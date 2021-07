Canon RF 100mm f2,8L Macro IS USM, análisis: el objetivo macro perfecto para la gama EOS R de Canon

Hace tres meses Canon anunció su nueva EOS R3 junto con tres objetivos. Uno de ellos era el Canon RF 100mm f2,8L Macro IS USM que tenemos ahora entre las manos. Heredero del mítico EF 100 mm f/2,8 L Macro IS USM, presume de una relación de aumento de 1,4:1 y una calidad de imagen excepcional. En Xataka Foto hemos tenido una unidad para hacer un análisis de sus posibilidades para los fotógrafos que quieran invertir en un sistema que cada vez da más alegrias.

Canon RF 100mm f2,8L Macro IS USM está diseñado para las Canon EOS R, las cámaras sin espejo de formato completo que tanto están dando que hablar. El tamaño de la montura y la posibilidad de acercar al máximo la lente posterior al sensor permiten una calidad de imagen imposible en sistemas réflex. Este nuevo objetivo tiene 12 contactos en la montura que ofrecen una enorme cantidad de posibilidades presentes y futuras para mejorar la imagen.

Es de la serie L, la gama más alta de Canon, la que se reconoce por el anillo rojo. Esto supone la calidad más alta de imagen y un precio acorde con sus prestaciones. Junto con la Canon EOS R5 que nos han dejado para el análisis podemos decir que estamos ante uno de los equipos más completos que podemos comprar actualmente.

Este objetivo es una evolución del EF 100 mm f/2,8 L Macro IS USM para la clásica montura réflex. El diseño óptico es el mismo, 17 lentes en 13 grupos, pero han mejorado la distancia mínima de enfoque a cambio de aumentar su longitud, su diámetro y su peso. A cambio tiene un aumento macro de 1,4x, uno de sus aspectos más destacados.

En la mano

En el mercado encontramos muchos objetivos macros. Desde el clásico TAMRON 90mm F/2.8 Di VC USD SP MACRO 1:1, pasando por el excelente Sony 90 mm FE F2,8 Macro G OSS. Este nuevo objetivo es mucho más caro que sus competidores, así que seremos nosotros los que tendremos que decidir si merece la pena el desembolso o apostamos por los clásicos de toda la vida.

Especificaciones del Canon RF 100mm f2,8L Macro IS USM

Longitud focal 100 mm Apertura Máx-Min ƒ 2,8 - 32 Montura Canon RF Compatibilidad de formato Full frame Distancia mínima de enfoque 26 cm Número de palas 9 Número de elementos/ grupos 17/ 13 Diámetro de filtro 67 mm Diámetro/ longitud 81,5 x 148 mm Peso 730 gramos Precio 1.699 euros

Diseño y construcción

Es un objetivo de gama alta. Los materiales son los mejores que utilizan en Canon para evitar problemas de durabilidad. Dispone de un sellado contra las inclemencias meteorológicas y revestimiento de fluorita en la lente externa para protegerlo del polvo y el agua. Como siempre, aparece en la publicidad totalmente mojado, pero es algo que no nos arriesgamos a probar...

Una de las cosas que más destacan de los nuevos objetivos de montura RF es su tamaño y peso. Conscientes de las posibilidades del diámetro de su montura,** Canon está diseñando objetivos enormes para aprovechar al 100% lo que dicen los clásicos conceptos de óptica**.

Gracias a la lente posterior, colocada casi a ras de la montura, la imagen incide en el sensor de forma perpendicular de centro a esquina, lo que asegura una calidad de imagen perfecta. Hoy en día se hacen milagros con el software, pero siempre que podamos acudir a la óptica, los resultados serán mejores.

Detalle de la lente posterior y los contactos

Como todos los objetivos con montura RF, es voluminoso. No destaca por su compacidad ni por su peso. Tienes que tener espacio en la mochila para llevarlo. No es enorme, pero supera al clásico TAMRON 90mm F/2.8 Di VC USD SP MACRO 1:1, por ejemplo. Es 3 cm más largo y 100 g más pesado, con 5 mm más de diámetro de filtro.

