Panasonic GH5 II, análisis: la renovación discreta de una cámara que cambió el mercado

La nueva Panasonic GH5 II es la renovación de una cámara que nadie esperaba que llegara. Todos los medios apostaban por la Panasonic GH6 pero desde la marca japonesa primero han decidido presentar este modelo con algunos pequeños ajustes estéticos y algún que otro cambio interno que pueden hacer que el usuario se incline por ella antes de la presentación del modelo superior. La Panasonic GH5 II es una cámara perfecta para la fotografía y el vídeo.

La Panasonic GH5 cambió todo el panorama hace cinco años. Hasta entonces pocas cámaras se atrevían a trabajar a 4K 60p 4:4:2. Era de las primeras cámaras, con un precio moderado, que permitía trabajar con tanta calidad. Pertenece a la serie GH, que como podemos ver en el catálogo de Panasonic que publicamos, señala que estamos ante modelos con prestaciones profesionales para el vídeo. De hecho esta gama la presentan con la intención de “desafiar los límites fotográficos y cinematográficos”.

La nueva Panasonic GH5 II no es un cambio radical respecto al modelo anterior. Es un ajuste estético muy sutil, como el botón de grabación totalmente rojo. E internamente los cambios son más interesantes:

Una cámara que se sujeta muy bien

Un procesador Venus Engine más moderno Sensor con nuevo recubrimiento anti reflectante Una batería de más capacidad 6,5 pasos de estabilización Grabación directa en tarjeta a 4:2:2 Perfil V-Log instalado de fábrica Emisión en directo conectada de forma inalámbrica Conexión USB-C

¿Es suficiente para justificar el cambio de cuerpo? Es algo que te tocará decidir como usuario después de ver las novedades y todo lo que ofrece este nuevo modelo de Panasonic.

Panasonic GH5 II, principales características

Después de la irrupción de las Panasonic de formato completo y la desaparición de Olympus parecía que el único sistema nativo digital iba a pasar a mejor vida. Pero afortunadamente no es así. Las características de la nueva Panasonic GH5 II son las siguientes:

Sensor de imagen Sensor Live MOS (17,3 x 13,0 mm) 20,33 MP Procesador Venus Engine Sensibilidad ISO 100-25600 ISO Sistema de enfoque Sistema de contraste AF (225 puntos) Montura Micro Cuatro Tercios Pantalla LCD TFT con control táctil estático 1,84 MP aprox (3") Visor OLED Live View Finder Aprox. 3,68 MP Formato de imagen RAW, jpeg Formato de vídeo MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC Almacenamiento D/tarjeta de memoria SDHC/tarjeta de memoria SDXC Conectividad USB 3.1 SuperSpeed Gen1 de tipo C HDMI dede tipo A Bluetooth® versión 4.2 Batería Batería de ion de litio (7,2 V, 2200 mAh y 16 Wh) Dimensiones 138,5 x 98,1 x 87,4 mm Peso Aprox. 727 g (1 tarjeta de memoria SD, batería y cuerpo) Precio 1.699€ (cuerpo)

Diseño y ergonomía

La Panasonic GH5 II es una cámara rotunda, de líneas curvas y bien sellada. La verdad es que no hemos encontrado diferencias reseñables con su predecesora que tantos éxitos ha cosechado a lo largo de sus años de existencia. ¿Si algo funciona por qué hay que cambiarlo?

Las dimensiones son muy contenidas. Si tienes las manos grandes como el que esto escribe puede que tengas que encoger un poco los dedos para acceder a todos los botones y diales.

Una buena empuñadura

Pero gracias a la generosa empuñadura se sujeta perfectamente (deberían hacer un monumento a Colani cuando diseñó la Canon T90, espejo de todas las cámaras punteras de hoy).

Pesa apenas 700 gr y podemos decir que todo está al alcance de los dedos. Desde ese botón de grabación bien dimensionado y pintado totalmente de rojo hasta los botones de reproducción. Es una cámara profesional preparada para trabajar (qué pena que no tenga la botonera retroiluminada).

El visor y la pantalla

El visor y la pantalla son bastante discretos para los tiempos que corren. No podemos olvidar que la GH6 está en camino y no la pueden superar por aquí. La resolución que tienen no se acercan a la calidad de los equipos de formato completo de la casa pero los 3,68 MP del visor permiten ver con comodidad la escena y la pantalla aguanta bien en situaciones de mucha luz.

Una pantalla de 3"

Tiene algunas carencias importantes como el famoso blackout si utilizamos el motor a la hora de hacer una ráfaga, por ejemplo. Pero recordemos que ya no estamos en la gama alta, a la espera de la GH6. Eso sí, ya hemos olvidado el visor óptico... Todos los que tenemos en los modelos nuevos lo superan.

La pantalla es de ángulo libre, como dicen en las especificaciones. Puede moverse en cualquier sentido y es muy cómoda si quieres grabarte tú mismo. Tiene un tamaño de 3", más que suficiente para un trabajo sencillo pero si quieres resultados profesionales no te quedará más remedio que meter un monitor externo.

