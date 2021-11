Las virtudes de los Estilos de pincel de Capture One

Lo primero, antes de empezar es recordar que este programa está muy mal traducido. La herramienta de la que vamos a hablar es Style Brushes... En español la han traducido directamente como ¿¡Estilos de pincel!?... Así que nosotros comentaremos cómo funcionan los Pinceles de estilo en Capture One, un paso más dentro de los flujos de trabajo más interesantes del programa.

Ahora que todos estamos hablando del nuevo flujo de trabajo de Adobe Camera RAW y Lightroom conviene recordar otros métodos mucho más versátiles. Al final lo que buscamos los fotógrafos es rapidez y eficacia. Si algo lo puedo hacer en dos pasos, no voy a apostar por darlo en tres si no me hace mejorar.

Los Pinceles de estilo de Capture One aparecieron con la versión que está a punto de desaparecer, la 21.

Fotografía original

Y me da la sensación de que no se les ha hecho el suficiente caso durante su primer año de vida. Es una de las mejores herramientas que han diseñado en los últimos años dentro de los programas de revelado.

Los Pinceles de estilo (de verdad que se deberían haber traducido así) permiten trabajar más rápido. Y los resultados finales son iguales a los de cualquier otro método, pero con la ventaja de terminar antes.

Cómo trabajar con los Pinceles de estilo

Los Pinceles de estilo están muy bien definidos dentro de la página de promoción de Capture One:

Edita tus fotos rápidamente sin tener que crear manualmente una capa. Solo tienes que seleccionar un pincel de estilo con el ajuste que desees y pasarlo por el área en la que estás interesado. Ahora incluso puedes crear tus propios pinceles de estilo a partir de tus configuraciones favoritas.

Hasta ahora siempre estábamos obligados a hacer primero una selección y luego los ajustes que necesitáramos. Con los Pinceles de estilo hacemos las dos cosas a la vez, seleccionamos y aplicamos los ajustes pertinentes según el pincel que hayamos elegido.

Porque en el panel Pinceles de estilo (búscalo por Estilo de pinceles en la lista de Herramientas) tenemos varios pinceles cargados que nos permiten aclarar, oscurecer, dar más o menos brillo, etc. Incluso si nos dedicamos al mundo del retrato tenemos un grupo dedicado a esta especialidad.

La herramienta mal traducida Estilos de pincel

El problema es que no están traducidos esta vez. Y algunos se pueden sentir perdidos al leer los grupos: Color, Enhancemets o Light & Contrast, se refieren al Color, Mejoras y Luz y contraste. Dentro de cada grupo tenemos los pinceles que buscamos; por supuesto en inglés.

Pero vamos a olvidarnos de este desprecio al idioma y vamos a conocer los pasos:

Después de revelar la fotografía, algo que siempre recomendaría, buscamos el pincel de estilo que necesitemos . Yo siempre trabajo con los de Luz y contraste.

. Yo siempre trabajo con los de Luz y contraste. Con solo hacer clic en la ventana se carga una capa vacía con el nombre del pincel.

en la ventana se carga una capa vacía con el nombre del pincel. Si necesitamos cambiar el Tamaño , la Dureza , el Flujo o la Opacidad del pincel con el que estemos trabajando tenemos estos Atajos de teclado:

Para el Tamaño Alt + clic derecho y arrastrar horizontalmente.

Para la Dureza Alt + clic derecho y arrastrar verticalmente.

y arrastrar verticalmente. La Opacidad la controlamos con Mayúscula + clic derecho y arrastrar horizontalmente.

la controlamos con Mayúscula + clic derecho y arrastrar horizontalmente. Por último, el Flujo con Mayúscula + clic derecho y arrastrar verticalmente.

Una función muy útil, cuando tenemos muchas capas, es hacer clic con el botón derecho del ratón en la capa que queramos y en la ventana que se abre marcar:

Vincular Pincel con capa (para que siempre que la activemos sea con ese pincel de estilo).

(para que siempre que la activemos sea con ese pincel de estilo). Vincular Borrador con Pincel (para que ambas herramientas tengan la misma configuración).

Lo mejor de todo es, que cuando terminemos de pintar con los pinceles adecuados para nuestros objetivos, las máscaras que se han creado las podemos mejorar con las herramientas de selección del programa. Solo hay que pinchar con el botón derecho sobre el nombre de la máscara y elegir:

Intervalo de luma : Muy útil para hacer una máscara de luminosidad precisa.

: Muy útil para hacer una máscara de luminosidad precisa. Refinar máscara: la mejor herramienta que existe para que una máscara se adapte a los contornos del objeto.

Cómo crear Pinceles de estilo

Pero si no nos sirve con todos los pinceles preestablecidos siempre podemos hacer los nuestros:

Los parámetros que tenemos que elegir

Abrimos una nueva capa de ajuste en el menú Capa>Añadir nueva capa de ajuste vacía .

. Ajustamos los parámetros de la herramienta Dibujar máscara a nuestro antojo.

a nuestro antojo. Hacemos clic en el icono de los tres puntos de la herramienta Pincel de estilo y marcamos Guardar estilo de pincel...

en el icono de los tres puntos de la herramienta y marcamos Marcamos los parámetros que queremos que formen parte de nuestro pincel de estilo y hacemos clic en Guardar .

. En la ventana del sistema operativo que se abrirá elegimos el nombre final y la carpeta en la que queremos guardarlo.

Y listo. Con estos pasos el revelado en Capture One no puede ser más rápido y sencillo. La fotografía de ejemplo la he procesado en menos de un minuto ¿Los habéis usado en vuestro día a día?