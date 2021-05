Cómo elegir la abertura de diafragma correcta en fotografía de paisaje

A primera vista, capturar este tipo de imágenes parece sencillo: te encuentras ante un bonito paisaje que merece ser retratado así que sólo debes plantar la cámara, elegir un diafragma cerrado (tal vez un ƒ11) para asegurarte una buena profundidad de campo y hacer clic en el obturador… Como mucho, quizá tienes que esperar a que haya una buena luz, tal vez a que pase esa nube que ahora mismo está tapando el sol. Parece sencillo ¿no? Pues no, ciertamente no lo es.

Hay muchas maneras de “meter la pata” y estropear la foto o, simplemente, de no conseguir un resultado interesante. Puede ser porque no hemos sabido crear una correcta composición, por un error a la hora de enfocar, por un problema de movimiento involuntario en la foto, por haber realizado una sobre o subexposición y, cómo no, por no haber elegido el diafragma correcto. Porque un diafragma cerrado no siempre es la mejor opción, tal y como nos proponemos contarte a continuación.

Abertura: la teoría

Como ya hemos contado mil veces, por ejemplo hablando de los secretos de la abertura, “el diafragma es un dispositivo que regula la cantidad de luz que llega al sensor” y cuyo valor influye básicamente en dos aspectos: la nitidez y la profundidad de campo. Como sabréis, cuanto más abierto está el diafragma (lo que se identifica con un valor ƒ más pequeño) más luz deja llegar al sensor de la cámara pero menor profundidad de campo (esto es, la parte que aparece enfocada en la imagen final) se consigue.

En cuanto a la nitidez, con el diafragma abierto al máximo la resolución se compromete (además de la profundidad de campo), mientras que en el extremo opuesto se produce también una pérdida de nitidez por culpa de la difracción. Así las cosas, la mayor resolución de una óptica se consigue con valores a partir de dos pasos de la máxima abertura (por ejemplo ƒ5,6 en el caso de un objetivo cuyo mayor diafragma sea ƒ3.5).

Sin embargo, tradicionalmente se ha dicho que un valor de ƒ16 es perfecto para fotografía de paisaje porque se considera la combinación perfecta de nitidez y profundidad de campo… Pero ¿se debe usar siempre este valor por defecto (quizá un paso por abajo o por arriba) en fotografía de paisaje?

La respuesta, evidentemente, es NO. No se debe usar por defecto sino que debe adaptarse a la situación concreta que estemos fotografiando en cada momento. Porque, aunque la idea primera que podemos tener de un paisaje sea más o menos estándar (muy parecida a lo que hemos puesto en portada), en la práctica hay muchas situaciones diferentes y muchas tipologías dentro de la fotografía de paisaje. Situaciones que requieren un ajuste diferente de exposición, y consecuentemente de diafragma, y que vamos a repasar para ver un poco más en profundidad.

Tomas de detalle

Los detalles del paisaje son esas pequeñas partes de éste que por sí solas pueden tener interés fotográfico. Un ejemplo muy claro pueden ser las hojas de otoño, pero también una piedra, un conjunto de flores en un prado, un árbol o grupo de ellos o cualquier otra cosa que se nos ocurra.

Foto de Momonator

Las posibilidades son muchísimas y por tanto no se puede pensar en utilizar un mismo valor de diafragma para todas ellas; de hecho, debemos contemplar un especto muy amplio. Éste iría desde las ocasiones en las que queramos aislar un elemento concreto (como en el ejemplo de arriba), hasta las que nos venga bien una profundidad de campo más amplia.

Evidentemente, si queremos dar protagonismo a cierto detalle de la foto lo más normal es que recurramos a lo primero, es decir que echemos mano del diafragma más abierto que tengamos en nuestra óptica, aunque eso implique cierto sacrificio en nitidez.

Para estas situaciones, por cierto, puede ser muy útil utilizar distancias focales largas, es decir teleobjetivos. Se trata de un tipo de lentes que no suelen asociarse con este tipo de fotografías, pero que para nada deben desecharse en esta disciplina porque abren otras posibilidades.

