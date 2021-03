‘The Unexpected’ Magnum’s Square Print Sale, una oportunidad para hacerse con un original firmado de Magnum Photos por 100 euros

Si siempre has querido tener una fotografía original de uno de los grandes maestros de la historia esta puede ser tu oportunidad porque Magnum Photos ha puesto en marcha la ‘The Unexpected’ Magnum’s Square Print Sale. Se trata de una venta especial que se desarrolla exclusivamente esta semana y en la que se pondrán a la venta unas 90 impresiones originales con calidad de archivo y firmadas por los fotógrafos (o con el sello de autenticidad) por solo 100 euros.

Pensado con la idea de "celebrar la imprevisibilidad de la vida" y demostrar cómo los "felices accidentes y los giros inusuales de los acontecimientos dan lugar a imágenes memorables", gracias a esta venta es posible conseguir una copia original de grandes de la historia como Robert Capa, Elliot Erwitt, Eve Arnold o W. Eugene Smith.

© Robert Capa / Magnum Photos

Por supuesto también hay fotógrafos algo más recientes como Alex Web, Alec Soth o Trent Parke, imágenes icónicas como la del 'El hombre del tanque de Tiananmen' de Stuart Franklin y, cómo no, alguna de nuestras representantes en Magnum, Cristina Garcia Rodero y Cristina de Middel.

© Cristina De Middel / Magnum Photos

Como su nombre indica, las fotos estarán impresas en formato cuadrado de 15,24 x 15,24 cm (6 × 6 pulgadas), con un tamaño de imagen de 14 cm en su lado más largo. Como (evidentemente) no todas las fotos tienen este formato, se añadirán bordes blancos en los márgenes, pero no se recortarán. Además, desde Magnum Photos avisan de que estas impresiones son exclusivas, no podrán comprarse una vez acabe el plazo y "nunca más estarán disponibles en este formato".

© Elliott Erwitt / Magnum Photos

'The Unexpected' Magnum's Square Print Sale está abierto desde el lunes 22 de marzo a la 1 A.M. hasta el domingo 28 de marzo a las 11:59 P.M. (horas estándar del Pacífico, nueve más que en España) con un precio de 100 euros y solo durante cinco días en magnumphoto.com/shop.

Foto de portada | 'Daytona Beach, Florida, USA. 1997' © Constantin Manos / Magnum Photos