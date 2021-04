Por qué es buena idea instalar G Cam en tu móvil Android para hacer mejores fotos

Una de las principales herramientas fotográficas en los Pixel de Google es GCam. La aplicación de cámara desarrollada por la californiana empaca mucho poder basado en software y puede ser una de las herramientas más poderosas que tengamos al hacer fotografías en nuestros móviles. Acá os contamos por qué es una gran app que debería acompañar nuestros móviles.

Fotografía computacional al máximo

GCam es una app nativa de los móviles de Google, viene preinstalada en los Pixel pero también puede descargarse de la PlayStore para estos móviles. Sin embargo, los demás usuarios de Android debemos conseguir la app por aparte a través de mods que traen el poder de la app a otras marcas y modelos. Nuestros compañeros de Xataka Android nos muestran la más reciente versión adaptada y de dónde se puede descargar la APK para obtener la cámara. Ojo, no todos los móviles son compatibles así que hay que ver si el nuestro lo es.

¿Para qué tomarse tantas molestias?

Los Google Pixel son móviles que durante sus primeras generaciones no fueron especialmente desarrollados para ser referentes fotográficos a nivel de hardware, por lo que los esfuerzos fotográficos de la compañía se centraron en el software y la imagen computacional. Bajo el mando de Marc Levoy, antes de que se fuera para Adobe, la compañía creó una app de cámara muy poderosa capaz de llevar al máximo las capacidades del software para obtener fotos impecables.

Entre ellas encontramos herramientas como el modo retrato, enfoque de seguimiento mejorado, el Zoom de súper resolución y otros. Para mi, el HDR+ de Google es uno de los más poderosos ya que produce uno de los mejores resultados en la búsqueda de un alto rango dinámico sobre la imagen. Con tonos muy naturales, mucha definición a pesar de la mezcla de varias tomas en paralelo y un resultado JPG que puede ser trabajado con un software de edición para obtener resultados increíbles.

Así mismo, la app cuenta con el modo de visión nocturna presentado hace un par de años, el cual es capaz de ayudarnos a obtener imágenes en la noche sin ruido, con tonos naturales y buen rango dinámico. Si no tenemos un trípode podremos ir a tiempos de obturación bajos a mano e igual obtener una gran fotografía. Pero si tenemos trípode, incluso podremos llevar las funciones de este modo al límite para realizar astrofotografía, como os habíamos mostrado en ocasiones pasadas.

El poder de night sight

Los algoritmos que se alojan en el software pueden llevar el hardware de nuestros móviles al siguiente nivel.

¿Cómo usar eso en la fotografía móvil?

Si bien la app de GCam es diseñada para un público general y no cuenta con un modo pro, las imágenes que procesa cuentan con mucho detalle y un rango ideal para ser trabajadas en la edición. Si bien no son una imagen cruda, al trabajar con esta app se debe buscar trabajar con todo el poder de fotografía computacional.

Ya que los algoritmos hacen todo el trabajo técnico, el resultado son imágenes con un balance neutro, poco ruido y el mayor rango de luz posible para la toma. Esto nos quita ese ítem de la lista de preocupaciones, por lo que debemos enfocarnos principalmente en la parte creativa de la escena y luego en la la edición. Gracias a la inteligencia artificial nos podremos centrar en componer y explorar nuestras fotografías.

Pero no todo es perfecto, hay que tener en cuenta que la app está limitada a las capacidades de los Pixel, por lo que en algunos móviles encontraréis que no aprovechará el máximo de resolución y que las imágenes finales están limitadas a solo 27 MP de resolución. Por otro lado, si planeáis usar el RAW que permite sacar la app, hay que tener en cuenta que no podemos ajustar nuestras propiedades y que en ese caso es mejor hacer una captura con el modo pro de la app nativa o de una app secundaria de fotografía en nuestro móvil.