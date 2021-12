Con motivo del 160 aniversario de la Royal Photographic Society cuelgan gratis su revista desde 1853 hasta 2018

Las sociedades fotográficas empezaron a proliferar nada más presentarse la fotografía en 1839. La más antigua de todas es la Royal Photography Society. Se formó el 20 de enero de 1853 y el 3 de marzo de aquel año empezó a publicar su boletín. A partir de ahora, desde aquel primer número hasta el último de 2018 podremos leerlo gratis en internet.

La Royal Photographic Society Journal es la publicación periódica fotográfica más antigua del mundo. El primer número apareció, como hemos dicho, el 3 de marzo de 1853 y se ha publicado desde entonces con ligeros cambios en su frecuencia y formato.

Ahora tenemos al alcance de nuestro ratón o nuestro dedo, según donde lo miremos, toda la historia de la fotografía británica, y una parte muy importante de la historia de la fotografía mundial.

Los primeros números

Eso sí, tenemos que saber inglés para disfrutar de toda la información. Aunque siempre podemos copiar y pegar el texto y buscar algún traductor. O simplemente poner en marcha la inteligencia artificial de nuestro móvil y que nos traduzca el texto en un solo gesto.

Un vistazo a… Así fue la primera memoria USB de la historia

Un trabajo titánico de la Royal Photographic Society

Hay que tener mucho tiempo para encontrar los artículos que más nos interesan. O mejor aún, podemos utilizar el buscador para encontrar referencias a nuestros fotógrafos preferidos. He puesto William Fox Talbot, uno de los padres del arte de la luz, y tengo más de 1800 referencias.

Pero si me voy al continente americano y busco Richard Avedon hay más de 100 artículos donde le nombran. Y como no podría ser de otra manera, si quiero información del británico Martin Parr encontramos más de 400 artículos...

Este tipo de trabajo es el que deberían poder hacer todas las instituciones con un legado semejante. Digitalizar todos sus archivos y ponerlos al alcance de todos los internautas para evitar que esos trabajos se pierdan. Como siempre hace falta dinero y pocos quieren facilitarlo...

Una página de las últimas revistas

Es increíble encontrar en el número 134 referencias a uno de los mejores libros de revelado que he tenido nunca, el manual de impresión de Tim Rudman: 'The master photographer's lith printing course'; junto con el anuncio del libro de Cristina García Rodero 'España oculta' donde dicen que muestra un país intrigante y misterioso.

Son 150 años de historia que suman más de 30.000 páginas con las que podremos conocer todo acerca de la fotografía y practicar nuestro inglés.

Más de 30,000 páginas de información

Si tienes tiempo y ganas puedes hacer un estudio avanzado de cómo cambian las técnicas a la hora de trabajar con Adobe Photoshop, por ejemplo... Si eres nostálgico te encantará ver cómo cambian los paneles y ventanas del popular programa y descubrir que cada vez se hace más complejo.

Es la forma perfecta de ver la evolución de un arte, forma de expresión o como queramos llamarlo desde el elitismo de los primeros años hasta un mundo digital 100%. Lo mejor de todo es que puedes estudiar tendencias, formas de mirar y cómo cambia la sociedad a lo largo de tres siglos. Desde luego un tesoro al alcance de todos nosotros.