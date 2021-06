Cómo fotografiar la “Luna de fresa” (superluna roja): técnica, consejos y equipo necesario

Hace nada que tuvimos un eclipse solar y esta noche tenemos otro evento ideal para practicar la fotografía astronómica. Se trata de la denominada “Luna de fresa” que en realidad es lo que se conoce como superluna roja y que, como cuenta la NASA, se produce cuando nuestro satélite está en el perigeo (el punto más cercano a la Tierra).

Al contrario que la "Luna azul", ésta sí que tendrá un color rojizo debido a las propiedades de la luz y cómo se comporta al atravesar nuestra atmósfera, lo que provoca que en el amanecer y el atardecer se propaguen los tonos rojizos. De todos modos, el nombre de “Luna de fresa” proviene de antiguo, cuando los nativos americanos comenzaban la recolección de la fresa en esta época del año, justo al principio del verano.

Cómo fotografiar la superluna

Lo cierto es que durante este evento la luna se verá completa y un poco más cerca de nosotros de lo habitual, apareciendo grande y brillante en el cielo, lo que puede ser una excelente excusa para lanzarnos a fotografiar nuestro querido satélite. Por eso, aunque es un tema que hemos tratado en muchas ocasiones, vamos a volver a contaros cómo hacerlo con garantías. Y es que retratar la luna no es algo tan sencillo como pueda parecer, así que vamos a hacer un repaso por los puntos esenciales.

Empezamos por el equipo necesario. No debería hacer falta decir que cuanto mejor cámara tengamos más fácil será lograrlo, pero eso no significa que no podamos hacerlo incluso con un smartphone. Lo cierto es que cuanta mayor resolución tenga la cámara que utilicemos mejor resultado deberíamos obtener, ya que normalmente es difícil que la Luna aparezca muy grande en nuestra foto, por lo que probablemente habrá que recortar la imagen con posterioridad.

Para lograr que la Luna aparezca algo más que como un punto en la imagen hay que tirar de teleobjetivo o recortar la fotografía

La otra manera que tenemos de que la luna aparezca con un cierto tamaño es recurrir al uso de un teleobjetivo, motivo por el cual un móvil o una cámara sencilla no es lo más recomendable para una foto de la Luna.

En cualquier caso, si tenemos un buen tele hay que recordar que el uso del trípode es muy recomendable, normalmente junto algún tipo de disparador, ambos accesorios casi imprescindibles cuando vamos a hacer una toma de larga exposición como sería el caso.

De todos modos este tipo de fotos se pueden hacer sin trípode porque la luna suele tener más luz de la que parece; por ello, pòdemos aventurarnos a disparar a pulso con el tele pero siempre teniendo en cuenta la regla que dice que para lograr la necesaria nitidez la velocidad de obturación tiene que ser una fracción de segundo igual o superior a la distancia focal que estemos utilizando. Es decir, si disparamos con un tele de 400 mm para disparar a pulso y que la foto no esté movida hay que usar un valor de 1/400 segundos o superior.

En cuanto a la exposición, como decíamos (y aunque no lo parezca) la cantidad de luz que refleja la Luna es alta, por lo que además de ser factible disparar a pulso también hay que tener cuidado con la medición de la luz. Si usamos un modo matricial (el que suelen tener por defecto las cámaras), es fácil que la superficie lunar aparezca sobrexpuesta, por la gran diferencia de luz respecto al entorno. Para evitarlo podemos o bien compensar la exposición o mejor medir usando el modo de medición puntual para que la medida sea de la propia Luna y ésta salga bien expuesta.

Por lo demás, para que la luna quede bien enfocada es recomendable evitar el uso del AF y utilizar mejor el enfoque manual. También recomendamos encarecidamente disparar en formato RAW, ajustar la sensibilidad al mínimo (normalmente ISO 100 o 200) y el diafragma a un valor cercano al punto dulce del objetivo. Todo ello pensado para conseguir la mayor calidad de imagen posible, aunque siempre podemos experimentar con diferentes parámetros y ver in situ sus resultados para poder hacer modificaciones sobre la marcha.

Otros puntos clave

Pero más allá de los aspectos técnicos que hemos comentado hay otros que también son cruciales para obtener una buena foto de la “Luna de fresa”. Lo primero tener claro por dónde va a salir porque, al contrario que el Sol, nuestro satélite no aparece siempre por el mismo sitio. Por eso es importante estudiar el terreno previamente recurriendo a aplicaciones como Photopills que nos ayudan a encontrar el lugar adecuado.

Si la situación no es adecuada, la foto puede resultar simplemente anodina.

Una vez tengamos esto claro habrá que buscar un buen sitio para verlo, a ser posible alejados de la perniciosa contaminación lumínica. Por tanto, lo mejor es huir de las ciudades siempre que sea posible. Si no lo es, podemos recurrir a zonas como parques en lugares elevados y donde, idealmente, no haya muchas fuentes de luz cercanas.

Por supuesto tampoco podemos olvidarnos de la previsión meteorológica y rezar para que la climatología sea la adecuada. Si tenemos la mala suerte de que el cielo esté totalmente cubierto nos quedaremos sin ver la luna, aunque si no lo cubren del todo las nubes podrían convertirse en nuestras aliadas como le ocurrió a este fotógrafo durante el pasado eclipse.

Por otro lado, según lo que hemos contado antes de que es difícil que la luna aparezca muy grande en nuestra foto, es muy recomendable buscar elementos del entorno que tengan interés, de modo que la luna sea la protagonista dentro de una escena atractiva, pero que haya un contexto interesante más allá del satélite o, incluso, que la imagen cuente una historia.

En este sentido tenemos que recordar la Regla del 100 que nos contaba Toni Sendra a propósito de su foto del sol: "por cada 100 metros de distancia, la Luna o el sol tendrá un tamaño aparente de un metro". Así, si queremos fotografiar algo que conocemos y sabemos su tamaño (por ejemplo un campanario que mida quince metros), tenemos que saber que al situarnos a unos tres kilómetros del elemento cuando la Luna salga por detrás (para lo cual habrá que buscar el punto exacto desde donde disparar) tendrá un tamaño relativo de unos 30 metros (el doble del campanario) y quedará muy bien en nuestra foto.

Como véis, fotografiar la superluna no es tarea fácil pero, siguiendo nuestros consejos y echandole un poco de planificación y ganas seguro que obtenéis buenos resultados. Y si no, al menos os servirá para animaros a empezar en este apasionante disciplina y que podáis repetir cuando llegue el próximo eclipse o la siguiente superluna (lo cual no será hasta 2022).