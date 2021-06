Cuidado con el lugar que eliges para hacer una foto: lo que el Golden Gate de San Francisco nos enseñó

La historia lleva circulando tiempo por las redes: un fotógrafo publicó una imagen del Golden Gate con la luna llena desde un nuevo punto de vista. Esa fotografía llegó a la empresa encargada del famoso puente de San Francisco y le enviaron un documento invitándole a retirarla. La polémica estaba servida.

Como pudimos leer en Petapixel, el fotógrafo Bruce Getty publicó una fotografía muy llamativa del puente con la luna llena. Evidentemente era un montaje. Cualquiera que sepa un poco de este mundo sabe que es imposible hacer un disparo semejante salvo que sean dos capas montadas en Photoshop.

El problema es que, según The Golden Gate Bridge District, la fotografía estaba hecha desde un lugar que está restringido al público. Es una zona de seguridad en la que no se debería estar. Y, según figura en la carta que le enviaron, sabían que estuvo allí el 31 de enero de 2018, fecha de la última superluna por aquel entonces.

El problema de Bruce Getty, el fotógrafo del Golden Gate

En la carta que recibió Bruce Getty le solicitaban todos los ingresos que hubiera podido recibir por la venta de la fotografía, así como su retirada de la página web:

Querido Sr. Getty: Nuestro bufete representa al Distrito de Transporte y Carreteras del Puente Golden Gate (el "Distrito") que opera y mantiene el Puente Golden Gate que se extiende entre la Ciudad y el Condado de San Francisco y el Condado de Marin. Como distrito de puentes y carreteras, el Distrito tiene el poder de tener, usar y disfrutar de la propiedad inmobiliaria dentro de su jurisdicción. (Código de St. y Hy., § 27163.) Esto incluye la propiedad no pública inmediatamente adyacente y circundante al puente Golden Gate que está demarcada por barreras físicas, incluyendo las cercas de cadenas. El Distrito ha recibido información de que usted estaba en y sobre la propiedad no pública del Distrito, sin fines lícitos, el 31 de enero de 2018. El Distrito también ha sido informado de que mientras usted se encontraba en su propiedad no pública, tomó una o más fotografías del puente Golden Gate con la "Súper Luna de Sangre Azul" al fondo (la Súper Luna de Sangre Azul fue visible por última vez sobre el Área de la Bahía el 31 de enero de 2018). La foto referenciada está actualmente publicada en: https://gettyphotography.com/collections/golden-gate-bridge/products/golden-gate-bridge-blood-moon-collaboration, y se vende al por menor desde $132.00 a $2,633.00 por unidad, dependiendo del tamaño y el medio. La ley estatal de California protege el derecho del Distrito a poseer y usar su propiedad con exclusión de otros. (Código Civil, § 654.) Su presencia en la propiedad no pública del Distrito el 31 de enero de 2018, constituye una infracción procesable. Además, como parece que usted se está beneficiando de una imagen descrita como "Golden Gate Bridge Blood Moon" que fue obtenida a través de un acto ilegal de traspaso, cualquier beneficio que usted haya obtenido de la venta de esta imagen ha sido obtenido erróneamente. Bajo la ley aplicable, el Distrito tiene el derecho de pedir el reembolso de cualquier ganancia que haya obtenido como resultado directo de su traspaso ilegal...

El señor Bruce Getty se defendió diciendo que la fotografía en cuestión era un montaje y que no estuvo allí la noche de esa superluna de enero. También argumentó que el lugar desde el que está hecho el disparo está justo en el límite legal y protegido...

Un lío judicial tremendo que empezó el 10 de febrero de 2020 y que todavía sigue. Y todo por una foto que no deja de ser una mera curiosidad dentro de su trabajo. Y creo que la discusión es un poco surrealista y fácil de solucionar. En primer lugar, si tienen dudas sobre el punto de vista elegido no hay nada más fácil que acercarse al lugar con el equipo del fotógrafo y comprobar si es posible hacer la fotografía. Dependiendo del resultado puede que se acabe la historia o que empiece...

El montaje está claro y creo que eso no lo puede poner en duda nadie. El único problema real es saber si el fotógrafo traspasó las señales que le impedían el paso. Tan fácil como esto.

Los fotógrafos y las prohibiciones

Los fotógrafos no somos bien recibidos en muchos sitios. No podemos hacer fotos en el lugar que nos apetezca. No podemos llevar el trípode allí donde lo necesitemos. Y tenemos que respetar unas reglas mínimas. Y en este caso parece ser que todo se debe a una mera cuestión de seguridad.

Es verdad que en algunos casos podemos no entender la prohibición o que no nos dejen pasar con la cámara mientras todos tienen un móvil...

No podemos meternos en zonas en las que pueda peligrar nuestra vida o poner en peligro a los demás. Puede que nos guste mucho ir al zoo y necesitemos saltar la valla para fotografiar mejor a los elefantes. O a lo mejor conseguimos un punto de vista más interesante desde la escalera de seguridad de la terraza de un importante centro comercial del centro de Madrid. Pero no por llevar cámara estamos autorizados.

Prohibido hacer fotos

Nuestra afición y trabajo es maravillosa. Es verdad que hoy en día es difícil conseguir un punto de vista realmente original. Esto lleva a que mucha gente busque lugares nuevos y originales para llamar la atención en las redes sociales. El caso extremo son aquellos que ponen en riesgo sus vidas por encontrar una fotografía distinta y terminan saliendo en las necrológicas.

Pero no tiene ningún sentido, salvo que seas fotoperiodista y quieras denunciar algo, arriesgar la vida por conseguir una fotografía. Un prohibido el paso debería ser suficiente para buscar otro lugar más interesante. ¿Qué pensáis? ¿En alguna ocasión os han prohibido hacer una foto?