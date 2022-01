Estas son las imágenes que recordaremos del año 2021

El año 2021 ya es historia pero muchas de las cosas que pasaron quedarán en nuestras retinas para siempre. Por eso es buen momento de echar la vista atrás y ver qué dieron de sí sus 365 días en el terreno fotográfico. Como solemos hacer, para este recopilatorio de las imágenes del año nos hemos basado sobre todo en las fotos ganadoras de los concursos de 2021, pero también hemos incluido otras que fueron muy significativas.

Para que lo entendáis rápidamente sólo hay que decir una palabra: "Filomena", la tormenta de nieve que a principios de 2021 asoló buena parte de España, incluyendo la capital española donde dejó estampas totalmente inéditas. Como las que nos enseñaron Juanma Jmse e Inma Flores de las calles de Madrid cubiertas totalmente y cómo sus habitantes salieron a las calles, en muchos casos con su esquís, a disfrutar de la nevada.

Aquella nevada fue el comienzo "pintoresco" de un año en el que todos esperábamos olvidarnos por fin del dichoso COVID-19, gracias a que la vacunación ya había empezado, pero en el que aún tuvimos que estar muy pendientes de la pandemia. Por eso muchas de las imágenes que vencieron en los concursos que se fueron desvelando a lo largo de 2021 tuvieron alguna relación con ello. Por ejemplo la foto que habéis visto en portada, y con la que Emilio Morenatti se alzó con el Premio Pulitzer de periodismo 2021 en la categoría ‘Feature Photography’, por su "conmovedora serie de fotografías que lleva a los espectadores a la vida de los ancianos en España que luchan durante la pandemia de COVID-19."

También el tierno retrato que veis abajo y con el que Mireia Vilaplana resultó ganadora de la categoría nacional en los Sony World Photography Awards 2021 que os mostramos en febrero, como adelanto de uno de los principales concursos del panorama internacional.

Claro que también hubo concursos en los que el coronavirus no tenía mucha cabida, como en el de foto submarina Underwater Photographer of the Year 2021 o el Travel Photographer of the Year (TPOTY), dedicado a la foto de viajes y donde un joven español fue premiado como "Young Travel Photographer of the Year 2020".

Por otro lado, la pandemia no ha hecho sino agravar otros problemas que tiene este mundo; así nos lo recordó el certamen Royal Photographic Society’s Science Photographer of the Year que nos dejó impactantes imágenes (como la de abajo) que nos muestran la importancia de lo que está ocurriendo en el planeta por culpa del cambio climático.

Muy relacionado con esto en los World Nature Photography Awards 2020 la imagen vencedora fue la de un orangután de Borneo en peligro de extinción que trepaba por un árbol. Claro que concursos de fotografía de naturaleza hubo unos cuantos durante 2021, por supuesto el que seguramente es el más importante: el Wildlife Photographer of the Year 2021.

En este prestigioso certamen británico tuvimos a dos aspirantes a ganador absoluto del año pero, finalmente, el premio se lo llevó el francés Laurent Ballesta por una imagen de la frenética ceremonia de apareamiento de unos meros en la Polinesia francesa (aunque hubo tres españoles que se alzaron con algún premio).

Laurent Ballesta/ Wildlife Photographer of the Year

Siguiendo con los premios dedicados a la naturaleza no podemos olvidar del MontPhoto 2021, donde venció el británico Will Burrard-Lucas por una foto "fantasma" de un leopardo de Kenia, ni del European Wildlife Photographer of the Year 2021 donde ganó el español Ángel Fitor con una sugerente foto de medusas en el Mar Menor, un espacio natural que por cierto fue noticia en 2021 tras aparecer miles de peces y crustáceos muertos flotando sobre sus aguas.

Por último en cuanto a fotos de naturaleza, hace muy poco os mostrábamos las fotos ganadoras del concurso Nature Photographer of the Year 2021, donde el noruego Terje Kolaas venció con una fotografía que muestra la migración de una bandada de miles de gansos. Esta curiosa foto fue vencedora por partida doble ya que también venció en el certamen Drone Photo Awards 2021.