A cambio es más moderno y robusto y sobre todo, ofrece un factor de magnificación mucho mayor para un objetivo sin necesidad de accesorios externos. La relación 1:1 clásica de los objetivos macro quiere decir que 1 cm de la realidad se representará con el mismo tamaño en el sensor. En esta ocasión consigue aumentar el tamaño real del objeto fotografiado.

Los botones del cuerpo del objetivo

El diseño de este objetivo sigue la estética de la serie L para la montura RF. Primero nos encontramos con un anillo configurable, luego un generoso anillo para el enfoque manual (tan necesario en macro) el anillo SA Control para el ajuste suave de enfoque y efecto bokeh; y los 3 controles dedicados a la estabilización, el tipo de enfoque y el rango de enfoque.

Por detrás tiene el bloqueo del anillo de ajuste de enfoque y bokeh. Me costó encontrarlo y si soy sincero creo que nunca utilizaría esta función. Creo que es fundamental vigilarlo siempre para que este control esté siempre bloqueado para evitar problemas ópticos.

Detalle del parasol

El parasol es grande y profundo, perfecto para evitar problemas de reflejos y evitar la tentación de poner filtros. Además la sujeción depende de un botón y no solo de un giro, por lo que se acopla sin problema a lo largo de toda la jornada.

Enfoque y manejo

Este objetivo está equipado con dos motores Nano USM, una tecnología que presentó en 2019 con el RF 70-200mm F2.8L IS USM y que combina la velocidad de los motores ultrasónicos (USM) con el silencio y suavidad del motor STM que llevan los objetivos pensados para el mundo del vídeo:

... el movimiento es lineal en lugar de rotacional; los elementos de enfoque del objetivo son impulsados por un rack, con barras de guía para controlar el movimiento hacia delante y hacia atrás. El resultado es un enfoque suave con un control preciso de la velocidad y un funcionamiento casi silencioso.

ISO 200 f2,8 1/30

El enfoque es muy rápido, visto y no visto. Siempre que la luz y el contraste sean buenos, tenemos la nitidez asegurada en el plano de enfoque que hayamos elegido. Es importante recordar que en los objetivos macro la profundidad de campo es muy reducida y hay que elegir con precisión el plano de enfoque y el diafragma.

ISO 100 f3,5 1/800

Además es muy silencioso. Es verdad que trabajo habitualmente con un macro que arrastra muchos años, pero pocas veces he visto un enfoque tan preciso en un macro cuando pasamos de un punto a otro de la imagen o dejamos activos todos los puntos de enfoque.

Otro punto a favor de este objetivo es la estabilización de imagen. El objetivo tiene 5 pasos si lo utilizamos para retratos, bodegones o paisaje. No podemos olvidar que con la estabilización de las cámaras es capaz de llegar a 8 pasos.

ISO 200 f3,5 1/30

El problema es que si lo utilizamos como macro esta estabilización baja a los 2 pasos, muy lejos de lo que podemos hacer en las otras situaciones. Eso sí, yo pocas veces he hecho un macro sin trípode.

ISO 3200 f5,6 1/100

Y además tenemos el famoso SA Control para controlar la aberración esférica. Es un ajuste con valores positivos y negativos que permite regular el bokeh (el aspecto de la zona desenfocada) y el suavizado del enfoque... El efecto está conseguido... otra cosa es que el usuario lo vaya a utilizar realmente.

Los efectos del SA Control. En el centro con el valor a 0

Es un control electrónico parecido al que ofrece Nikon en alguno de sus objetivos. Permite mover de forma independiente un conjunto de lentes para generar un efecto determinado. Puede ser interesante para desenfocar las luces del fondo... Afortunadamente el bloqueo de la función funciona perfectamente.

