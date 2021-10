Mejora tu blanco y negro en Adobe Lightroom con un método del cofundador de la Asociación Nacional de Profesionales de Photoshop

Casi hay tantos métodos de blanco y negro como fotógrafos. Siempre he recomendado trabajar con el que te permita encontrar un estilo propio. Así que vamos a ver qué propone Scott Kelby, presidente y cofundador de la Asociación Nacional de Profesionales de Photoshop (NAPP) para conseguir el mejor blanco y negro posible con Adobe Lightroom.

El primer libro sobre Photoshop que leí en mi vida estaba escrito por él. Luego he ido comprando algunos de sus libros más interesantes y he intentado reírme de todos los chistes que ha publicado. Pero no he podido. Y me he quedado con todo lo que enseña de los programas fotográficos de Adobe.

En esta ocasión vamos a aprender a revelar un blanco y negro con Adobe Lightroom. Lo mejor de todo es que todos los pasos los podemos dar tanto con la versión de escritorio como la versión móvil del programa.

Fotografía original

Los resultados son buenos y depende de nuestros gustos y necesidades para adoptarlo para nuestro flujo de trabajo.

El blanco y negro de Scott Kelby con Adobe Lightroom

Este método es muy práctico y rápido. Y para mí esta es su mayor virtud. En apenas siete pasos tenemos una fotografía en blanco y negro lista para publicar en cualquier red social o para formar parte de una serie.

Consigue buenos resultados con cualquier tipo de fotografía. No es el típico método para lograr un blanco y negro perfecto para imágenes de setas en los meses de noviembre. Es muy versátil y por eso debemos mirarlo con buenos ojos.

Uno de los pasos en el programa

Abrimos la fotografía en Adobe Lightroom y nos vamos al módulo Revelar. En la pestaña Básicos hacemos clic en el icono de cuatro rectángulos en la zona Perfil y buscamos los 17 perfiles de Blanco y negro que nos ofrece el programa. Es la parte más lenta del proceso. Y recomiendo tener dos o tres favoritos para ir más rápido. Una vez elegido, tenemos acceso a un parámetro de Cantidad para elegir un efecto más o menos intenso de ese perfil. Funciona como si fuera un control de contraste. Luego acude a los parámetros de Claridad y Textura para ajustar el contraste de los tonos medios. Yo soy partidario de utilizar solo Textura, pero no soy nadie para discutir con Scott Kelby. A continuación, con la ayuda de Blanco y Negro, define los puntos más claro y oscuro de la fotografía para mejorar su rango dinámico. Y nos recuerda la opción de utilizar el Nivel de umbral en ambos casos con la ayuda de la tecla Alt si estamos en la versión de escritorio del programa. Para finalizar solo nos queda subir el Contraste con el parámetro del mismo nombre del panel Básicos. Si queremos mejorar el resultado, en la pestaña Efectos vamos a Viñetas>Cantidad con el Estilo puesto en Prioridad de iluminación; y le damos un valor negativo y bajo, entre 5-10.

Resultado final

Y listo, ya tenemos un blanco y negro bien construido, con un negro profundo, un blanco luminoso y una luminosidad acorde con la luz que había en el momento del disparo.

Si no quieres complicaciones, este es tu método de blanco y negro perfecto. Es perfecto para trabajar con una serie en la que queremos resultados inmediatos... Ya nos diréis qué os parece.