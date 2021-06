Olympus PEN E-P7 y M.Zuiko 8-25mm f4.0 PRO, nueva compacta clásica de diseño retro y óptica superangular para profesionales

Lo adelantábamos en abril: a pesar de que aún se mantienen ciertas interrogantes (como hasta cuando se mantendrá el nombre 'Olympus'), OM Digital Solutions preparaba novedades de producto para este año. Y de momento ahí van dos: la Olympus Pen E-P7 y el objetivo M.Zuiko 8-25mm f4.0 PRO, nuevas cámara compacta y óptica gran angular del sistema Micro Cuatro Tercios.

Quizá no sean unas novedades todo lo jugosas que algunos esperaban, pero no cabe duda de que sobre todo la presentación de la cámara es bastante sorprendente. No es esa "PEN E-F2" (o como se llamara la sustituta de la Olympus Pen E-F) con la que algunos soñaban, pero sí supone recuperar una familia de cámaras que parecía haberse perdido (no confundir con las pequeñas PEN E-PL, cuya última representante es la PEN E-PL10).

Y es que su antecesora, la Olympus E-P5, data de 2013 (por cierto, la "PEN E-P6" quedará en el limbo de las cámaras que nunca se fabricaron, junto a la E-P4 —ya que, como sabréis, el cuatro es un número maldito para los orientales—). Por ello, sin duda podemos decir que esta nueva cámara es un "renacimiento" y la novedad más llamativa de lo ahora presentado.

Olympus PEN E-P7

El nuevo modelo promete "un sinfín de posibilidades fotográficas con un diseño ligero y sofisticado"; un diseño que bebe directamente del estilo clásico creado por Yoshihisa Maitani para las Olympus PEN allá por los años 50 del siglo pasado; es decir, la misma idea con la que se creó la PEN E-P1, primer modelo de la familia que fue presentado nada menos que en 2009.

Lo cierto es que el diseño es muy atractivo ("sofisticado y distintivo" dice la nota de prensa) y reivindica el papel de Olympus en ese diseño retro que tanto se lleva ahora (y hemos visto en cámaras de distintas marcas). Además, en este caso la firma destaca detalles como los diales traseros y el frontal de aluminio que "le dan un aspecto realmente elegante". Y por supuesto también se destaca la ligereza gracias a un cuerpo que sólo pesa 337 gramos, que suben a 430 gramos añadiendo el zoom estándar M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ con el que se venderá la cámara.

Además de la ligereza también se apuesta por la facilidad de manejo sin olvidar las "altas capacidades fotográficas" que vienen de la mano de los ya conocidos sensor Live MOS de 20 Mpíxeles y procesador de imagen TruePic VIII, apoyados por la habitual estabilización de imagen en cinco ejes que promete una compensación de hasta 4,5 pasos (y funciona para la toma de vídeo 4K). Todo pensando, siempre según OM Digital, para "permitir a los fotógrafos capturar los momentos más memorables sin tener que renunciar a su estilo, creando fotos y vídeos de alta calidad" y, muy en particular, garantizando "una calidad superior a la que ofrece un smartphone".

En cuanto al enfoque automático, incluye "un avanzado autoenfoque continuo y el algoritmo de AF Prioridad Cara/Ojos de los modelos de la serie OM-D profesional para detectar de forma automática y enfocar continuamente ojos y rostros". Otro de los aspectos que la marca quiere poner de relieve es lo que denominan "Control del Perfil instantáneo", lo cual se maneja a través de ese dial dedicado situado en el frontal de la E-P7 que se ve en las imágenes y que permite cambiar al instante entre los modos fotográficos estándar y Color, Monocromático o perfiles de efecto de filtro.

Aparte de todas estas prestaciones, la nueva cámara cuenta con conectividad WiFi y Bluetooth para compartir automáticamente las fotos al teléfono, una versátil pantalla LCD abatible "para fotografiar desde ángulos difíciles o hacer selfies", modo Advanced Photo para realizar técnicas como la exposición múltiple o la larga exposición (incluye la función Live Composite) y carga a través del puerto USB.

M.Zuiko 8-25mm f4.0 PRO

En cuanto al nuevo objetivo también presentado, se trata de una nueva referencia para el estándar Micro Four Thirds que llega prometiendo "un rendimiento profesional en todo el alcance del zoom". Sea como fuere, el M.Zuiko Digital ED 8-25mm F4.0 PRO es una óptica que cubre un rango focal que va desde la foto superangular de 16 mm hasta un estándar de 50 mm (haciendo la conversión al formato de 35 mm) y con una apertura constante ƒ4.0.

Presume de ser compacto y ligero, aunque de momento sólo sabemos que pesa 411 gramos, y de una una magnificación de zoom de 3,1x. Se trata del primer objetivo de la serie M.Zuiko PRO (destinada lógicamente a los fotógrafos profesionales) que incluye "un mecanismo retráctil para conseguir un tamaño realmente compacto" y poder llevarlo a cualquier lugar, presumiendo de ser "una gran solución para aquellos que buscan viajar ligeros de equipaje sin tener que renunciar a una calidad de imagen profesional".

Pensado tanto para "capturar imágenes desde paisajes dinámicos superangulares hasta fotografías con un campo de visión natural al ojo", la nota de prensa pone el acento también en sus capacidades para la macrofotografía gracias a una distancia mínima de enfoque de 23 cm (en todo el rango focal) que le aporta una magnificación máxima de 0,42x "y un rendimiento similar al de un objetivo macro".

Su diseño óptico éstá basado en el uso de 16 elementos configurados en 10 grupos, con lentes especiales Super ED, ED, EDA y DSA y un mejorado revestimiento ZERO. Todo ello "permite una supresión eficaz de diferentes aberraciones como las cromáticas en todo el alcance del zoom", logra reducir la aberración cromática sagital y ofrece, siempre según Olympus, "imágenes realmente nítidas y de alta resolución" con una alta calidad desde el centro hasta los extremos de la imagen, incluso con la máxima apertura.

Su cuerpo está fabricado en metal y está sellado para resistir al polvo, las salpicaduras y la congelación (hasta -10°C). Cuenta con un botón L-Fn (función de objetivo), situado en el lateral del objetivo, que permite a sus usuarios cambiar los ajustes con un simple movimiento con su pulgar mientras tienen la cámara en sus manos.

Disponibilidad y precio

La Olympus PEN E-P7 llegará a las tiendas a mediados de este mes de junio de 2021 en dos colores (blanco y plata o negro y plata) con un precio recomendado de 799 euros, sólo el cuerpo, y 899 euros con el objetivo M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ. Por su parte, el M.Zuiko Digital ED 8-25 mm F4.0 PRO saldrá a la venta a principios del mes de julio con un PVP recomendado de 999 euros.

Más información | OM Digital