Cómo trabajar con la Panasonic GH5 II

Para este análisis hemos contado con el objetivo Leica DG VARIO ELMARIT 12-60 f2,8-4 ASPH O.I.S., equivalente a un 24-120 en formato completo. Es un objetivo con una nitidez excepcional y que queda muy equilibrado con el cuerpo de la Panasonic.

La cámara con su objetivo

Encendemos la cámara con el botón On/Off de la rueda de los Modos de exposición y podemos empezar a trabajar rápidamente casi sin necesidad de entrar en el menú que hereda de las cámaras de formato completo.

Iso 400 1/500 f7,1

Al lado del disparador, al alcance de la mano derecha tenemos botones de Compensación de exposición, el de la sensibilidad, el Equilibrio de blancos y el de los Perfiles. Junto con los Modos de exposición y el dial de motor que tenemos a la izquierda no hace falta mucho más.

En este sentido, con la cámara bien configurada, no hace falta acudir al menú, que por cierto hereda el aspecto de las cámaras FF de la marca. Solo tenemos la pantalla trasera y la verdad es que sería cómodo contar con un panel LED para ver cómo está la configuración de un vistazo.

Doble ranura SD

Tiene doble lector de tarjetas SD. Y permite hasta las SDXC con estándar UHS-II Video Speed Class 90 para aprovechar todo su potencial de grabación y lectura. No podemos olvidar que podemos grabar en la tarjeta un vídeo 4K a 4:2:2 y 10 bits de información.

Iso 200 1/500 f5,6

El menú es bastante sencillo de manejar pero como tiene tantas opciones nos podemos llegar a perder en las múltiples pantallas. La configuración básica es sencilla y solo nos podemos perder los fotógrafos en los menús de configuración de vídeo, debido a todas las opciones que tenemos disponibles.

El sistema de enfoque

Aquí nos encontramos con el talón de Aquiles de la cámara. No es rápida enfocando (aunque dicen que mejora a su predecesora) y en situaciones de poca luz el enfoque continuo puede llegar a perder al sujeto.

Iso 3200 1/5 Seg f4,5

Todo se debe a que Panasonic apuesta por un sistema de autoenfoque de contraste con 225 puntos. Y aunque localiza cuerpos, cabezas, caras y ojos con su sistema inteligente, cuando escasea la luz o el objetivo no es luminoso puede darte algún que otro disgusto. ¿Cuándo incorporarán un sistema híbrido de enfoque?

Iso 200 1/1250 f8

En fotografía nocturna tienes que buscar el contraste en la escena y en vídeo, como grabes en el interior de una habitación exterior sin luz directa, ya puedes pasar el enfoque a manual para no tener problema alguno.

Iso 1000 1/8 f4

Eso sí, en situaciones óptimas de luz funciona a la perfección, sin perder el foco y sin dudar un instante. Y los buenos videografos graban con enfoque manual sin problema alguno en cualquier situación. Si no sabes cómo hacerlo, te tocará entrenar para conseguir buen foco o contar siempre con una iluminación perfecta.

La calidad de imagen

En la toma de contacto solo pudimos trabajar con los jpeg. Y nos sorprendieron gratamente con lo bien que respondían los ISOS altos. En este análisis hemos trabajado ya con los archivos RAW que podemos revelar en Adobe Camera RAW, en la última versión. En Capture One es imposible hoy en día.

Iso 3200 1/13 f3,5

Ahí dijimos que los disparos a 12800 ISO eran perfectos en el formato comprimido. El procesado es muy agresivo ahora que podemos ver ambos archivos juntos. En formato RAW tenemos que trabajar mucho en la pestaña Detalle para eliminar el ruido. En las luces es sencillo pero para quitarlo de las sombras tenemos que subir demasiado el parámetro Luminancia.

Prueba ISO

Estoy convencido de que en otros programas el resultado será mucho mejor pero por ahora recomendamos disparar entre 200 ISO hasta 3200 ISO si el ruido no es una obsesión. Y hay que reconocer que es un rango excepcional para un sensor tan pequeño. Tenemos que recordar que dispara con altas sensibilidades no es su terreno.

RAW vs. jpeg. La eliminación de ruido en el jpeg directo es muy agresiva y provoca pérdida de detalles

En los demás apartados la calidad de imagen es excepcional. El rango dinámico es muy alto, sobre todo si utilizas el V-Log del vídeo como perfil para fotografíar en formato RAW. Ahí tus archivos llegan a los 12 pasos. Eso sí, nunca enseñes el bruto si no quieres oir que tu cámara no funciona...

Por supuesto que podemos servirnos de otros perfiles mucho menos drásticos. La reproducción del color es perfecta a lo largo de todas las sensibilidades.