Rendimiento y calidad de imagen

Cada vez que veo una fotografía de una Canon EOS R me gusta más. Tuvieron muy mala prensa por el error garrafal de marketing de la grabación de vídeo en 8K. Como cámaras fotográficas tienen una calidad superlativa, gracias al sensor y a los objetivos RF.

En este caso, con el Canon RF 100mm f2,8L Macro IS USM, las sensaciones positivas siguen... Hemos trabajado con una R5, la más alta de gama hasta que presenten la EOS R3. El conjunto es perfecto y bien dimensionado. Y los resultados muy buenos. Si no llegan más lejos se debe sobre todo a la falta de pericia del fotógrafo.

ISO 100 f2,8 1/25

La fotografía macro requiere una técnica perfecta para elegir bien el plano de enfoque, decidir cuál es el mejor diafragma y apostar por el apilamiento de imágenes si queremos la mayor profundidad de campo posible. No consiste simplemente en disparar y ya. La técnica es imprescindible y lo mejor es contar con una buena herramienta como este objetivo.

ISO 200 f3,5 1/13

La gran montura permite una gran lente posterior muy pegada al sensor gracias al diseño de las cámaras sin espejo. Esto provoca que la información llegué totalmente perpendicular. Así consigue una imagen nítida de centro a esquina porque la luz recorre la misma distancia en ambos puntos.

El viñeteado de f2,8 a f32 (contraste forzado)

Esto no evita, como podéis ver en la fotografía donde he disparado desde f2,8 hasta f32, que el viñeteado haga acto de presencia en los dos primeros diafragmas más abiertos. Luego desaparece sin problemas.

ISO 100 f2,8 1/20

La difracción, otro problema bastante grave en un objetivo macro, es mínima... He disparado a una pared y solo he notado esa pérdida de nitidez cuando he cerrado al máximo, a f32. El paso anterior, f22, mantiene una nitidez muy alta. Una excelente noticia si buscamos siempre la máxima profundidad de campo.

ISO 100 f32 8"

Y señalar que gracias a las 9 palas el bokeh por defecto es perfecto. Creo que hay mucha literatura sobre el tema y que en realidad se debe al gusto personal de cada uno... Las palas del diafragma del Canon RF 100mm f2,8L Macro IS USM y su distancia focal ofrecen un aspecto perfecto desde mi punto de vista. No creo que utilizara nunca el efecto visual del SA Control.

En conclusión

Canon ha hecho muy bien los deberes. Los ha entregado tarde pero ahora mismo sus cámaras sin espejo de formato completo dan una calidad inmejorable. El diámetro de la montura es un acierto se mire por donde se mire... Tiene 54 mm frente a los 46 mm de Sony, por ejemplo.

El Canon RF 100mm f2,8L Macro IS USM se aprovecha de esta virtud y de los 20mm de distancia entre el sensor y la lente posterior. La calidad de imagen es muy buena, a la altura de la competencia.

ISO 2500 f3,5 1/125

También hay que valorar el aumento macro 1,4x, superior a la de cualquier otro objetivo de la competencia con las mismas prestaciones. Y descubrirse ante la rapidez de enfoque en cualquier situación media.

El único problema que podríamos decir de este objetivo es el precio. Supera a los de la competencia, incluso al sacrosanto SONY 90 mm FE F2,8 Macro G OSS que podemos encontrar por 1200€. El Canon RF 100mm f2,8L Macro IS USM cuesta 1.699€. Pero vale cada euro que cuesta.

Podemos contar con anillos de inversión, anillos de extensión o aprovechar el macro con adaptadores de nuestros antiguos equipos. Pero si tenemos una Canon sin espejo y hacemos mucha fotografía macro este objetivo debería estar en nuestra lista de prioridades. Es grande, pesado pero a cambio tendremos uno de los mejores objetivos que se han hecho para hacer grande lo más pequeño.