Exposiciones largas

Hay un tipo de fotografía de paisaje ampliamente practicado que suele implicar, por cuestiones bastante obvias, el uso de diafragmas cerrados. Hablamos de esas tomas en las que se busca tratar de reproducir el movimiento en una instantánea y que, en fotografía de paisaje, suelen materializarse en imágenes de ríos y cascadas con una técnica que se conoce como “efecto seda”.

Esta técnica consiste, como ya sabréis, en realizar largas exposiciones normalmente diurnas que permiten que el agua fluya durante una cierta cantidad de tiempo provocando ese efecto en la imagen que suele ser tan atractivo visualmente.

Y claro, una exposición de este tipo, que normalmente requiere varios segundos, implica usar un diafragma cerrado, normalmente incluso más allá de ese ƒ16 que venimos mencionando, incluso aunque recurramos a los filtros de densidad neutra que se suelen utilizar en esta disciplina. Y claro, eso implicará que tengamos que pagar un peaje en cuanto al grado de nitidez por obra y gracia de la difracción.

Fotografías con poca luz

Ya sea de noche o en condiciones de baja luminosidad, muchas veces nos vemos obligados a disparar a una determinada velocidad para evitar trepidaciones. En estos casos es cuando debemos tirar de ISO, siempre sabiendo hasta qué niveles nos permite nuestra cámara sin producir un ruido exagerado, pero también es muy habitual abrir el diafragma al máximo. Sería el caso de cuando no tenemos trípode pero queremos realizar fotografías de paisajes al amanecer o atardecer, paisajes con condiciones meteorológicas muy adversas o tomas nocturnas.

Pero también hay casos especiales como el de las auroras boreales en las que es crucial usar una velocidad relativamente alta. Y es que, aunque pueda parecer que usar una larga exposición es lo ideal (como ocurre con los fuegos artificiales), los detalles de este fenómeno, sus colores cambiantes y movimiento casi constante se desvanecen si realizamos una exposición demasiado prolongada.

Tomas aéreas

Si tenemos la suerte de practicar la fotografía aérea nos encontraremos ante otra situación en la que la abertura del diafragma debe ser flexible. Primero porque, al estar bastante separado del paisaje que te propones captar (al estar en el aire) la profundidad de campo no es tu principal preocupación.

Segundo, y más importante, porque la nitidez en este caso estará mucho más comprometida por el posible movimiento y vibración que produzca el medio en el que encuentres, ya sea un avión, helicóptero, un paramotor (como el caso de este fotógrafo) o mediante uno de los populares drones.

Por tanto, para asegurarnos las tomas lo más importante debe ser utilizar una velocidad de obturación lo suficientemente rápida para evitar trepidaciones en la imagen. Esto, realmente representa un riesgo mucho mayor de falta de nitidez que una abertura demasiado abierta, así que en estos casos está más que justificado su uso.

Porque buscamos algo distinto

Una profundidad de campo reducida es un recurso muy útil para dar importancia a determinadas partes de la imagen (en contra de otras, claro) y, por tanto, una herramienta más para expresarnos. La pauta establecida suele decir que en una foto de paisaje todo tiene que estar en foco y con una nitidez perfecta (o casi), pero ¿por qué no podemos ir en contra de ello?

Como solemos decir, hay que conocer las reglas para saber romperlas, y eso también se aplica en el caso del uso del diafragma en los paisajes. Como siempre, nunca debemos dejar que una norma o convención establecida coarte nuestra creatividad, sólo usarlas en nuestro provecho.

Así que ya sabes, si te gusta la fotografía de paisaje clásica no te cortes y tira de la doctrina establecida utilizando un diafragma muy cerrado para lograr una gran profundidad de campo y una nitidez máxima. Pero, eso sí, no olvides que este tipo de situaciones no son las únicas que hay en fotografía de paisajes y que la abertura que elijas debe adecuarse a la situación concreta de la toma.