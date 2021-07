Las nueve cámaras (réflex o sin espejo) con mayor resolución del mercado que se pueden comprar actualmente

Nos guste o no, la cifra de resolución del sensor es uno de los datos que primero se mira a la hora de considerar la compra de una cámara. Ciertamente, cuanto más sepamos de fotografía menos importancia le daremos a la cantidad y más a la calidad, pero también es verdad que para determinadas disciplinas una alta resolución es importante. Por eso, vamos a repasar cuál es actualmente la lista de cámaras con mayor número de Mpíxeles del mercado.

Recalcamos lo de "actualmente" porque, como sabréis si estáis al tanto del mundo de la fotografía, en breve esperamos conocer cuál será finalmente la resolución de las Canon EOS R3 y Nikon Z9, dos cámaras en desarrollo que, evidentemente, son firmes candidatas a formar parte de esta lista (los últimos rumores hablan de que tendrán entorno a 45 Mpíxeles).

Como ya apuntamos en el titular, hemos confeccionado nuestra lista en base a modelos DSLR y mirrorless, obviando las cámaras de formato medio (o "gran formato" como denomina Fujifilm a sus GFX) que son para usuarios muy profesionales y sin problemas financieros, y también algunas cámaras compactas como la Leica Q2 cuya resolución la hubiera situado perfectamente por el medio de nuesto listado. Pero vamos ya a verlo sin más preámbulos:

1. Sony A7R IV - 61 MP

La primera de nuestra lista es la Sony A7R IV, la última representante de las mirrorless full frame que inauguraron esta categoría en su variante "R" que, precisamente, alude a la resolución. Nada menos que 61 Mpíxeles para este modelo claramente destinado al profesional, especialmente al fotógrafo de estudio aunque también al paisajista. Lanzada en 2019, su precio recomendado es de 4.000 euros.

2. Sigma fp L - 61 MP

La "subcampeona" de este ranking es la Sigma fp L, una sin espejo "diferente", caracterizada por su tamaño de bolsillo y su sistema escalable, personalizable y adaptable, y diseñada como modelo híbrido para capturar tanto foto como video. Heredera de la original Sigma FP, supuso un notable aumento en la resolución de aquella: de 24 a 61 Mpíxeles. Presentada a comienzos de este mismo año 2021, su precio es de 2.299 euros para el cuerpo y 2.799 euros con el visor EVF-11.

3. Canon EOS 5Ds/ 5Ds R - 50,6 MP

La primera réflex que se cuela en la lista en realidad son dos cámaras, Canon EOS 5Ds y EOS 5Ds R, que comparten un mismo sensor full frame con una resolución efectiva de 50,6 Mpíxeles. La única diferencia está en que la 5Ds R tiene el filtro de paso bajo desactivado para ofrecer la mayor nitidez posible.

Lanzadas en 2015, son los modelos más antiguos de la lista (aunque no están descatalogadas) y por tanto sus precios de partida de 3.799 y 3.999 euros (para la EOS 5Ds y 5Ds R respectivamente) ya no son una referencia fiable. Ya no están disponibles para su compra en la web de Canon, pero sí se pueden encontrar en otras webs; por ejemplo en Fnac venden una EOS 5Ds R (a través de un proveedor externo de Hong Kong, eso sí) por el interesante precio de 1.469 euros.

4. Sony A1 - 50,1 MP

Volvemos al mundo mirrorless con la cámara que Sony presentó como "la sin espejo total", con unas características francamente destacadas que la hacen válida para el profesional que quiera moverse en todo tipo de terrenos. Entre esas prestaciones, la Sony A1 cuenta con una elevada resolución que alcanza los 50,1 Mpíxeles sin renunciar a una estratosférica velocidad de disparo de 30 fps. Presentada a comienzos de 2021, su precio asciende hasta unos difícilmente alcanzables 7.300 euros.

