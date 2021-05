Panasonic vuelve a ser diana de los rumores que dicen que quiere vender su negocio fotográfico (como hizo Olympus)

No hace ni una semana que Panasonic presentó la Lumix GH5 II y confirmó el desarrollo de la GH6 y, a pesar de ello, el rumor de que la empresa podría abandonar el sector fotográfico en una maniobra similar a la que llevó a cabo Olympus el año pasado.

La "liebre la ha levantado" la web japonésa Diamond Online, que cuenta que Panasonic estaría estudiando retirarse del negocio de las cámaras digitales tal y como hizo Olympus. De hecho, se basan en la noticia de que Panasonic está negociando subcontratar la producción de sus televisores a la marca china TCL. Una manera de sanear una de sus divisiones menos rentables, en donde tiene muy poca cuota de mercado ante el acoso de la competencia venida de Corea, primero, y China, después.

Por tanto, se trataría de una reorganización del negocio dentro de una serie de reformas estructurales diseñadas para sanear las cuentas de la empresa en estos tiempos complicados. Por tanto, Panasonic se estaría deshaciendo de una división, la de las televisiones, deficitaría...

Justo lo que ocurre con la de imagen digital, que, siempre según esta fuente, lleva años en pérdidas y actualmente sólo tendría una cuota de mercado del 4,4% y unas ventas de unas 390.000 cámaras el último año. Lo cierto es que no es ningún secreto que Panasonic no domina el mercado de la fotografía, ni siquiera después de haberse lanzado al ruedo del full frame.

Pero ¿podría suceder?

Hace cuatro años la marca ya desmintió la venta, y hace un año volvió a surgir un rumor similar porque la firma se desprendió de su negocio de semiconductores (incluidos los sensores de imagen) vendiéndolo a una empresa taiwanesa. Por tanto, no sería la primera vez que la firma se desprende de una parte del negocio sin que eso afecte a la fotografía. Y hay que recordar que hablamos sólo de rumores...

Pero también es cierto que, a pesar de que se había rumoreado, nadie esperaba que Olympus vendiera el negocio y ocurrió. Y lo cierto es que la maniobra podría ser verosímil y que Panasonic, ante la acumulación de malos resultados, sumado a la complicada situación actual por la pandemia, decidiera llevar a cabo esta drástica medida.

Lamentablemente, los consumidores no tenemos ninguna capacidad de influir en las políticas de las marcas, con lo cual nadie puede asegurar que un día nos encontremos con la triste noticia (incluso aunque la marca lo haya negado el día anterior). Lo que sí parece claro es que, si ocurriera, no es probable que la marca desparezca del mercado fotográfico. Si acaso, podría cambiar de manos como ha sucedido con Olympus, quien afortunadamente sigue en la brecha, esperamos que por mucho tiempo.

Por tanto, como siempre, no hagamos mucho caso a los rumores y esperemos acontecimientos (recordad: lo más importante es disfrutar de nuestras cámaras); aún así, no queremos despedirnos sin dejar muy claro (para que nadie nos acuse de querer matar a la marca, como sucedió con Olympus) que nosotros no tenemos ningún interés en que Panasonic desparezca; muy al contrario, esperamos y deseamos que siga como hasta ahora... O mejor si puede ser, ya que estaremos de acuerdo en que la competencia es sana.

Vía | Photo Rumors