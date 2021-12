El Xiaomi 12 Ultra tendrá un módulo de cámaras de lo más rompedor con cuatro lentes Leica (según las filtraciones)

Se trata de uno de los terminales móviles que se espera con mayor interés; por eso no es de extrañar que cada dos por tres haya una nueva filtración sobre cómo serán sus cámaras (entre otras características); sobre todo del Xiaomi 12 Ultra, el que será modelo tope de gama. No hace ni tres semanas que os contamos que los rumores auguraban una cámara firmada por Leica, iniciando una nueva colaboración entre la firma alemana y la china, y ahora la noticia es que se ha filtrado el diseño definitivo de su cámara y es de lo más original y diferente.

Todo viene de la filtración de un conocido tuitero finlandés que publicó una foto de una supuesta funda desarrollada para el móvil que encontró en Weibo, la red social china. Esta funda mostraría un módulo de cámaras completamente rediseñado, con forma circular y hasta ocho elementos incluidos en él, y que descartaría la opción de que se incluyese una pequeña pantalla al estilo del Xiaomi Mi 11 Ultra.

Hah square table with "lazy Susan" on top of it 😜 pic.twitter.com/2KQNKChuWL — Teme (特米)😷 (@RODENT950) December 9, 2021

Pues bien, esta filtración habría sido confirmada a Gizmochina a través de sus fuentes habituales, que aseguran que el diseño final contará con esos ocho elementos, cuatro de los cuales serán objetivos, y los otros cuatro un flash LED, un micrófono con cancelación de ruido y otros dos sensores por determinar (probablemente uno de ellos el habitual ToF).

En cuanto a las cámaras, según la fuente anterior, tendría una principal con sensor Samsung GN5 de 50 MP de gran tamaño (es decir, como se aseguraba en un rumor anterior), mientras que las otras tres cámaras tendrían sensores de 48 MP y ofrecerían zooms 2x, 5x y 10x.

Basándose en todo esto, y como ya viene siendo habitual, los chicos de Technizo Concept han realizado unos renders para LetsGoDigital Holanda de ese supuesto módulo de cámaras del Xiaomi 12 Ultra. Son las imágenes que estáis viendo, y la que aparece en el vídeo de abajo y donde, aunque hay un cambio radical de aspecto respecto a la anterior filtración, se mantiene el logo de Leica:

Curiosamente, poco antes de que se filtrara que Xiaomi podría haber firmado una colaboración Leica, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con un responsable de estrategia de la firma alemana quien nos dio a entender que la colaboración con Huawei seguía en pie a pesar del acuerdo con Sharp para crear el Leitz Phone 1; sin embargo, según Gizmochina, la colaboración entre Huawei y Leica sí que habría concluido con lo que habría vía libre para una nueva etapa Leica+Xiaomi.

Foto de portada y resto de fotografías de Technizo Concept para LetsGoDigital Holanda