destruye. La vida de los protagonistas está claramente devastada por el propio acto de guerra, pero, sin embargo, la imagen muestra la capacidad de grandeza y compasión humanas".

Claro que, cómo no, ésta no es la única foto destacada ya que también se premiaron las mejores fotografías de once categorías a concurso (número similar al del año pasado) y entre las que hubo algunos cambios pero se mantuvo una dedicada a fotos relacionadas con la pandemia.

Precisamente en ella encontramos al único español ganador en la competición : Brais Lorenzo Couto por ‘Birthday’, que muestra la celebración del 98 cumpleaños de Elena Pérez, en una residencia de ancianos de Ourense rodeada de sanitarios con mascarillas y EPIs.

‘Welcome to the Paradise - Pardis XIII’ de Manolo Espaliú. Tercer puesto en categoría ‘Arquitecture & Urban Spaces’ del concurso Siena International Photo Awards 2021

Una gran foto que seguramente os sonará porque ya ganó el premio Ortega y Gasset a la mejor fotografía de 2020 y fue finalista de los Sony World Photography Awards 2021.

Además, tuvimos a Manolo Espaliú, Nicolas Reusens Bodén que quedaron en tercer lugar en categoría 'Arquitectura y espacios urbanos' y 'Animales en su entorno' (respectivamente) y varios que obtuvieron alguna mención de honor en distintas categorías.

Nosotros, como siempre, felicitamos a todos los premiados y os dejamos con las fotos ganadoras de cada categoría, no sin invitaros a visitar su web para ver muchas más interesantes imágenes.

Ganador absoluto ‘SIPA Contest Photo of the Year 2021’:

Mehmet Aslan (Turquía) con ‘Hardship of Life’:

Categoría ‘Documentary & Photojournalism’

Primer puesto: Marcus Westberg con ‘Captive’:

Categoría ‘Sports in Action’

Primer puesto: Anupam Roy Chowdhury con ‘Street Fighting’:

Categoría ‘Architecture & Urban Spaces’

Primer puesto: Gustav Willeit con ‘Lona / Biala’:

Categoría ‘Animals in their Environment’

Primer puesto: Ronan Donovan con ‘Food for Weeks’:

Categoría ‘The Beauty of the Nature’

Primer puesto: Shirley Wung con ‘Green Light Forest’:

Categoría ‘Fascinating Faces & Characters’

Primer puesto: Selene Magnolia con ‘Zor’:

Categoría ‘Journeys & Adventures’

Primer puesto: Sergey Savvi con ‘This is My Jungle!’:

Categoría ‘Street Photography’

Primer puesto: Lopamudra Talukdar con ‘Childhood’:

Categoría ‘COVID-19’

Primer puesto: Brais Lorenzo Couto con ‘Birthday’:

Categoría ‘Under 20’

Primer puesto: Ben Pulletz con ‘Buzzard at Dusk’:

Categoría ‘Storyboard’

Primer puesto: Brent Stirton con ‘Saving Chimpanzees in Congo’:

Categoría ‘Video’

Primer puesto: Farida Alam con ‘My Sister and I’:

Foto de portada | 'Hardship of Life' de Mehmet Aslan. Ganador absoluto del SIPA Contest Photo of the Year 2021 (recortada para adaptarla al formato horizontal de la página)