5. Leica SL2 - 47,3 MP

La quinta referencia de este ranking es toda una Leica de la familia SL, compuesta por modelos de espejo con sensor de formato completo y compatibles con la montura L (que comparten Panasonic, Sigma y Leica). En concreto, la Leica SL2 cuenta con un CMOS de 47.3 Mpíxeles que mejora sensiblemente los 24 MP de la original Leica SL. Presentada a finales de 2019, su cuerpo cuesta 6.150 euros en la tienda oficial.

6. Panasonic Lumix S1R - 47,3 MP

La siguiente de la lista es uno de los dos modelos con los que Panasonic, uno de los fundadores del sistema Micro 4/3 entró en el mundo de las cámaras de formato completo. En concreto es la Panasonic Lumix S1R que pasa por ser su modelo más puntero destinado al profesional que necesita la elevada resolución que aporta su sensor: 47,30 Mpíxeles.

Presentada en Photokina 2018 (la que muy probablemente fue última edición de esta feria), no llegó a las tiendas hasta bien avanzado el año siguiente y su precio oficial son 3.699 euros, aunque se puede encontrar por algo menos en Casanova Foto: 3.499 euros.

7. Nikon Z7 y Z7 II - 45,7 MP

La primera Nikon de la lista es de nuevo una cámara que llega por partida doble, aunque en esta ocasión no son dos modelos que salieron al unísono (como en el caso de las EOS mencionadas) sino la misma cámara en su primera y segunda versión. Y es que, como quizá habréis adivinado, ambas cuentan con el mismo sensor de 45,7 Mpíxeles. Hablamos de la Nikon Z7, la cámara que supuso el esperado "salto al ruedo" de la marca al ámbito de las mirrorless full frame en 2018, y de la Nikon Z7 II, modelo que la relevó apenas dos años después (y hoy por hoy es la CSC más avanzada de la casa).

A pesar de ello, ambas aún están en las tiendas y, mientras la Nikon Z7 II tiene un precio recomendado de unos 3.500 euros, la Z7 se puede conseguir más barata, rebajada del precio original (que era lo mismo que ahora cuesta la segunda versión); por ejemplo por 3.000 euros en El Corte Inglés con el adaptador FTZ.

8. Nikon D850 - 45,7 MP

La siguiente de la lista es otra Nikon pero esta vez una DSLR, uno de los últimos modelos de réflex de formato completo de la casa. En concreto, la Nikon D850 cuenta con un sensor de 45,7 Mpíxeles y excelentes características que la hacen potente, completa y veloz (quizá una de las últimas grandes DSLR de la historia) y nos llevaron a calificarla como una "DSLR total".

Este modelo data de 2017 pero sigue a la venta con una rebaja importante respecto a los 3.600 euros que costaba en principio. Por ejemplo, ahora mismo está disponible en Fotocasión por 2.750 euros.

9. Canon EOS R5 - 45 MP

La última de nuestra lista es otra Canon pero esta vez con tecnología mirrorless. La Canon EOS R5 fue seguramente la cámara que más dio que hablar el pasado año por un problema de sobrecalentamiento, pero su sensor de 45 Mpíxeles, su ráfaga de 20 fps y su capacidad para grabar vídeo 8K dan idea de que es una gran cámara para fotógrafos profesionales que buscan alta resolución y algo más.

Presentada junto a la EOS R6 en plena pandemia del coronavirus, ambas son herederas de la familia EOS R que (como Nikon con su Z) supuso la irrupción de la marca en el sector de las CSC de formato completo allá por 2018. ¿Su precio? 4.590 euros en la tienda oficial Canon.

Y con esto hemos acabado nuestro repaso por las cámaras de mayor resolución del mercado actualmente (sólo DSLR y mirrorless) pero aprovechamos para abrir un debate ¿Os parece que la resolución es la características principal de una cámara?

¿Qué resolución os parece la mejor relación calidad-número de píxeles? ¿Cuántos Mpíxeles pensáis que deberían llevar las citadas Canon EOS R3 y Nikon Z9?