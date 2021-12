Cómo aprovechar las nuevas funciones de Capture One 22: HDR y Panorámicas

Capture One es un programa que poco a poco ha ido conquistando a los fotógrafos. Hace tiempo éramos muy pocos los que trabajábamos con él. Pero en los últimos años su popularidad ha ido en aumento. La nueva versión, Capture One 22, añade dos opciones muy demandadas por los profesionales: HDR y panorámicas. Y se oyen muchas cosas, buenas y malas. Así que nos hemos puesto a probarlas en Xataka Foto.

Estamos ante la actualización de un programa que se ha basado ante todo en la posibilidad de hacer panorámicas y HDR sin tener que salir del mismo. Parece ser que era algo muy demandado por los fotógrafos.

El reto es importante. Hay programas especializados en estas labores y luego Adobe hace un trabajo perfecto para los casos más sencillos. El objetivo debía estar claro: superar a la competencia. El problema es que los de California llevan años de ventaja.

Y también que hay programas como PTGui para las panorámicas y Photomatix Pro para los HDR, que son muy difíciles de alcanzar por todas las opciones que ofrecen. Lo que tienen que ofrecer a sus potenciales clientes es un punto medio y algún que otro extra interesante que hemos descubierto...

Estamos en la primera versión de estas herramientas. Y sin lugar a dudas con el paso de las actualizaciones irá mejorando. Ofrecen pocas opciones y son más lentas que las de la competencia. Pero desde luego no he visto otros problemas de los que muchos se quejan en las redes sociales.

Una panorámica perfecta

Todavía no puedo disfrutar de mi ordenador principal. Así que las pruebas las he hecho con un portátil con un i7 de séptima generación con 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica integrada. Así que los tiempos serán notablemente mayores que en equipos mucho más modernos.

Voy a utilizar fotografías que he hecho estos días en el parque de El Retiro con una Sony A7 III y un 35 mm. Están hechas con trípode y siguiendo las directrices de Capture One en ambos casos (lo veremos a continuación).

Y creo que lo más justo es comparar los resultados con Adobe Lightroom para ver la calidad y los tiempos de procesado. Más dejemos que pase el tiempo porque seguro que los resultados mejoran. Estamos ante una versión 1.0.

HDR en Capture One 22

Con las cámaras actuales, ofrecer una herramienta de alto rango dinámico puede que no tenga mucho sentido. Pero si quieres alcanzar el límite y conseguir imágenes con detalle y sin ruido en las sombras no queda más remedio que apostar por ella.

Sorprenden mucho los consejos que dan en la propia página de Capture One para conseguir los mejores resultados, por lo específicos que son:

Tres imágenes con una separación de dos pasos entre ellas.

Hacer los disparos con trípode.

La imagen sub expuesta y la sobreexpuesta deben tener detalle en las luces y en las sombras, respectivamente para evitar la aparición de artefactos raros. Es decir, todo debe estar bien medido.

Además, recomiendan lo de siempre: trabajar con un ISO bajo, con un enfoque manual y que las fotografías se tomen en el siguiente orden: sub expuesta, bien expuesta, sobreexpuesta (algo que nunca entenderé).

¿Pero por qué no buscan un buen traductor? ¿Fusinoar?

Los pasos a seguir en Capture One 22 son muy sencillos:

Seleccionamos las tres fotografías ( Ctrl+clic ).

). Vamos a Imagen>Fusinoar a HDR (maldita mala traducción).

(maldita mala traducción). En la ventana que se abre yo recomiendo olvidarse de marcar Auto ajuste (prefiero hacerlo yo) y señalar Alineación automática .

(prefiero hacerlo yo) y señalar . Damos a Fusinoar (¿pero por qué no se reúnen con algún traductor alguna vez?).

El resultado de Capture One 22

En mi ordenador tengo el DNG (archivo que te devuelve) en 22 segundos. Si lo hago en Adobe Lightroom Classic lo veo en 15 segundos. Una diferencia de tiempo que esperamos se reduzca con las nuevas actualizaciones de esta versión.

El resultado de Adobe Lightroom

El revelado de este archivo es exactamente igual que los demás. No tengo ni más ni menos opciones. El ruido en las sombras desaparece en cierta manera si trato de levantarlas y como era de esperar, tengo más información en las altas luces.

Durante la prueba quise ir un paso más allá del HDR. En las sombras el ruido siempre desaparece con esta técnica... ¿Y si en Capture One hubieran apostado por utilizar un algoritmo para eliminar el ruido con ISOS altos si combinamos varios disparos idénticos? Y así es.

