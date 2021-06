A pesar de haberlo negado rotundamente, Pentax "tiene en el horno" una cámara sin espejo, según los rumores

No es sólo que hayan negado por activa y por pasiva que fueran a lanzar una cámara sin espejo, es que incluso llegaron a afirmar que las mirrorless son una moda y que muchos de los que han “dado el salto” volverán al redil de las DSLR. Y, sin embargo algunas señales sugieren que Ricoh (Pentax) sí está desarrollando un sistema de cámaras sin espejo que podría presentarse este mismo año.

Lo cierto es que las imágenes que estáis viendo, de una supuesta Pentax L-1 son sólo mockups publicados en Pentax Rumors y creados por No Ideas design, un aficionado de la marca que ha imaginado cómo podría ser la sin espejo de Pentax de esta nueva ola. Y es que, recordemos, la marca ya tuvo las Pentax Q, familia de sin espejo que apostaba por un tamaño muy pequeño, y la Pentax K-01, que utilizaba la actual montura K y un sensor APS-C.

Todas ellas cayeron en el olvido pero no cabe duda que suponen una experiencia que puede ser muy útil en esta previsible "nueva etapa mirrorless". En cualquier caso, la cámara que se ve en estas fotos tiene una clara inspiración (en cuanto a diseño, controles, ruedas, etc) en las actuales réflex de Pentax y es más bien la plasmación de un deseo de un amante de la marca.

De todos modos el rumor que puede confirmar que Pentax está "con las manos en la masa" proviene de Pentaxeros donde aluden a una patente registrada por Ricoh para la creación de una cámara que se podría llamar Pentax ML y sería una sin espejo. Como veis en los esquemas de abajo, la cámara no tendría visor con lo que se parecería más a la citada Pentax K-01 que a la maqueta creada por el lector.

Lo que no queda claro es si sería de formato completo o APS-C (en el texto, en japonés, barajan ambas posibilidades) pero sí parece que la montura sería nueva, desterrando la conocida bayoneta Pentax K. Es decir, tal y como tuvo que hacer Nikon con la montura F al pasarse a las sin espejo del sistema Z, tendría que dejar de lado una montura histórica (tanto la K como la F son de las más veteranas del mercado).

¿Por qué este cambio de opinión?

No podemos negar que la noticia nos ha resultado un tanto sorprendente. Evidentemente no somos tan ingenuos como para no darnos cuenta de que lo que mueve a Ricoh es, finalmente, el negocio. Sin embargo, precisamente por ello nos sorprende que la firma negara por activa y por pasiva que fuera a hacer algo que ya estaba preparando... Sencillamente nos parece que tampoco era necesario llegar a decir aquello de las sin espejo son una moda.

Ya elucubramos si aquello era simplemente estrategia, bien con la idea de quedarse con el nicho de mercado de las réflex (ahora que Canon y Nikon lo están abandonando), bien como una simple maniobra de distracción ante la imposibilidad de lanzarse a este mercado con la rapidez que les hubiera gustado.

Pues bien, si hacemos caso a estos rumores cobraría fuerza esta segunda hipótesis aunque, personalmente añadiría, que aquella frase que tanto hemos recalcado, habría sido una forma de tratar de llamar la atención sobre una marca que, como dicen las cifras de mercado, ciertamente no tiene un papel muy protagonista (aunque sí sea muy apreciada por los japoneses).

Sea como fuere, que Pentax volviera al mercado sin espejo sin duda sería una gran noticia, porque la marca ha demostrado saber hacer cámaras muy interesantes y que suelen ofrecer grandes prestaciones con muy buena relación calidad-precio. Esto, aparte de que la competencia siempre es buena, se agradecería en un mercado cuyos precios aún son elevados. Nosotros, como siempre, seguiremos atentos a los movimientos del mercado y os lo contaremos.