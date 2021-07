Darktable 3.6, una de las actualizaciones más potentes del popular editor de código abierto

Darktable es uno de los editores de código abierto más interesantes que podemos encontrar en la red. En Xataka Foto hicimos un pequeño curso de introducción del programa. Entonces estábamos con la versión 3.0 y esta semana han presentado la versión 3.6 con numerosas novedades y mejoras en la estabilidad y el rendimiento, algo fundamental en este programa.

Darktable es uno de los programas que tengo instalado en mi ordenador principal. Reconozco que lo tengo abandonado desde que utilizo mi equipo Sony pero para los archivos Fuji que conservo es mi herramienta principal por el buen revelado que hace de sus archivos a partir de un sensor X-trans.

Como ya comenté en su momento no es mi programa principal porque me he acostumbrado a la agilidad de los programas de pago como Adobe o Capture One. Pero tengo que reconocer que su motor de revelado no deja de impresionarme cada vez que analizo sus entresijos.

La interfaz de la nueva actualización

No es fácil de manejar, entre otras cosas, debido a su mala traducción, la cantidad de opciones que ofrece y a ciertos problemas en la interfaz a los que te puedes terminar acostumbrando si lo utilizas asiduamente. Siempre tengo que recordar, cuando hablo de estos programas, que soy fotógrafo, no un informático experimentado.

Pero la nueva actualización promete mejorar la mayoría de los problemas que hemos comentado y en cuanto pueda trabajar a fondo con mi ordenador personal (diversas circunstancias me obligan a estar todo el verano con un portátil justo de capacidad) lo probaré a fondo. Es un programa complejo.

La actualización 3.6 de Darktable

Hay que recordar siempre que este programa es posible gracias a la dedicación de colaboradores altruistas. Por este motivo no tiene sentido ser tan exigentes como podríamos serlo con Capture One o Photoshop, con un presupuesto enorme detrás.

Antes he comentado que no está bien traducido, por ejemplo. He podido verlo un poco y parece que por fin la traducción es mucho mejor en esta nueva versión y no encontramos nada extraño...

Pero vamos a centrarnos en las novedades que encontramos en su página oficial:

Encontramos un nuevo panel que sustituye al de Ajustes básicos y en el que podemos agregar todas las herramientas que necesitemos de la mism forma que Capture One .

y en el que podemos agregar todas las herramientas que necesitemos de la mism forma que . Ofrece un nuevo método de interpolación que facilita la creación de la imagen cuando parte de un archivo que se ha disparado en una situación de mucho contraste y con una exposición insuficiente.

que facilita la creación de la imagen cuando parte de un archivo que se ha disparado en una situación de mucho contraste y con una exposición insuficiente. El módulo dedicado al color permite trabajar sin miedo a estropear la imagen por un ajuste personal excesivo o por no tener en cuenta el espacio de color elegido.

REvelando con la nueva versión

Una de las cosas que más me ha llamado la atención es el nuevo control de Saturación que permite modificar este parámetro del color teniendo en cuenta la Luminosidad . Es decir, como dicen en su página, es posible desaturar un rojo y convertirlo en rosa, sin convertirlo directamente en gris como ocurre en algunas ocasiones.

que permite modificar este parámetro del color teniendo en cuenta la . Es decir, como dicen en su página, es posible desaturar un rojo y convertirlo en rosa, sin convertirlo directamente en gris como ocurre en algunas ocasiones. Por fin es compatible con las cartas de color más comunes del mercado , como la Colorchecker, para una correcta calibración de la cámara.

, como la Colorchecker, para una correcta calibración de la cámara. También empieza a trabajar a fondo con las famosas máscaras de luminosidad para conseguir revelados perfectos e independientes según tratemos las sombras, los medios tonos y las luces. Incluso permiten revelar por separado según la saturación de los píxeles.

Llama la atención la posibilidad de crear máscaras paramétricas para enfocar única y exclusivamente las zonas más nítidas de la imagen o al contrario. Así no generamos ruido innecesario...

Hay que ver lo que significa curva segmentaria cúbica

La lista de mejoras es increíble... hay más cambios en la interfaz, cambios en la importación de archivos, nuevas formas de representación como el vectorscopio, tan común en programa de vídeo y tan poco frecuente en los de fotografía...

Esta actualización merece una revisión profunda que haremos más adelante en Xataka Foto, porque sinceramente es una de las más potentes que hemos observado nunca en un software fotográfico.