Cuando las cosas se hacen bien en la televisión pública: 'Detrás del instante'

Ha terminado ya la segunda temporada de 'Detrás del instante', la serie documental de Xavier Baig y Jordi Rovira, producida por RTVE en colaboración con REC Produccions, sobre la vida y obra de los fotógrafos españoles. A lo largo de 13 capítulos nos han descubierto qué es realmente la fotografía. Una buena noticia sería que anunciaran ya la tercera...

'Detrás del instante' se está convirtiendo en una de las mejores series documentales en español sobre el arte que nos apasiona a todos los que escribimos y leemos Xataka Foto.

La fotografía no consiste solo en máquinas y técnicas digitales; tampoco vive exclusivamente de imágenes virales que se olvidan al instante, en cuanto aparece otra más impactante... La fotografía es una trabajo y una pasión. Y ellos lo han dejado claro.

El capítulo de Tino Soriano

En los últimos tiempos cada vez es más frecuente encontrar en las redes grupos de fotógrafos que atacan a los demás por no pensar como ellos o por escribir en medios ajenos, simplemente por 'crear polémica' (como nos dijeron textualmente)... 'Detrás del instante' demuestra que la pura fotografía es trabajo, trabajo y más trabajo y pensar en el bien común.

Tino Soriano, Isabel Muñoz, Estela de Castro, Marisa Flórez, Gonzalo Azumendi... son algunos de los autores que nos han contado la historia de una de sus fotografías más representativas y luego hemos descubierto su trayectoria personal y profesional. Y como ocurre con las buenas películas, nos quedamos con ganas de más.

'Detrás del instante' y su papel en la historia de la fotografía

Uno de los tesoros más grandes que tengo en mi videoteca personal son algunos de los documentales de fotografía que he ido consiguiendo a lo largo de mi vida por distintos medios. Muchos los he comprado, como todos los dedicados a Henri Cartier Bresson, otros los grabé en VHS y algunos me los han pasado los propios autores.

El capítulo de Kim Manresa

Ahí tengo la maravillosa serie de Momeñe que siempre digo que hay que recuperar para todo el mundo, o cualquiera de las series de la BBC (la referencia en este campo) en las que muchos descubrimos aspectos desconocidos de la historia de la fotografía.

Dentro de mi colección tengo ya (espero que no desaparezca Rtve A la carta) las dos temporadas de 'Detrás del instante'. Es una serie accesible para todos los públicos, no solo los aficionados a este mundo.

El capítulo de Isabel Muñoz

Cualquiera puede entender que el trabajo de los personajes entrevistados es fruto del esfuerzo, de la búsqueda y sobre todo de las ganas de trasmitir y cambiar la forma de ver las cosas. Todos tienen un estilo propio. Y no lo han conseguido después de estar tres meses en una academia televisada 24 horas ni por ser alguien en las redes sociales.

En esta serie documental cuenta que nada es gratis, que el esfuerzo y el trabajo son los mejores caminos para conseguir ser reconocido. Isabel Muñoz es incansable, Tino Soriano empezó a trabajar en otras cosas para conseguir su sueño de viajar, Victor Lax se reinventó para salir de la crisis económica que le dejó sin ingresos...

Algunos capítulos los pondría en los institutos donde algunos creen que el éxito solo depende de los seguidores que tengas. Parezco un abuelo cebolleta pero es así. Además tenemos desde autores consagrados como Fontcuberta, con todo su discurso detrás hasta Estela de Castro, una de las autoras más prometedoras del panorama.

El capítulo de Estela de Castro

Y rezuma por todos lados un amor infinito a la fotografía: la búsqueda de las historias, del material fotográfico, las anécdotas, la forma de grabar a pesar de todos los problemas de la pandemia... En cada uno de los documentales encontramos a los compañeros de trabajo del entrevistado que nos ayudan a comprender la forma de mirar del protagonista.

En definitiva, estamos ante una serie documental que debería tener más temporadas. Hay cientos de fotógrafos que no conocemos, escuelas y corrientes de los que se sabe poco...

A algunos de los fotógrafos que han salido esta temporada los conozco personalmente y me he quedado con ganas de conocer a Fontcuberta, a Kim Manresa y a ese torbellino que es Gonzalo Azumendi... Y a juzgar por lo que hemos leído a nuestros lectores, muchos habéis terminado con la misma sensación... La serie ha sido un éxito.

¿Os imagináis que además de las biografías de autores recientes nos cuentan de la misma forma la historia de Alfonso, de Catalá Roca, de la escuela de Madrid o

la inolvidable AFAL...? ¿O qué simplemente nos descubren a más autores y su forma de trabajar? Ojalá podamos volver a ver nuevo material la temporada que viene.