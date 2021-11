Leica entrega sus premios Leica Oskar Barnack 2021, homenajea a Ralph Gibson y presenta la Leica Q2 Reporter

Como ya os adelantamos a través de nuestras redes sociales, a finales de la semana pasada asistimos a la entrega de los Leica Oskar Barnack Awards, uno de los certámenes de fotografía clásicos del panorama internacional, con 41 ediciones a sus espaldas y un notable prestigio. Pues bien, este año la serie ganadora es de la venezolana Ana María Arévalo Gosen por un potente proyecto sobre las mujeres encarceladas en Venezuela y El Salvador.

Se titula 'Días Eternos' y se centra en las desgarradoras condiciones de vida de estas mujeres encarceladas en dos países latinoamericanos donde no se respetan los derechos humanos y la justicia brilla por su ausencia. Las imágenes fueron realizadas a partir de 2017 con una Leica Q y, según el jurado, revelan "con gran poder visual e impacto las causas y consecuencias del encarcelamiento, no solo para las mujeres, sino también para sus familias y para la sociedad en América Latina".

La ganadora cuenta que no cree "que pueda cambiar la vida de estas mujeres, pero al menos a través de mi trabajo puedo demostrar que existen". Por este premio, Ana María (nacida en Caracas en 1988 y actualmente residente en Bilbao), se lleva un premio de 40 mil euros y una Leica de la serie M valorada en diez mil.

Algo menos (diez mil euros) y una cámara más modesta (una Leica Q2) fueron la recompensa para Emile Ducke que fue premiado con el Leica Oskar Barnack Newcomer 2021 por 'Kolyma: Along the Road of Bones'. Un proyecto sobre la remota y helada región siberiana de Kolyma; zona a la que se llega a través de una carretera que fue construida por presos condenados en los campos de trabajo de la época de Stalin, muchos de los cuales murieron construyéndola.

Por ello se la conoce como el "Camino de los Huesos" y a su alrededor aún se palpa la herencia de este oscuro pasado. Por ello, este fotógrafo documental alemán (nacido en 1994 y actualmente residente en Moscú) no solo buscó restos de los campos de trabajo sino que investigó sobre sus consecuencias; así, cuenta que lo que más le conmovió de su viaje por la autopista Kolyma "fueron los encuentros con testigos contemporáneos y supervivientes de ese trágico pasado".

Los trabajos de ambos se pueden disfrutar a través de la exposición montada en el Leitz Park de Wetzlar (en el mismo edificio en el que se encuentra en museo Ernst Leitz), que cuenta con su correspondiente catálogo y en donde comparten protagonismo con otros once candidatos que resultaron finalistas de la competición. Entre ellos tenemos al español Santi Palacios con 'On The Edge', sobre el movimiento de refugiados a través del Mediterráneo.

Premio Leica Hall of Fame

En la misma ceremonia de entrega también se rindieron honores al norteamericano Ralph Gibson, al que se le ha otorgado el premio Leica Hall of Fame por su trabajo de toda una vida, parte del cual se puede disfrutar de una exposición integral hasta finales de febrero de 2022 en la galería Leica en Wetzlar.

En la elección de este fotógrafo para formar parte de este Salón de la Fama (junto a artistas como Steve McCurry, Joel Meyerowitz o Bruce Davidson) la marca ha destacado un cuerpo de trabajo "individual y atemporal", e inconfundible, que llevó a cabo durante más de seis décadas. Su trayectoria está directamente ligada a la marca alemana desde que, al comienzo de su carrera, adquirió a plazos una Leica M2 que sería la primera de muchas y que, según la organización, desempeñaría "un papel decisivo en convertir la visión fotográfica de Gibson en realidad".

Nacido en Los Ángeles en 1939 y discípulo de artistas de renombre como Dorothea Lange y Robert Frank, "desde el principio su estilo estuvo firmemente definido por composiciones gráficas con fuertes contrastes en blanco y negro, que incluso en ese entonces tenían un efecto menos aplicado que artístico". En 1966, tras haber trabajado a prueba para Magnum en Nueva York, decidió no seguir una carrera como fotógrafo comercial porque "estaba mucho más interesado en buscar contenido autodeterminado y descubrir su propio lenguaje visual autónomo".

Por todo ello, "su obra es un ejemplo perfecto de la transformación de la fotografía estadounidense en los años setenta, que apuntaba hacia una dirección notablemente más individualista, menos fotoperiodística y documental, lo que resultó en que la fotografía ganara un reconocimiento evidente como medio artístico".

Leica Q2 Reporter

Para finalizar la entrega de premios Leica nos tenía guardada una pequeña sorpresa: la presentación de la Leica Q2 Reporter y Leica Q2 Monochrom Reporter, una edición especial de los modelos compactos de formato completo (el segundo con sensor monocromático) que rinden homenaje a los fotógrafos de reportaje y fotoperiodismo. Su principal característica es que están realizadas utilizando Kevlar, el material sintético que se utiliza para los chalecos antibalas, que además de mejorar el agarre también la haces resistentes a las condiciones más duras.

Según la casa, "las fibras de Kevlar están hiladas con tanta fuerza que es casi imposible separarlas" y el cuerpo de la cámara está envuelto en una armadura hecha de Kevlar que, "con el tiempo, la exposición a los rayos ultravioleta naturales cambiará el color de la tela, hasta que coincida con el acabado verde oscuro y altamente resistente a los arañazos del cuerpo de la cámara. Además de estas características, la Leica Q2 Reporter ofrece el mismo nivel de protección contra la entrada de polvo y agua que el modelo de serie".

Como es habitual, las especificaciones de la cámara no cambian respecto a los modelos base y sólo se fabricarán unas pocas unidades. En concreto 350 unidades que estarán por encima de los cinco mil euros y se pondrán a la venta a partir del nueve de diciembre de 2021.

Todos estos actos, por cierto, se celebraron alrededor del evento denominado 'Celebration of Photography' celebrado en Wetzlar y al que tuvimos la oportunidad de asistir. Gracias a ello conocimos el Leitz Park, cuartel general de Leica, donde se ubica entre otras su fábrica principal, el servicio de atención al cliente, el Museo Ernst Leitz y el archivo donde la marca germana guarda los diseños y prototipos de todas sus cámaras. De todo esto os hablaremos (y enseñaremos) en un próximo artículo.

