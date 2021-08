Estas son las ventajas que iOS 15 va a aportar a los fotógrafos gracias a que se podrá desactivar el Modo noche de los iPhone

El próximo sistema operativo móvil de Apple, iOS 15, fue anunciado oficialmente en junio y se espera su lanzamiento para finales de este año. Y entre todas las novedades que traerá hay una que toca muy directamente a los fotógrafos: el módo Night Mode de los iPhone se podrá desactivar permanentemente. Pero ¿qué significa esto para los fotógrafos?

Lo cierto es que así en principio no parece una gran novedad, sobre todo porque es algo que ya se puede desactivar en el momento de hacer una foto. Eso sí, la cuestión es que ahora esta cancelación es temporal, y la característica vuelve a activarse automáticamente cada vez que se va a hacer una nueva toma.

Algunas de las novedades que se verán en iOS 15.

Por tanto, la opción que se añade ahora es poder desactivarlo de forma permanente. Esto va a ser útil para determinadas tomas que ahora concretaremos; pero antes veamos en qué consiste el modo noche y para qué es útil.

Un vistazo a… Comparativa FOTOGRÁFICA entre los MEJORES móviles de 2021: esta vez NO HAY DUDAS

¿Cómo funciona el Modo noche?

Es una característica que incluyen los iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max, y también los iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max y que se activa automáticamente cuando cuando la cámara detecta un entorno con poca luz. Un icono con forma de círculo se volverá amarillo junto a una indicación de cuántos segundos será la exposición (entre uno y diez). Todo ello se activa y entra en funcionamiento sin que el usuario tenga que hacer nada.

Lo que hace este modo por tanto es que la cámara realice una exposición más larga de lo habitual pero ¿qué tiene de especial entonces? Pues, como nos contaban los compañeros de Applesfera, "gracias al sistema de tres cámaras que pueden capturar información de forma simultánea y en varias exposiciones y al sensor LiDAR que aporta información de profundidad para el enfoque, los resultados de la fotografía nocturna en el iPhone 12 Pro son realmente sorprendentes".

Sea cierto o no, hablamos no ya de una "simple" exposición larga sino de una combinación de ella con fotografía computacional y las opciones que aportan las diferentes cámaras incluidas en los últimos iPhone. Por cierto que también es importante saber que se puede ajustar el tiempo de exposición manualmente a través del control deslizante que aparece sobre el botón del obturador.

Fotografía hecha con un iPhone 12 de Bo Liu, China.

En cualquier caso, como es lógico, Apple indica que para lograr los mejores resultados hay que sujetar el iPhone firmemente o, directamente, colócarlo sobre una superficie sólida y segura o, mucho mejor, un trípode.

¿Cómo desactivarlo?

Para desactivar el modo nocturno de la cámara del iPhone ahora mismo simplemente basta con llevar el control deslizante hacia el mínimo, pulsar sobre el icono del modo noche o sobre el icono de flash para activarlo (depende de la situación), pero como decimos esta cancelación es momentánea ya que, una vez hagamos la foto, volverá a activarse.

Sin embargo, cuando por fin podamos instalar iOS 15 en el móvil la función se podrá desactivar completamente y dejarla inactiva hasta que queramos. Para ello tendremos que ir a los ajustes del iPhone, acceder al apartado Cámara, pulsar en Conservar ajustes y acceder al apartado Modo Noche donde tendremos la opción comentada.

¿Con qué terminales será compatible?

La lista de teléfonos en los que se podrá instalar iOS 15 es la siguiente:

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone SE (2020), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s y iPhone SE (1ª generación).

Lógicamente, los móviles que no cuenten con la función no podrán dsactivarla. Por otro lado, a esta lista se añadirán los futuros iPhone 13 que ya deberían llevar iOS 15 instalado de serie.

¿Qué ventajas tiene poder desactivarlo?

El modo noche de los iPhone puede ser muy útil para ciertas situaciones pero en otras puede ser un problema. Por ejemplo, el hecho de que hagamos una larga exposición ya implica la posibilidad de que haya trepidación en la foto, ya sea porque no sujetamos bien el móvil (foto de abajo) o porque hay movimiento en la escena.

Foto realizada con un iPhone 12 Pro Max con el modo noche activado.

La idea de este sistema es ofrecer fotos más claras aunque haya poca luz y, claro, para los fotógrafos esto puede ser un problema. Y es que si queremos obtener fotografías nocturnas y que el resultado sea una imagen oscura, el modo noche tenderá a ofrecernos una foto más clara de lo que ven nuestros ojos.

Sí por ejemplo queremos fotografiar una ciudad de noche, y nos gusta que la imagen no muestre todo con gran claridad (foto de abajo), o si simplemente queremos que hay algún punto de luz que aparezca bien expuesto pero el resto de la imagen quede subexpuesta, también tendremos que desactivar el modo noche.

Fotografía hecha con un iPhone 12 Pro Max de Calogero Agrò, Italia.

Otra situación en la que no es útil es cuando queremos crear siluetas en una escena en la que haya un gran contraste de luz entre los sujetos y el fondo. Por supuesto el modo noche no es compatible con el flash, con lo cual no podemos usar esta luz como relleno de (por ejemplo) un retrato; y tampoco es compatible con la función Live Photos (que toma un pequeño vídeo a partir del cual se extrae el fotograma que más nos guste).

Por último, esta función nocturna no funciona con la cámara ultra gran angular de los iPhone 11 y iPhone 11 Pro. Por tanto, sólo se puede usar con la cámara principal y el teleobjetivo, lo que supone una limitación para los usuarios de estos terminales.

Foto realizada con un iPhone 12 Pro Max con el modo noche activado.

Por tanto, puede que el modo noche sea muy útil para muchos usuarios (especialmente los menos duchos en fotografía) pero la posibilidad de desactivarlo de forma permanente en iOS 15 sin duda es una novedad que agradecerán muchos fotógrafos.

Más información | Apple

Foto de portada | Fotografía hecha con un iPhone 12 Pro Max de NKCHU, China