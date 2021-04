Detrás del instante': Estela de Castro y la fotografía como vida

Ayer pudimos ver el segundo capítulo de la serie documental 'Detrás del instante'. En esta ocasión está dedicado a Estela de Castro, una de las fotógrafas con más proyección de los últimos años gracias a sus retratos con luz natural, su forma de mirar a lo animales y su compromiso social.

Estela de Castro lleva la fotografía en la sangre. En el capítulo descubrimos a una fotógrafa que empezó a fijarse en la luz desde pequeña, cuando veía las fotos de su casa que hacía su padre. Poco a poco se dio cuenta de todo lo que podía hacer con una cámara entre las manos. Y hoy le llaman desde la Casa Real para los últimos retratos oficiales de los reyes de España.

Ella empezó buscando respuestas a los problemas de salud de su hermano. Puede que fotografiar a él y a su familia le ayudará a entender que la vida muchas veces no es fácil y que la magia de la luz canalizara todos sus sentimientos hasta llegar a ser reconocida como una de las mejores retratistas de la actualidad.

Los fotógrafos reales están muy reconocidos. Ahí están las imágenes para la historia de Alberto Schommer, Pedro Madueño, Dany Virgili o Gorka Lejarcegi. Ellos son los continuadores de los pintores de cámara.

Pero el trabajo de Estela de Castro no empezó en los salones reales sino en su barrio, con sus amigos y sobre todo con su familia, con su hermano. A lo largo del vídeo no vemos solo a grandes autores de la fotografía española hablar sobre su trabajo, también a su madre.

La presencia de la madre en el documental le da un espíritu totalmente familiar y potente al documental de Estela. A lo largo de los minutos la vemos crecer como persona y descubrimos que gracias a la fotografía, ella encontró un camino junto a su querida Hasselblad. Es emocionante escuchar a una madre reconociendo todo lo que ha hecho la cámara por su hija.

Estela de Castro reconoce que fotografiar a su hermano, darle protagonismo a través de la cámara, le sirvió para darse cuenta de todo lo que se puede contar con semejante herramienta entre las manos, siempre y cuando lo tengas todo claro en tu cabeza.

Por fin me atreví a coger la cámara y fotografiar eso que tanto daño me hacía, que es lo que más daño me ha hecho en mi vida, y enfrentarme a ello fotográficamente