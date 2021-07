Todo lo que necesitas saber sobre la tecnología pixel binning (o agrupamiento de píxeles) que usan los sensores de muchos smartphones

Seguro que últimamente has oído hablar mucho del agrupamiento de píxeles o pixel binning, una tecnología que está plenamente de moda en los sensores para fotografía móvil, pero ¿realmente tienes claro qué es y lo que implica? Vamos a intentar desvelarte todos los secretos de una tecnología que, entre otras cosas, hace posible que los píxeles de esos estratosféricos sensores móviles de 108 Mpíxeles no acaben "pegándose unos con otros".

¿Qué es el pixel binning?

El propio término "agrupamiento de píxeles" ya da una pista muy clara de lo que se trata: significa coger un grupo de píxeles adyacentes de un sensor de imagen y tratarlos como un único "super" píxel. Esta asociación se puede hacer con distintos números de píxeles, agrupándolos en matrices normalmente de 2x2 o 3x3 (cuatro y nueve píxeles en uno, respectivamente), dando como resultado una resolución recortada según cómo sea la asociación.

Así por ejemplo, un teléfono cuya cámara tenga 64 Mpíxeles ofrecerá una imagen final de 16 Mpíxeles al combinar cuatro píxeles en uno; por su parte, uno de 108 Mpíxeles (la mayor resolución hoy por hoy) acabará ofreciendo una foto de 27 Mpíxeles si usa esa misma matriz 2x2 o de sólo 12 Mpíxeles si es de 3x3 (nueve píxeles en uno).

¿Qué se consigue con ello?

A poco que sepas de fotografía y sensores ya sabrás que a mayor tamaño de píxel más capacidad de captar luz tendrá. Con lo cual, al crear estos "superpíxeles" estamos logrando precisamente aumentar la sensibilidad a la luz de nuestro sensor. Esto ayuda a mejorar la calidad de la imagen en general pero, sobre todo es especialmente útil en situaciones de baja luminosidad.

En estos entornos, las capturas con píxeles muy pequeños resultarían casi inevitablemente llenas de ruido de imagen algo que, gracias al pixel binning, puede reducirse notablemente. La contrapartida, cómo ya hemos comentado, es que esa imagen final tendrá una resolución notablemente menor que la que, en teoría, podría ofrecer ese sensor. Además, tampoco podemos olvidar que el resultado dependerá mucho de la capacidad de procesamiento que tenga el terminal en cuestión.

¿Es algo realmente nuevo?

Lo cierto es que, aunque se haya popularizado en los últimos tiempos con los estratosféricos sensores de los móviles, esto no es algo nuevo. Hace más de diez años ya os contamos que se usaba como un modo de reducir el ruido en el sensor de la Canon EOS 7D, y también es algo que muchas cámaras han usado en el campo del vídeo para reducir la gran cantidad de datos que debían procesar.

Pero desde luego cuando la tecnología ha despuntado es desde que los fabricantes de sensores para móviles resucitaron la "guerra de los megapíxeles" y las cifras de éstos se sitúan entre los 64 y los 108 Mpíxeles, con la amenaza ya cercana de sensores de 200 millones de píxeles.

¿Merece la pena?

Realmente es una pregunta trampa porque es evidente que los usuarios tenemos poco poder para influir en las marcas, pero, dentro de unos límites y condicionantes, sí podemos elegir entre móviles que apuesten por sensores más o menos grandes (y, por tanto, con píxeles mayores). La propia Samsung, uno de los principales fabricantes de sensores móviles tiene dos líneas de producto que apuestan por una cosa y la contraria.

Y es que, al mismo tiempo que saca partido de la tecnología de agrupamiento de píxeles en chips como su ISOCELL de 108 Mpíxeles que apuesta por un elevado número de píxeles, también fabrica otros captores como el ISOCELL GN que apuestan por lo contrario: menos Mpíxeles y mayor tamaño de éstos.

¿Qué es lo mejor?

Desde nuestro punto de vista, lo que realmente nos importa es que las fotos sean buenas y en este sentido nos parece que esta segunda vía es más adecuada. Ciertamente es muy interesante que, gracias al pixel binning, un sensor pueda hacer fotos con mucha resolución (si es que lo permite y no agrupa los píxeles por defecto) y, cuando la situación lo requiera, agrupar los píxeles para captar más luz; pero en líneas generales, no deja de ser una especie de "trampa" para prometer fotos de 108 Mpíxeles (por ejemplo) con un móvil cuando la realidad no es así.

En este sentido, hay que recordar eso que cuentan los compañeros de Xataka en el vídeo que os hemos puesto arriba: se trata básicamente de un argumento de marketing para hacer más atractivo un móvil. Los fabricantes, y en buena parte los usuarios, adoran poder ofrecer cifras cada vez más altas de Mpíxeles en las cámaras de sus móviles; así que la lógica subsiguiente es tratar de meter cuantos más megapíxeles mejor en los sensores.

Porque ¿qué llama más la atención? ¿anunciar que un móvil tiene 200 megapíxeles o que sus píxeles son de 2 micras en vez de 0,7?