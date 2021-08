Nikon Z9: esto es todo lo que sabemos de ella (y lo que aún desconocemos)

Se demandaba prácticamente desde que la marca presentó su familia Z de cámaras sin espejo de formato completo (allá por 2018) pero no fue hasta marzo cuando, finalmente, Nikon confirmó el desarrollo de un modelo con cuerpo profesional, equivalente a la Nikon D6 y que, finalmente, no se denominará Z1 o Z8 sino Nikon Z9.

Esperábamos que la cámara hiciera su debut en los Juegos Olímpicos pero, finalmente, apenas se ha podido ver en Tokio. Además, como ha ocurrido con la que previsiblemente será su competencia directa, la Canon EOS R3, tras el anuncio de desarrollo han pasado muchos meses sin que tuviéramos más información. Esto ha provocado que se dispararan los rumores; últimamente hemos visto muchos, lo que nos hace pensar que se acerca el momento de la presentación oficial.

Esto es lo que sabemos sobre la Nikon Z9:

Pero de momento apenas hay información al respecto, casi nada más allá de promesas de alto rendimiento. Pero aunque sea poca cosa, algo sabemos así que vamos a repasarlo:

Sensor apilado

Como ha ocurrido con la Canon, la resolución del sensor es un dato que se mantiene bajo "alto secreto". Por tanto, sólo sabemos a ciencia cierta lo que Nikon ya confirmó: que será un CMOS con formato FX (la denominación que asigna la marca a sus captores de formato completo) y con una nueva tecnología de procesamiento para ofrecer unas altísimas prestaciones.

Vídeo 8K

Prácticamente el único dato concreto que tenemos sobre la Nikon Z9 es que permitirá grabar imagen en movimiento en resolución 8K. La mencionada tecnología del procesador debería hacer posible que la cámara maneje el flujo de datos necesario para ello sin problemas.

¿A quién estará dirigida?

Por lo que Nikon anunció, la nueva cámara estará dirigida al profesional pero en un espectro amplio, ya que servirá tanto para fotógrafos como para el profesional del vídeo y el cine (gracias al 8K).

Esto es lo que aún no sabemos:

Toca ahora ver algunas de las principales incógnitas que se abren sobre la nueva cámara; cosas que, una vez se conozcan, sí que nos podrán dar una idea de cómo será la Nikon Z9:

Resolución del sensor

Como casi siempre, es la primera gran incógnita: ¿cuántos Mpíxeles tendrá la cámara? Ya hemos comentado que grabará en vídeo 8K lo que implicaría que al menos debería tener 45 Mpíxeles. En concreto en Nikon Rumors hablan de 45.4 MP para un total de 8.256 x 5.504 píxeles. Eso significaría superar a la Canon EOS R3 que parece finalmente tendrá 24 Mpíxeles y quedarse cerca de los 50 Mpíxeles de la Sony A1.

Velocidad de disparo

Esa elevada capacidad de proceso que anuncian lleva a pensar que la cámara podría tener una ráfaga muy potente, cercana a los 30 fps de la citada Sony y superando los 20 fps que ya ofrecen varios modelos de la competencia. Incluso, en la página de rumores arriba citada llegan a asegurar que alcanzará los 120 o incluso los 160 fps entendemos que recortando la capacidad y/o resolución del sensor.

Sistema AF

Es de suponer que la cámara vendrá con un avanzado sistema de autoenfoque que contará con opciones de seguimiento 3D y de reconocimiento de rostros y ojos, tanto de personas como de animales. Además, los rumores aseguran que podrá enfocar en situaciones de escasa luminosidad hasta -7 EV. Lo que desconocemos es cuántos puntos AF tendrá, aunque podría ser una evolución del que lleva la Nikon D6 (con 105 sensores en cruz de selección completa) y que en su momento se presentó como el sistema más potente de la casa (y toda una revolución).

Otras características

Hay tan poca información que, ya decimos, todo está por desvelar, pero los rumores ya han avanzado ciertas características como que contará con GPS incorporado, un nuevo tipo de batería que se podrá cargar vía USB-C y será compatible con la de la Nikon D6. También hablan de un protector de láminas para proteger el sensor y evitar que acumule polvo, de un compartimento de nuevo diseño para las dos tarjetas de memoria (que serán CF Express) y de un tercer joystick.

Pantalla trasera y diseño

Sólo hemos visto la cámara por delante, en la foto que habéis visto (y que incluso en principio no era una imagen final) pero los rumores afirman que contará con una LCD trasera abatible con un diseño totalmente nuevo. Lo cierto es que sí se han difundido imágenes de la parte trasera de la cámara en los Juegos Olímpicos pero en ellas se aprecia una pantalla no extraíble y "apañada" con cinta america (o similar) y toda la pinta de ser una solución temporal. En cualquier caso, al tratarse de modelos de preproducción tiene su lógica que no incorporen algunas características que sí tengan las unidades finales.

Todo hace suponer que el diseño de la Nikon Z9 será un híbrido de la D6 y la Z7 II.

Por lo demás, por lo que hemos visto todo apunta a un diseño continuista y, como ya contamos, un aspecto que parece un híbrido de la Nikon D6 y la Z7 II, con los típicos controles de la casa y quizá alguna que otra novedad (por ejemplo ese tercer joystick que hemos mencionado).

¿Cuándo se lanzará?

Nikon ya dijo que la cámara vería la luz este año 2021, y aunque esperábamos que llegara para las olimpiadas ahora está claro que no será hasta el último trimestre del año. Según los rumores, el anuncio oficial se hará en los próximos dos meses, pero de ahí a que se comercialice probablemente pasará algún tiempo por culpa de la escasez de componentes provocada por la pandemia mundial. Por tanto, es muy probable que la cámara no llegeue a las tiendas hasta 2022.

¿Por qué no Z1?

Como ocurrió con la EOS R3, finalmente el nombre elegido no parece ser el que muchos pensaron (Z1). De nuevo es más una curiosidad que otra cosa, pero podemos suponer que la marca ha querido guardarse ese nombre como un "as bajo la manga" para un futuro desarrollo. Además, elegirlo podría sugerir la idea de que se trata de un modelo diseñado directamente para competir con la Sony A1, algo que ya evitó Canon con la R3.

Como es lógico, todas estas incógnitas las desvelaremos en cuanto se presente oficialmente la Nikon Z9; hasta entonces toca esperar. Estaremos atentos y, por supuesto, os lo contaremos.