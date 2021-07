Qué hacer, sin gastar dinero, si los programas de Adobe empiezan a ir más lentos en nuestros ordenadores

Ahora que llegan las vacaciones muchos tendrán más tiempo par asentarse delante del ordenador para trabajar con las fotos que han hecho durante el año. Al estar más horas delante del ordenador nos daremos cuenta de que algunas veces los programas fotográficos de Adobe, Photoshop y Lightroom, van mucho más lentos según avanzan las jornadas. Vamos a descubrir trucos sencillos, sin gastar dinero, para acelerar estos programas.

Cuando hace tanto calor es muy gratificante sentarse delante del ordenador en una habitación oscura, encender el ventilador (benditos ventiladores de techo) y ponerse a mirar las fotografías de este año tan raro. Cuando decides ponerte a revelarlas descubres con horror que Photoshop o Lightroom no funcionan bien, tardan en abrir o directamente se quedan bloqueados.

Enseguida piensas que el ordenador se ha quedado pequeño, se ha estropeado y descubres con horror que tu cartera no está para comprar uno nuevo... Antes de ponerte a temblar te recomendamos los siguientes pasos para intentar que todo vuelva a la normalidad.

La luz al final del túnel

Está claro que un ordenador más potente siempre irá mejor para estos programas que cada vez consumen más recursos, pero si hasta hace unos días todo iba bien y ahora empieza a fallar puede que solo sea cuestión de hacer los ajustes que vamos a comentar a continuación.

Un vistazo a… Los 9 MEJORES EDITORES DE FOTOS para MÓVILES - Xataka TV

Cómo acelerar los programas de Adobe

Está claro que un procesador de última o penúltima generación todo será mucho más fluido. Que aumentar la memoria RAM es una de las mejores cosas que se pueden hacer y que poner un disco SSD acelerará todo de forma impresionante. Pero no siempre podemos hacer estas cosas, porque no tenemos dinero o porque el portátil no lo permite.

Así que vamos a olvidarnos de estas cosas y vamos a centrarnos en todo lo que podemos hacer sin tener que levantarnos a por la tarjeta de crédito. Por supuesto no puedo garantizar que lo que vamos a compartir ahora sea infalible al 100%, pero desde mi experiencia como profesor os confirmo que ayuda en la mayor parte de los casos.

Por supuesto lo mejor es tener los programas bien configurados para que el rendimiento sea óptimo. En Adobe Lightroom todo está en Editar>Preferencias>Rendimiento donde también podremos Purgar la caché, como comento más abajo.

Ajustar las preferencias de rendimiento de Adobe Photoshop

En Uso de la memoria vemos la memoria RAM de nuestro ordenador. Recomiendo que si tenemos más de 16 GB utilicemos el 90% si solo abrimos un par de programas más, como Spotify y Adobe Lightroom.

Las Preferencias de Rendimiento

Marcamos Usar procesador gráfico para aprovechar su potencial durante la edición en Adobe Camera RAW y con algún que otro filtro y función.

En Historia y caché tengo siempre un ajuste personalizado:

Estados de historia>50 para evitar saturar la caché.

para evitar saturar la caché. Niveles de caché>6 para un mejor rendimiento de la GPU.

para un mejor rendimiento de la GPU. Tamaño de segmentos de caché>1028K es una buena elección para que Photoshop procese fragmentos más grandes de las fotografías. Así agilizamos el proceso.

En Adobe Lightroom podemos hacer menos ajustes si nos metemos en Editar>Preferencias>Rendimiento.

Comprobar las actualizaciones

Si un programa de repente deja de funcionar o cambia su comportamiento, puede que se deba a una actualización tanto del sistema operativo como del propio software.

Recientemente lo he sufrido en mis propias carnes. Adobe Photoshop no se abría. Todos los demás programas de la suite funcionaban sin problemas, pero Photoshop tardaba unos quince minutos en abrirse. Y pasado ese tiempo se desplegaban todos los archivos que había intentado ver.

La última versión de Windows perfecta para la última actualización de Photoshop

Trabajo con Windows 10 y nunca me había pasado nada semejante. Al principio empecé a pensar que era culpa de la reciente ampliación de memoria que he hecho en el portátil. No quería creer que tuviera tan mala suerte. Así que me puse a analizar fríamente y lo primero que miré fueron las actualizaciones.

Y efectivamente. No lo he encontrado en ninguna página pero después de ver hasta siete ordenadores con el mismo problema (y observar cómo se ha solucionado) recomendamos encarecidamente que si tenéis la última versión de los programas de Adobe tenemos que actualizar a Windows 21H1 (en otros sistemas operativos no he visto semejante problema).

Y por supuesto hay que tener actualizados todos los drivers de los dispositivos del ordenador, como la tarjeta gráfica. En los ajustes de nuestro sistema operativo podemos encontrar cómo hacerlo, aunque también podemos utilizar aplicaciones de terceros.

Limpiar la caché

Es una solución efectiva si trabajamos con nuestros archivos RAW. En Adobe Photoshop tenemos que ir a Edición>Preferencias>RAW de cámara>Rendimiento>Caché de RAW de cámara y dar al botón Purgar. Los archivos tardarán un poco más de tiempo en cargar, pero el funcionamiento general del programa será más fluido.

Limpiar la caché

Sin embargo, la mejor opción es Windows es buscar el Liberador de espacio en disco y limpiar todos los archivos innecesarios para acelerar el funcionamiento.

Depurar la memoria y el portapapeles

Es una de las mejores soluciones para trabajar de forma fluida con estos programas cuando llevamos horas con ellos. Adobe Photoshop ofrece la opción de forma directa.

Limpiar el portapapeles

Cuando observemos que Photoshop se ralentiza, lo más recomendable es ir al menú Editar>Purgar. Ahí tienes la opción de limpiar el Portapapeles y la Historia. O directamente las dos cosas en Todo. Y si hacemos vídeo con este programa, siempre puedes limpiar la Caché de vídeo.

Si tienes en cuenta todas estas cosas tu ordenador volverá a ser el que era con los programas de Adobe. Pero puede que esté más cerca el momento de mejorar sus prestaciones.