El mundo del vídeo

Estamos ante una cámara híbrida que funciona tan bien en fotografía como en vídeo. Sus especificaciones son perfectas para los estándares de hoy en día. Graba en 4K60p a 4:2:2 sin límite de tiempo (con la nueva batería alcanza los 140 minutos de grabación).

Y sobre todo permite semejante calidad de grabación en tarjetas SD, siempre y cuando sean con Video Speed Class 60 o superior. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Que necesita tarjetas muy rápidas para grabar imágenes de 4096 x 2160 a 60 fotogramas por segundo, con un submuestreo de color muy alto para reducir la resolución del color sin afectar al brillo de la imagen.

4:2:2 graba la mitad de información que un 4:4:4. Es decir, graba toda la luminancia de la imagen (diferencia entre las zonas más claras y más oscuras) pero solo la mitad de la crominancia (la saturación del color). Así, por ejemplo, podremos trabajar con más tranquilidad las escenas con muchos colores sin miedo a perder matices.

Como hemos dicho más arriba, una de las grandes novedades de esta cámara es la posibilidad de grabar directamente en V-log L:

una curva de contraste logarítmica (logarítmica). Sin embargo, mostrar este amplio rango de contraste de imagen (de las sombras más oscuras a las luces más brillantes) en formato Log en un monitor convencional dará como resultado una imagen que se verá plana y opaca a la vista, con colores que aparecen desaturados. Estas imágenes grabadas en el registro se utilizan para proporcionar la mayor flexibilidad posible para la corrección de color posterior; no están destinados a ser vistos directamente.

Ten en cuenta que con el V-Log L partimos de 400 ISO, por lo que perdemos un paso de luz a la hora de hacer fotografías co nesta cámara.

He podido grabar al aire libre con buenos resultados, pero he tenido dos problemas que no me he encontrado, por ejemplo, con la Sony A7III:

El primer problema es el audio . Si no estás en un recinto cerrado grabarás absolutamente todo lo que te rodea, no solo la voz de la persona que tienes enfrente. Es evidente que hay que tener un micrófono profesional para conseguir resultados pero me ha llamado la calidad del micrófono de la cámara.

. Si no estás en un recinto cerrado grabarás absolutamente todo lo que te rodea, no solo la voz de la persona que tienes enfrente. Es evidente que hay que tener un micrófono profesional para conseguir resultados pero me ha llamado la calidad del micrófono de la cámara. El sistema de enfoque automático es perfecto en situaciones óptimas de luz pero si estás dentro de una habitación el foco se puede perder y arruinarte la grabación.

Fotograma desenfocado

Desde luego puede ser un problema de configuración pero en todas las cámaras que he probado nunca me he encontrado con semejantes problemas de una forma tan marcada. La solución es sencilla, un micrófono profesional conectado a la cámara y utilizar el enfoque manual para conseguir un resultado perfecto, a la altura de los mejores después de editar con DaVinci Resolve.

La opinión de Xataka Foto

¿Merece la pena la Panasonic GH5 II? Si quieres tener un equipo que funcione a la perfección tanto en fotografía como en vídeo, que sea manejable y sencillo de usar y que te de resultados profesionales, desde luego esta es tu cámara.

Si ya tienes una GH5 original seguro que resulta más interesante esperar a la futura GH6. Siempre y cuando puedas vivir sin grabar directamente en V-Log L para conseguir un rango dinámico en todas tus escenas de 12 pasos. Para muchos usuarios no tendrá sentido, pero si quieres resultados profesionales es imprescindible. Eso sí, tendrás que aprender a utilizarlo para sacarle todo el provecho.

Iso 200 1/1600 f14

Me encontró un seguidor en el parque de atracciones de la ciudad que quería comprarse una cámara para hacer vídeo y que no sabía por cual decantarse. Y enseguida salió el miedo común a los sensores pequeños y las bajas luces. Si os fijaís en la respuesta con ISOS altos esta cámara aguanta sin problemas hasta 3200 ISO. Y si el ruido no es un problema podemos subir hasta 6400 ISO. Es un paso menos que la Panasonic S1R que probamos hace tiempo, en la época de Filomena.

Si vas a trabajar en entornos oscuros con frecuencia puede que no sea tu cámara si no quieres llevar el trípode. El precio es uno de sus grandes estandartes. Por 1699€, tienes un equipo con una calidad igual que cámaras mucho más caras a cambio del sensor pequeño. Depende, como siempre, de tu forma de trabajar.

Olympus ha cambiado de nombre, Panasonic sacó las cámaras con sensores de formato completo... pero el Micro Cuatro Tercios sigue ahí, con nuevos modelos y demostrando que tenemos este sistema para rato. Y la Panasonic GH5 II promete grandes resultados a sus usuarios.

8.5 Características: 9,0 Diseño y ergonomía 8,5 Controles e interfaz 9,0 Rendimiento 7,5 Calidad de vídeo 9,0 Calidad de imagen 8,0 A favor Construcción del cuerpo

Configuración de la cámara

Prestaciones del vídeo

Precio En contra Enfoque automático

Micrófono incorporado