Y hablando de fotos hechas con drones, en marzo os mostrábamos las fotos ganadoras del SkyPixel 6th Aerial Photo & Video Contest. Claro que si los drones están de moda aún lo están más los móviles. Por eso no podía faltar en este recopilatorio hablar de los ganadores de los Mobile Photo Awards, el concurso de foto móvil más antiguo, que vienen a callar la boca de quienes piensan que con un teléfono no se pueden hacer buenas fotos.

Y también dedicado a móviles, ya en julio os mostramos las imágenes vencedoras de los iPhone Photography Awards (IPPAWARDS), el otro concurso importante dedicado a los smartphones (aunque sea exclusivo para usuarios de los iPhone) y donde ganó un fotógrafo húngaro con fotos como ésta:

Otros concursos que nos dejaron imágenes para el recuerdo este 2021 bien pudieron ser el Astronomy Photographer of the Year 13, el Ocean Photography Awards 2021, el The Epson International Pano Awards 2021 o el Close-up Photographer of the Year 2021. Pero si hablamos de "fotones" quizá el que más nos llamó la atención fue el World Sports Photography Awards 2021, que nos dejó imágenes como esta de Rafa Nadal:

Hablando de las fotos que marcaron el pasado año no sería justo no mencionar a Luis Tato, fotoperiodista español afincado en Kenya cuya imagen 'Fighting Locust Invasion in East Africa' le hizo aspirante a “fotógrafo del año” en los Sony World Photography Awards 2021 y también finalista de del Wolrd Press Photo 2021. Finalmente no venció en ninguna de las dos competiciones, pero sus fotos ahí quedan:

Y ya que hemos mencionado estos dos concursos, que pasarían por ser los más importantes del año, vamos a ver quienes fueron los ganadores. Empezando por los Sony World Photography Awards 2021, que como siempre se fueron desvelando poco a poco. A mediados de marzo supimos que dos españoles vencieron en sendas categoría de la competición Open y a mediados de abril se desvelaron los ganadores definitivos.

En cuanto al World Press Photo 2021, la 64 edición del certamen que suele elegir a las fotografías más llamativas del año se saldó con la victoria de Mads Nissen con una foto dedicada, cómo no, a la pandemia del coronavirus.

Esta foto titulada 'The First Embrace' ("El primer abrazo") se lleva el título de “The World Press Photo of the Year” y bien podría haber sido nuestra imagen de portada para este artículo (como hemos hecho otros años). Pero tratándose de una imagen sobre la pandemia hemos preferido la de Morenatti de la que ya hemos hablado.

Ya estamos acabando pero no queremos hacerlo sin mencionar otros concursos de los que os hablamos este año, como los divertidos Comedy Wildlife Photography Awards 2021 y Animal Friends Comedy Pet Photo Awards 2021, que nos muestran la cara más divertida de los animales.

Foto de Ken Jensen, ganadora del Comedy Wildlife Photography Awards 2021

También hay que mencionar premios como los International Wedding Photographer of The Year 2021, el Red Bull Illume 2021 o el Weather Photographer of the Year 2021 o el All About Photo Awards 2021 – The Mind’s Eye, donde hubo tres españoles premiados.

Sin olvidarnos, ya para teminar, de los Leica Oskar Barnack Awards 2021, el prestigioso premio de la marca germana a cuya entrega de premios tuvimos oportunidad de asistir (y de paso visitar las instalaciones del Leitz Park de Leica).

Seguro que, en cuanto comience 2022, veremos más resultados de concursos que recopilarán fotos tomadas en el año 2021 y que también hubieran merecido salir en este artículo. Por eso nosotros, como siempre, seguiremos aquí enseñandoos las fotos más interesantes del momento. De momento, feliz año para todos y esperamos que 2022 sea el año en el que por fin nos olvidemos del dichoso virus y nos depare nuevas y muy interesante imágenes para el recuerdo.

Foto de portada | Agustina Cañamero, de 81 años, besa y abraza a su marido Pascual Pérez, de 84 años, a través de un plástico para evitar el contagio del coronavirus en una residencia de Barcelona y tras haber estado separados 102 días. España, 22 de Junio de 2020 © AP Photo/ Emilio Morenatti. Foto ganadora del premio Pulitzer 2021