Si tienes que disparar con un ISO alto, puedes poner en marcha el motor de tu cámara y combinar todos estos archivos como si fueran HDR... El ruido desaparece sin tener que hacer nada más.

Si tienes que disparar con un ISO alto, puedes poner en marcha el motor de tu cámara y combinar todos estos archivos como si fueran HDR... El ruido desaparece sin tener que hacer nada más.

El antes y el después de pasar por el HDR de Capture One 22

La pena es que no hayan profundizado más y no tengamos la opción de combinar distintos archivos para generar uno nuevo con el efecto seda. Como algunos sabéis, si trabajamos en Photoshop solo tenemos que elegir un modo de apilamiento, que no es otra cosa que

combinar grupos de imágenes con cuadros de referencia similares, aunque haya diferencias en calidad o en el contenido dentro del grupo. Una vez combinadas dentro de una pila, podrá procesar las distintas imágenes en una vista compuesta para eliminar contenidos no deseados o posibles ruidos.

Espero que estas cosas las tengan en cuenta en la próxima actualización de esta versión y tengamos un programa mucho más versátil.

Las panorámicas de Capture One 22

La otra gran novedad de Capture One 22 es la posibilidad de hacer panorámicas sin contar con programas de terceros. Por las primeras pruebas que hemos hecho, la nueva herramienta está a la altura de Adobe Lightroom.

Pocas opciones, pero un resultado perfecto para las panorámicas sencillas sin grandes complicaciones y siempre que respetemos las normas básicas que ellos mismos nos recuerdan:

Disparar con una distancia focal de 35 mm o superior. Utilizar un trípode. Enfoque y exposición manuales. Superponer las imágenes entre un 20-40%. Es posible trabajar con varias filas.

Así que vamos a ver cómo tenemos que trabajar para conseguir la mejor panorámica posible:

Seleccionamos las imágenes que van a formar parte de la panorámica.

En esta ocasión sería interesante acudir a la pestaña Correcciones de lente para evitar que el viñeteado (oscurecimiento de las esquinas) complique la formación de la imagen. Así que tenemos que marcar todas las opciones para lograrlo. No te olvides de marcar el icono Editar selección para que los cambios se den en todos los archivos.

para evitar que el viñeteado (oscurecimiento de las esquinas) complique la formación de la imagen. Así que tenemos que marcar todas las opciones para lograrlo. No te olvides de marcar el icono para que los cambios se den en todos los archivos. Vamos al menú Imagen>Unir a panorámica (pero por qué no buscan un buen traductor...)

La ventana de Panorámicas de Capture One 22

Tenemos la opción de elegir la proyección: Esférica, Cilíndrica, Perspectiva y Panini.

Si podemos esperar, podemos generar las cuatro opciones y luego elegir la que mejor queda.

Tamaño de sección existe para cambiar el tamaño de la panorámica y para evitar que sobrepase los 600 MB, porque entonces el programa no podría mover el archivo con soltura.

existe para cambiar el tamaño de la panorámica y para evitar que sobrepase los 600 MB, porque entonces el programa no podría mover el archivo con soltura. Ya solo nos queda dar a Unir para que podamos trabajar con la panorámica.

El resultado de Capture One 22

No podemos recortar ni deformar el resultado. Para crear el archivo que ilustra este artículo ha tardado 33 segundos. Y Lightroom tarda 20 segundos más... Así que el mito de que es lento no parece muy acertado.

El resultado de Adobe Lightroom

Lo mejor de todo es que los espacios que han quedado vacíos por la deformación al que se somete cada archivo se pueden rellenar, siempre que sea posible (en la fotografía de ejemplo es imposible), con las herramientas Dibujar máscara de curación y Dibujar máscara de clonación. Por lo tanto, no hace falta recortar la imagen.

Qué bien estaría la opción Llenar bordes que nos ofrece Lightroom o poder recortar directamente en la misma ventana. Son opciones que esperamos que aparezcan como agua de mayo para mejorar, poco a poco, estas nuevas herramientas.

Si Capture One no se populariza más es simple y llanamente por el precio. Cuesta más del doble de la licencia fotográfica de la Creative Cloud de Adobe. Ahora mismo tienes que pagar 29€/mes por la suscripción mensual, o 219€ por un año o 349€ por la licencia perpetua. Si solo quieres trabajar con los archivos de una marca (Sony, Nikon o FujiFilm) el precio baja hasta los 23€/mes, 169€ o 229€.

Pero ya podemos hacer con él todo lo bueno que hace Lightroom. Únicamente le faltaría mejorar en el apartado de la gestión de archivos, donde Biblioteca sigue siendo imbatible. Con Capture One el revelado es más natural y directo. Con los demás programas conseguimos lo mismo, pero nunca tan rápido.